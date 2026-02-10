Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?9 комментариев
Трамп заявил о возможной отправке второй авианосной группы к Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает вариант отправки второй авианосной группы к берегам Ирана.
«Туда направляется армада – и, возможно, направится еще одна», – заявил Трамп в интервью Axios, передает ТАСС.
Трамп уточнил, что решение о переброске второй авианосной группы пока не принято окончательно, однако такой сценарий действительно обсуждается.
В январе издание The War Zone сообщало, что американские войска усилили присутствие на Ближнем Востоке, перебросив авианосную ударную группу и дополнительные истребители на фоне угроз президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что в случае нападения США Тегеран нанесет удары по американским военным базам в странах Персидского залива.
