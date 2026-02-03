  • Новость часаАртиллерийский удар ВСУ по Новой Каховке унес жизни трех человек
    Почему США стремятся добить Иран
    Рар: Европа пойдет на самые радикальные меры в финансировании Украины
    В США начали отрабатывать уничтожение аналогов дронов «Герань»
    Подозреваемый рассказал подробности убийства мальчика в Петербурге
    Нанесен массированный удар по объектам энергетики Украины
    Глава Белгородской области объявил о срочном усилении защиты
    ФСБ задержала иностранца с взрывчаткой у энергообъекта Подмосковья
    Трамп объявил о создании резерва редкоземов на 12 млрд долларов
    Цены на золото и серебро показали сильный рост после падения
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Анонимность в интернете – это не преступление

    Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как капитализм мешает добывать редкоземы

    Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте СССР. Как же получилось, что спустя 30 лет почти монополистом стал Китай?

    16 комментариев
    3 февраля 2026, 12:46 • Новости дня

    Артиллерийский удар ВСУ по Новой Каховке унес жизни трех человек

    Артиллерийский удар ВСУ по Новой Каховке унес жизни трех человек
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные с помощью артиллерии обстреляли гражданские объекты в Херсонской области, погибли трое мирных жителей, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    Трагедия произошла в Новой Каховке, под огонь попали здание МФЦ и продуктовый магазин, указал Сальдо в своем Telegram-канале.

    Жертвами удара стали три человека, среди которых оказался сотрудник местной администрации. Также ранены несколько человек, медики уже оказывают им необходимую помощь.

    Он добавил, что семьям погибших и всем пострадавшим при атаке будет оказана поддержка в полном объеме.

    Ранее при атаке дрона ВСУ на жилой дом в Херсонской области погиб 84-летний мужчина.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник отмечал, что ВСУ за последнюю неделю убили 12 человек, включая шестилетнего ребенка.

    2 февраля 2026, 13:02 • Новости дня
    Политолог объяснила призыв главы Николаевской области к уступкам территорий

    Политолог Шеслер: Между властями Украины и главами регионов растет раскол

    Политолог объяснила призыв главы Николаевской области к уступкам территорий
    @ Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На Украине усиливается раскол между регионами и центром. Банковая перекладывает на местные власти вину за коммунальные катастрофы. Но у руководителей на местах пока не хватит политического веса стать оппозицией Зеленскому, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Виталий Ким, глава Николаевской области, призвал к мирному соглашению с приоритетом в сохранении жизней, а не территорий.

    «Главы украинских регионов и мэры городов крайне заинтересованы в приостановке боевых действий. Они много заработали на конфликте, получая огромные откаты от военных, пользуясь налоговыми льготами, разворовывая деньги при строительстве укрепрайонов. Но сейчас Зеленский все активнее перекладывает на них всю ответственность за коммунальные катастрофы, отсутствие отопления и электричества», – пояснила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «Я знаю из первых уст, что в Николаеве электричество дают на два-три часа в сутки. А ведь город не подвергается каким-то массированным обстрелам энергетической инфраструктуры и разрушениям. И так дела обстоят во многих больших региональных центрах Украины. Отсутствие электричества и отопления, аварии в системах водоснабжения влекут за собой очень большие социальные проблемы», – продолжила собеседница.

    «На этом фоне местные руководители выражают Киеву недовольство и призывают переформатировать отношение центра с регионами. Не исключаю, что они решили делегировать Кима выступить со страниц британского издания от лица весомой части представителей власти», – полагает спикер.

    «Нужно понимать, что эта условная «группа Кима» на самом деле не считает сохранение жизней украинцев важнее территориального вопроса. Сам глава Николаевской области ранее подписывался на все самые безумные инициативы Зеленского. Просто сейчас они видят давление со стороны Киева и призывают Банковую к торгу. Здесь нет места гуманизму, только прагматизм и расчет», – подчеркнула политолог.

    «Ким руководствуется также и соображениями личной физической безопасности. Он прекрасно понимает, что фронт вполне может дойти до Николаевской области. Это грозит концом его политической карьеры или даже более серьезными последствиями», – пояснила она.

