ПВО сбили 34 украинских беспилотника над Краснодаром, Крымом и Азовским морем
В течение четырех часов системы противовоздушной обороны уничтожили более тридцати украинских беспилотников в разных регионах страны, включая Краснодарский край и Крым.
Системы противовоздушной обороны России за четыре часа сбили 34 украинских беспилотника, передает ТАСС. По данным Минобороны, атака была отражена с 16:00 до 20:00 по московскому времени 19 февраля.
В военном ведомстве уточнили, что 12 аппаратов были уничтожены над территорией Краснодарского края, 10 – над акваторией Азовского моря, семь – над Черным морем, четыре – над Крымом и еще один – в Белгородской области.
Деталей о разрушениях или пострадавших не приводится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области с декабря с помощью системы гражданской противовоздушной обороны сбили более 1,5 тыс. украинских беспилотников.
В ночь со среды на четверг над страной перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Киришском районе силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников.