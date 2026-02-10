Дроны ВСУ ранили двух девочек в Херсонской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вооруженные силы Украины атаковали поселок Великая Лепетиха в Херсонской области с помощью беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, удар пришелся по улице, где играли две девочки 9 и 10 лет.

В результате атаки обе девочки получили множественные осколочные ранения головы и лица. Сейчас они находятся в Генической больнице, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские военные обстреляли рынок в Каховке Херсонской области, в результате чего пострадали три мирных жителя.

До этого артиллерия ВСУ нанесла удары по гражданским объектам в Херсонской области, погибли трое мирных жителей. А неделю назад атаки украинских военных привели к гибели одного мужчины и ранениям еще шестерых человек.