    «Но огромная часть украинского истеблишмента, политиков и военных зарабатывают миллионы долларов на конфликте и являются сторонниками его продолжения. Поэтому позицию «группы Кима» можно считать условно оппонирующей Зеленскому. Этот раскол между центром и регионами сейчас стал достоянием общественности и начинает усиливаться», – детализировала эксперт.

    «Впрочем, у региональных властей пока мало ресурсов для того, чтобы составить Банковой реальную политическую конкуренцию. Поэтому нынешний конфликт Зеленский по привычке «заметет под ковер», делая вид, что прорабатывает варианты, предложенные регионами. А на Кима центр примется оказывать административное давление по аналогии с тем, как это делалось в отношении мэра Киева Виталия Кличко», – спрогнозировала Шеслер.

    Ранее Виталий Ким, губернатор Николаевской области, в интервью британскому изданию The Independent призвал к мирному соглашению, в котором приоритет отдается сохранению жизней людей, а не территориям. Публикация вышла в преддверии крупной конференции с участием центральных украинских властей, а также региональных руководителей.

    «Земля важна, но люди все же важнее. Ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра. Лично для меня победа – это наши границы с 1991 года, где украинцы счастливы и не погибают. Но все очень устали», – заявил Ким.

    «Поэтому для украинского народа, я думаю, победа заключается лишь в прекращении боевых действий и предоставлении гарантий безопасности на будущее, чтобы наши дети могли жить так, как жили мы до начала конфликта», – подчеркнул он.

    В ходе президентских выборов 2019 года Ким возглавлял николаевское отделение партии Зеленского «Слуга народа», а в ноябре 2020 года он был назначен губернатором региона.

    Комментарии (11)
    3 февраля 2026, 09:55 • Новости дня
    Военкор Коц: Энергосистема Украины подверглась мощнейшей атаке с начала года
    Военкор Коц: Энергосистема Украины подверглась мощнейшей атаке с начала года
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате массированного налета на подконтрольной киевскому режиму территории серьезные повреждения получили стратегические объекты генерации, сообщил военкор Александр Коц.

    В Киевской области под огнем оказались ТЭС-4 и Трипольская станция, а также важная подстанция, связывающая город с Ровенской АЭС, указал Коц в своем Telegram-канале.

    Тяжелая ситуация сложилась в Харькове, где инфраструктура подвергалась ударам в течение многих часов. Из-за серьезных разрушений без тепла и воды остались 820 жилых домов, поэтому коммунальщикам пришлось сливать теплоноситель из системы во избежание замерзания труб.

    Ракетные прилеты зафиксированы на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области и Приднепровской станции в Днепропетровске.

    Также взрывы прогремели на энергообъектах в Запорожье, Павлограде, Одесской, Черниговской и Сумской областях.

    Ранее сообщалось, что в Киевской области прозвучала серия громких взрывов, они также раздались в центральной части страны.

    Также в Днепропетровске зафиксировали повреждения инфраструктурного объекта.

    Комментарии (6)
    2 февраля 2026, 19:15 • Видео
    Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

    Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    Комментарии (3)
    2 февраля 2026, 13:00 • Новости дня
    Кремль анонсировал второй раунд переговоров в Абу-Даби

    Песков анонсировал второй раунд переговоров в Абу-Даби в среду–четверг

    Кремль анонсировал второй раунд переговоров в Абу-Даби
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Абу-Даби на неделе состоится второй раунд переговоров по безопасности с участием представителей России, США и Украины, который ранее был перенесен из-за различий в графиках сторон, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Второй раунд работы трехсторонней группы России, США и Украины по вопросам безопасности состоится в Абу-Даби в среду–четверг, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил: «Сейчас среда–четверг, действительно, вот этот второй раунд состоится. Он состоится в Абу-Даби, это мы можем подтвердить».

    По словам представителя Кремля, переговоры изначально планировались на минувшее воскресенье, однако потребовалась дополнительная «стыковка графиков трех сторон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры России, США и Украины в Абу-Даби были перенесены на несколько дней после неожиданной встречи российских и американских представителей во Флориде.

