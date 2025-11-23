Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.49 комментариев
Фанаты «Спартака» избили болельщика ЦСКА после победы красно-белых
Представитель ЦСКА Брейдо потребовал наказать фанатов «Спартака»
После матча между «Спартаком» и ЦСКА группа фанатов красно-белых избила болельщика гостей возле стадиона, директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо потребовал наказать напавших.
Инцидент произошел после завершения матча, в котором «Спартак» на своем поле одержал победу со счетом 1:0. В СМИ появилась видеозапись, на которой группа фанатов красно-белых избивает болельщика ЦСКА с клубным шарфом рядом с домашним стадионом «Спартака», передает РИА «Новости»
Брейдо подчеркнул, что клуб ожидает оперативного разбирательства от коллег и правоохранительных органов, а также применения справедливых санкций к напавшим.
«Удивительно, как случившееся стало возможным на матче РПЛ. Тем более, по нашей информации, схожие инциденты имели место и во время матча на центральных трибунах», – заявил он в Telegram.
Руководство клуба готово предоставить поддержку пострадавшим и содействовать расследованию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, московский «Спартак» одержал победу над ЦСКА со счетом 1:0 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Команда сыграла первый матч после отставки сербского тренера Деяна Станковича. Обязанности главного тренера исполняет Вадим Романов. Он стал первым тренером «Спартака», который сумел победить ЦСКА в дебютной игре.