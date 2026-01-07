«Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.0 комментариев
В Подмосковье автобус врезался в препятствие, пострадали четыре человека
На Ильинском шоссе в Подмосковье автобус столкнулся с препятствием, в результате чего помощь потребовалась четверым пострадавшим, среди которых оказались двое детей.
Четыре человека, включая двоих детей, получили травмы в результате ДТП с участием автобуса на Ильинском шоссе в Московской области, передает ТАСС.
По информации пресс-службы Министерства здравоохранения региона, трое из пострадавших отказались от госпитализации после осмотра врачами скорой помощи.
«В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Трое из них отказались от дальнейшей госпитализации после осмотра медиками скорой, один пострадавший доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщил представитель ведомства.
Ранее пресс-служба столичного ГУ МВД уточняла, что автобус столкнулся с препятствием на Ильинском шоссе. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе министр здравоохранения Тульской области сообщил, что в аварии с участием туристического автобуса в Богородицком районе пострадали 14 человек.
Ранее на трассе М-7 в Нижегородской области в результате ДТП погибли четыре человека.