    На переговорах в Абу-Даби стороны не смогли обсудить вопрос территориальных уступок из-за позиции Владимира Зеленского.

    Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов идти на уступки по Донбассу и Запорожской АЭС и не сдаст эти территории без боя.

    Комментарии (12)
    3 февраля 2026, 05:24 • Новости дня
    Полтавская область стала лидером по числу погибших в рядах ВСУ
    Полтавская область стала лидером по числу погибших в рядах ВСУ
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Наибольшее число погибших военнослужащих ВСУ фиксируют среди уроженцев Полтавской области Украины, сообщили в российских силовых структурах.

    Этот регион практически каждую неделю занимает лидерство по количеству потерь среди всех областей на Украине. «Чем не угодил столь тихий украинский регион для киевского режима, до сих пор не ясно», – приводит ТАСС текст сообщения.

    За последнюю неделю местные СМИ сообщили о гибели 27 человек из Полтавской области, часть из которых были опознаны и переданы Россией в рамках гуманитарного обмена.

    Представители силовых структур уже сообщали, что еженедельно в зоне СВО погибает примерно 20 военных ВСУ родом из этого региона, он стабильно остается лидером по таким потерям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что потери ВСУ за январь 2026 года в зоне спецоперации превысили 38,5 тыс. убитыми и ранеными. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в зоне СВО и наиболее перспективных направлениях для продвижения российских войск.

    Комментарии (8)
    3 февраля 2026, 01:30 • Новости дня
    Глава МИД Украины назвал президента ФИФА «дегенератом»

    Глава МИД Украины Сибига оскорбил президента ФИФА Инфантино из-за слов о России

    Глава МИД Украины назвал президента ФИФА «дегенератом»
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ответ на призыв президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пересмотреть запрет на участие российских команд в международных турнирах украинский министр иностранных дел Андрей Сибига оскорбил главу ФИФА.

    «Моральные дегенераты предлагают отменить запреты», – заявил Сибига в соцсетях.

    Он также заявил о «неспособности России» завершить конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ФИФА заявил о необходимости отмены санкций против российских команд. Он отметил, что действующий запрет не принес желаемого результата и только усилил негативные эмоции среди болельщиков и спортсменов.

    Президент УЕФА Александер Чеферин также указывал, что отстранение российских футболистов не изменило ситуацию на Украине и подверг сомнению действенность подобных санкций.

    Комментарии (11)
    2 февраля 2026, 22:40 • Новости дня
    Страны ЕС не согласовали механизм кредита Украине на 90 млрд евро

    Tекст: Вера Басилая

    На внеочередном заседании постпредов Евросоюза не удалось достичь компромисса по механизму займа 90 млрд евро для Украины, сообщил источник.

    Страны Евросоюза не смогли договориться о механизме предоставления Украине займа на 90 млрд евро. Европейский источник сообщил, что заседание постпредов прошло в понедельник, однако окончательного соглашения по механизмам выделения средств не достигли. По его словам, «окончательного соглашения пока нет, работа над дальнейшим компромиссом продолжается с целью заключения соглашения в ближайшие дни», передает РИА «Новости».

    Политическое решение о выделении кредита на 90 млрд евро на 2026-2027 годы было принято в декабре 2025 года на саммите ЕС. Сейчас идет процесс согласования законодательного пакета, который должен быть одобрен Европарламентом и Советом Евросоюза. Киев рассчитывает получить первый транш уже в апреле, однако переговоры участников Евросоюза продолжаются.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз предоставил Киеву поддержку на сумму 193,3 млрд евро с начала конфликта на Украине. Из этой суммы 3,7 млрд евро направили за счет реинвестирования замороженных российских активов.

    Напомним, Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Еврокомиссия установила условие, по которому большая часть этих средств должна быть потрачена на покупку европейского оружия.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европа вряд ли увидит эти средства обратно.

