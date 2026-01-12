Школьный автобус столкнулся с погрузчиком в Челябинской области

Tекст: Денис Тельманов

Авария с участием школьного автобуса произошла на 17-м километре автодороги «подъезд к городу Екатеринбургу» в Сосновском районе 12 января около 19.00, передает РИА «Новости».

По информации регионального ГУМВД, автобус ПАЗ следовал по маршруту «поселок Рощино – поселок Славино» и столкнулся с буксируемым экскаватором погрузчиком, который водитель не заметил на дороге.

В результате происшествия травмы получили трое несовершеннолетних пассажиров автобуса – два мальчика и девочка 2012 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия по выяснению всех обстоятельств ДТП, уточнили в пресс-службе ведомства.

