В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.24 комментария
Иран сообщил о закрытии части Ормузского пролива из-за учений
Иранское агентство Fars сообщило о временном перекрытии части Ормузского пролива из-за проведения военных учений «Умный контроль над Ормузским проливом».
Иран временно перекроет часть Ормузского пролива для проведения военных учений, передает РИА «Новости». Как сообщает иранское агентство Fars, эти меры связаны с маневрами под названием «Умный контроль над Ормузским проливом».
В агентстве уточнили: «Сегодня на военно-морских учениях «Умный контроль над Ормузским проливом» на несколько часов будут перекрыты некоторые районы Ормузского пролива для соблюдения правил безопасности и судоходства». Власти Ирана подчеркивают, что перекрытие пролива осуществляют исключительно для защиты судоходства и предотвращения возможных инцидентов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири заявил, что Иран способен быстро перекрыть Ормузский пролив в случае необходимости.