Глава Минздрава заявил о росте числа пострадавших при ДТП в Тульской области

Tекст: Катерина Туманова

«В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек, среди которых 12 женщин и двое мужчин. В лечебные учреждения региона доставлены 13 пострадавших, один человек от эвакуации в больницу отказался», – написал Мухин в Telegram-канале.

Он уточнил, что девять человек были направлены на амбулаторное лечение, четверо госпитализированы, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Мухин отметил, что оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП находится на его личном контроле.

Также он сообщил, что после поступления информации о ДТП в оперативный отдел Центра медицины катастроф, на место происшествия были направлены 20 бригад скорой медицинской помощи, в том числе три бригады экстренного реагирования. Первая бригада медиков прибыла спустя 16 минут после получения вызова.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, уголовное дело заведено после ДТП с автобусом в Тульской области.