    Комментарии (2)
    3 февраля 2026, 11:15 • Новости дня
    Кличко сообщил о полном отключении тепла в двух районах Киева

    Кличко сообщил об отключении тепла в Дарницком и Днепровском районах Киева

    Кличко сообщил о полном отключении тепла в двух районах Киева
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Мария Иванова

    В результате энергетического кризиса в столице Украины более 1 100 многоэтажных домов остаются без отопления, при этом Дарницкий и Днепровский районы пострадали сильнее других, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

    Два района Киева – Дарницкий и Днепровский – практически полностью остались без отопления, передает РИА «Новости».

    Мэр города Виталий Кличко уточнил: «Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла... Всего по городу сейчас 1170 многоэтажек без теплоснабжения», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ситуация осложняется энергетическим кризисом, который продолжается в украинской столице. Ранее городская администрация разрешила жителям перемещаться до так называемых «пунктов несокрушимости», где можно согреться и зарядить устройства, даже несмотря на действие комендантского часа.

    Кличко уже дважды обращался к киевлянам с призывом по возможности покинуть город из-за сложной ситуации с энергоснабжением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномально холодная погода усугубляет ситуацию с энергоснабжением на Украине.

    В конце прошлой недели мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города готовиться к перебоям с электричеством и водой.

    Между тем экс-тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко избил коммунальщика на фоне отсутствия отопления.

    Комментарии (14)
    2 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    МИД назвал интервенцией возможное размещение западных военных на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине Россия будет рассматривать как иностранную интервенцию, заявили в российском МИД.

    В ведомстве подчеркнули, что подобные действия несут для России прямую угрозу. «Размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран для нас неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

    Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Британия и Франция знают о неприемлемости для России размещения вооруженных сил НАТО на Украине. «Уже неоднократно говорили на разных уровнях, что они станут законными целями для наших вооруженных сил», – указал дипломат.

    Комментарии (6)
    2 февраля 2026, 19:25 • Новости дня
    МОК призвал украинских спортсменов не протестовать против россиян на ОИ в Италии
    МОК призвал украинских спортсменов не протестовать против россиян на ОИ в Италии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к спортсменам с Украины с просьбой воздержаться от проведения акций протеста против российских участников на предстоящей Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    По словам украинского скелетониста Владислава Гераскевича, представители МОК связались с украинской стороной и напомнили об этом требовании в преддверии Игр, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное».

    «К нам обратились из МОК по поводу Олимпийских игр, чтобы не устраивали никаких акций на Олимпиаде. Скажем так, они контактировали с украинской стороной по поводу возможных протестов», – рассказал Гераскевич.

    Олимпийские игры в Италии запланированы с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены выступят на турнире в нейтральном статусе.

    Ранее президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.

    МОК не пустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026.

    Комментарии (10)
    2 февраля 2026, 21:15 • Новости дня
    МИД: Россия передала Украине более 12 тыс. останков украинских военных

    МИД: Россия за полгода передала Украине более 12 тыс. останков украинских военных

    МИД: Россия передала Украине более 12 тыс. останков украинских военных
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Более 12 тыс. останков украинских военнослужащих были переданы российской стороной Киеву с июня 2025 года, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

    «С июня прошлого года была начата репатриация тел погибших. Украинской стороне были переданы более 12 тысяч останков, нами получено более 200 тел российских военнослужащих», – говорится в ответе министерства на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс урегулирования ситуации на Украине остается сложным, но по ряду вопросов удалось достичь сближения позиций сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что второй раунд переговоров по безопасности с участием представителей России, США и Украины состоится на неделе в Абу-Даби.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 08:22 • Новости дня
    Серия взрывов произошла в Киевской области
    Серия взрывов произошла в Киевской области
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Серия громких хлопков прозвучала в украинском столичном регионе и центральной части страны во вторник, об этом сообщили украинские средства массовой информации.

    Взрывы произошли в Киевской области, в регионе объявлена воздушная тревога, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

    Также повторные хлопки прозвучали в Виннице.

    Сейчас режим предупреждения об угрозе с воздуха действует на всей территории Украины.

    В конце января в украинской столице после серии взрывов возникали перебои с водой и светом. Глава города Виталий Кличко призывал жителей покинуть столицу.

