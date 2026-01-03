Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.6 комментариев
Уголовное дело заведено после ДТП с автобусом в Тульской области
Авария с автобусом в Тульской области произошла в Тульской области, 10 человек обращались за медицинской помощью, сообщили в региональном следственном управлении СК и в областной прокуратуре.
Автобус перевозил 31 пассажира по маршруту из Вологды в село Себино Кимовского района, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
По предварительной версии, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал на обочину и опрокинулся на бок.
По информации губернатора Дмитрия Миляева, среди пассажиров несовершеннолетних не было, жертв также нет. Остальные пассажиры размещены в пункте временного размещения, организованном в гостинице города Богородицка.
Уголовное дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в региональном следственном управлении СК.
В конце декабря в Нижегородской области большегруз столкнулся с двумя легковыми автомобилями, погибли четыре человека.
До этого в том же регионе в аварии с участием двух автобусов и четырех автомобилей пострадали 17 человек.