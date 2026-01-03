Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.22 комментария
Глава Минздрава заявил о росте числа пострадавших при ДТП в Тульской области
Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин сообщил, что в аварии с участием туравтобуса в Богородицком районе пострадали 14 человек, из них 13 были госпитализированы.
«В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек, среди которых 12 женщин и двое мужчин. В лечебные учреждения региона доставлены 13 пострадавших, один человек от эвакуации в больницу отказался», – написал Мухин в Telegram-канале.
Он уточнил, что девять человек были направлены на амбулаторное лечение, четверо госпитализированы, они находятся в состоянии средней степени тяжести.
Мухин отметил, что оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП находится на его личном контроле.
Также он сообщил, что после поступления информации о ДТП в оперативный отдел Центра медицины катастроф, на место происшествия были направлены 20 бригад скорой медицинской помощи, в том числе три бригады экстренного реагирования. Первая бригада медиков прибыла спустя 16 минут после получения вызова.
