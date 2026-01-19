Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.0 комментариев
После ДТП с автобусом под Челябинском в больницы отправлены девять человек
После аварии с рейсовым автобусом под Челябинском в больницы отправлены девять человек, среди которых оказались трое подростков.
Девять человек, включая троих подростков, были направлены на обследование в медицинские организации после аварии с автобусом в Коркинском городском округе, передает РИА «Новости».
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, при необходимости организуются телемедицинские консультации со специалистами областной клинической больницы.
По информации пресс-службы министерства здравоохранения, еще пять человек покинули место происшествия самостоятельно, и обращений от них в медицинские учреждения не зафиксировано. Авария произошла утром на третьем километре автодороги «Первомайский – Челябинск – Троицк».
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, 58-летний водитель автобуса, объезжая препятствие, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с грузовым автомобилем Howo, после чего автобус «ПАЗ» наехал на стоящий на обочине грузовик «Камаз», а Howo съехал в кювет. В результате происшествия четырнадцать человек, включая троих детей, были доставлены в медучреждения.
На трассе после аварии с участием школьного автобуса пострадали два мальчика и одна девочка.