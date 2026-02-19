ПВО сбили 34 украинских беспилотника над Краснодаром, Крымом и Азовским морем

Tекст: Денис Тельманов

Системы противовоздушной обороны России за четыре часа сбили 34 украинских беспилотника, передает ТАСС. По данным Минобороны, атака была отражена с 16:00 до 20:00 по московскому времени 19 февраля.

В военном ведомстве уточнили, что 12 аппаратов были уничтожены над территорией Краснодарского края, 10 – над акваторией Азовского моря, семь – над Черным морем, четыре – над Крымом и еще один – в Белгородской области.

Деталей о разрушениях или пострадавших не приводится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области с декабря с помощью системы гражданской противовоздушной обороны сбили более 1,5 тыс. украинских беспилотников.

В ночь со среды на четверг над страной перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Киришском районе силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников.