    В многоэтажных домах Киева полопались трубы отопления.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 08:43 • Новости дня
    Власти ДНР: Киев использует оставшиеся F-16 в глубоком тылу
    Власти ДНР: Киев использует оставшиеся F-16 в глубоком тылу
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребители F-16 и оставшиеся самолеты Украина использует в глубоком тылу для отражения массированных атак ВС РФ на стратегические объекты, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сообщил, что Украина применяет имеющиеся F-16 и другие оставшиеся самолеты для защиты стратегических объектов в глубоком тылу, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти летательные аппараты задействуются при отражении массированных атак ВС России с использованием крылатых ракет и беспилотников. Кимаковский подчеркнул: «Их и оставшиеся самолеты используют для отражения наших массированных атак с помощью крылатых ракет и БПЛА на стратегические объекты в глубоком тылу противника».

    Он также подтвердил, что у Киева сохраняются как пилоты, так и истребители F-16.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ударные дроны уничтожили истребители F-16 и Су-27 ВСУ.

    Пентагон подписал контракт на обслуживание переданных на Украину F-16.

    На украинском аэродроме уничтожили полноразмерный макет истребителя F-16.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 12:38 • Новости дня
    Рар объяснил неудачу ЕС в согласовании кредита Украине на 90 млрд евро

    Политолог Рар: Европа пойдет на самые радикальные меры в финансировании Украины

    Рар объяснил неудачу ЕС в согласовании кредита Украине на 90 млрд евро
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Страх перед поражением ВСУ на фронте может заставить Брюссель пойти на самые радикальные меры в поиске денег для Киева. Вместе с тем, в ЕС нет консенсуса по этой теме, а политика в отношении Украины вызывает все больше вопросов, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее страны ЕС не смогли согласовать кредит Украине на 90 млрд евро.

    Страх перед поражением ВСУ на фронте может заставить Брюссель пойти на самые радикальные меры в поиске денег для Киева. Вместе с тем, в ЕС нет консенсуса по этой теме, а политика в отношении Украины вызывает все больше вопросов, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее страны ЕС не смогли согласовать кредит Украине на 90 млрд евро.

    «Европейцам все труднее находить в своих бюджетах деньги на поддержку Украины. В ЕС нет консенсуса по этому вопросу. Замороженные российские активы в Бельгии решили не трогать, а США отказываются быть главным донором. Кроме того, откладывается ускоренное принятие Украины в Евросоюз», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    «При этом, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и ряд других европейских политиков обещают Киеву помощь, чтобы не допустить поражение ВСУ на фронте. Европа расценит это фиаско, как свое собственное. Думаю, Брюссель пойдет на самые радикальные меры, чтобы изыскать средства для Киева. Надежды возлагаются, в том числе, на Германию, как самую богатую страну региона», – продолжил он.

    «Вместе с тем, политика ЕС в отношении Киева вызывает все больше вопросов. Почему Брюссель не ищет дипломатическое решение украинского кризиса? Почему он делает ставку на продолжение конфликта, в котором Украина не в состоянии победить? Впрочем, ряд западных СМИ тиражирует идею о том, что после разгрома ВСУ российская армия якобы двинется на Европу. Эти угрозы используются для обоснования того, почему европейским странам нельзя жалеть денег на поддержку украинской стороны», – заметил спикер.

    Ранее постоянные представители стран Евросоюза не смогли прийти к единому мнению относительно механизма предоставления Украине займа в размере 90 млрд евро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на европейский источник. «Работа над дальнейшим компромиссом продолжается с целью заключения соглашения в ближайшие дни», – сказал собеседник агентства.

    Политическое решение о кредитовании Киева на период 2026–2027 годов было принято на саммите ЕС еще в декабре прошлого года. Киев рассчитывает получить первый транш в апреле. Но его исполнение тормозится из-за согласования пакета законодательных норм. Еврокомиссия установила условие, по которому большая часть средств должна быть потрачена на покупку европейского оружия.

    На этом фоне произошли разногласия между Берлином и Парижем, сообщает Politico. «Германия и Нидерланды расходятся во мнениях с Францией, стремясь обеспечить Киеву возможность закупать американское оружие». Пятая республика же ведет активную кампанию за то, чтобы предоставить льготные условия военным компаниям Евросоюза для укрепления оборонной промышленности блока.

