Иран сообщил о закрытии части Ормузского пролива из-за учений

Tекст: Ольга Иванова

Иран временно перекроет часть Ормузского пролива для проведения военных учений, передает РИА «Новости». Как сообщает иранское агентство Fars, эти меры связаны с маневрами под названием «Умный контроль над Ормузским проливом».

В агентстве уточнили: «Сегодня на военно-морских учениях «Умный контроль над Ормузским проливом» на несколько часов будут перекрыты некоторые районы Ормузского пролива для соблюдения правил безопасности и судоходства». Власти Ирана подчеркивают, что перекрытие пролива осуществляют исключительно для защиты судоходства и предотвращения возможных инцидентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири заявил, что Иран способен быстро перекрыть Ормузский пролив в случае необходимости.