    Берлин отверг предложение французского лидера Эммануэля Макрона о преференциях для европейских фирм. ФРГ требует такого режима для компаний из стран, оказавших «наибольшую финансовую поддержку Киеву». Газета ВЗГЛЯД писала, что деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри, и этот раскол выходит даже за пределы Европы.

    Комментарии (2)
    2 февраля 2026, 22:50 • Новости дня
    Британия запросила заседание по Украине в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания, которая в феврале председательствует в Совете Безопасности ООН, намерена провести специальное заседание по ситуации на Украине 24 февраля, сообщил временный поверенный в делах Британии при ООН Джеймс Кариуки.

    Британия, председательствующая в феврале в Совете Безопасности ООН, намерена провести 24 февраля заседание по Украине, передает РИА «Новости». Об этом сообщил временный поверенный в делах Британии при ООН Джеймс Кариуки. Заседание приурочено к четвертой годовщине начала спецоперации на Украине.

    На данный момент в официальном расписании Совбеза заседание пока не значится. В прошлом году Британия уже пыталась инициировать подобную встречу к очередной годовщине, однако Россия заблокировала инициативу, сославшись на несоответствие мандатно-отчетному циклу Совбеза.

    В 2025 году по инициативе США была принята резолюция с призывом к немедленному прекращению конфликта и установлению прочного мира между РФ и Украиной. Информации о том, собираются ли США или другие страны вновь выносить аналогичные документы на голосование в этом году, пока нет.

    Ранее постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что число стран, голосующих за резолюции Киева в ООН, заметно сократилось по сравнению с началом 2022 года.

    Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что европейские союзники Владимира Зеленского заняты торпедированием мирных инициатив, которые предпринимают власти России и США по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 13:27 • Новости дня
    Кремль спросили о сроках по энергетическому перемирию

    Песков: Кремлю нечего добавить по срокам энергетического перемирия

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему нечего добавить к уже сказанному ранее по срокам энергетического перемирия.

    Песков отметил, что ему нечего добавить к уже сказанному ранее по поводу энергетического перемирия, передает ТАСС.

    Он напомнил, что этот вопрос обсуждался на предыдущем конференц-колле, где речь шла о завершении перемирия 1 февраля.

    Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой воздержаться от ударов по Киеву и другим городам на Украине до 1 февраля.

    Комментарии (0)
    Артиллерийский удар ВСУ по Новой Каховке унес жизни трех человек
    Имя Зеленского упомянуто в материалах дела Эпштейна о торговле людьми
    Эсминец ВМС США уничтожил четыре дрона лазером HELIOS
    Правая кандидатка совершила прорыв в гонке за пост мэра Парижа
    Азербайджан арестовал участвовавших в СВО на стороне России и Украины
    В Нижнем Тагиле заслуженный учитель замерзла насмерть
    В уфимской школе девятиклассника задержали за стрельбу из страйкбольного оружия

    Зачем США ослабляют доллар

    Американская валюта в последние месяцы переживает значительное падение. Но руководство Белого дома этот процесс не пугает, наоборот, Дональд Трамп дает понять, что поддерживает ослабление доллара. Какие процессы влияют на курс американской валюты – и почему его понижение в итоге навредит значительной части американцев?

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз?

    Россия создает условия для победы в 2026 году

    На фоне активизации дипломатических усилий по украинскому урегулированию все чаще звучат оценки о том, что СВО может завершиться на условиях России уже в этом году. Западные аналитики все больше пишут о фактической неизбежности проигрыша Украины, чьи ресурсы близки к истощению. По мнению экспертов, таким образом 2026-й может стать годом развязки – этому способствуют как военные успехи России на фронте, так и глубокий кризис украинского тыла.

    Почему США стремятся добить Иран

    В конфликте между Ираном и США появился проблеск надежды – обе стороны заявляют о готовности к переговорам, к решению споров мирными методами. Однако условия, которые де-факто выдвигает к иранским властям Дональд Трамп, категорически не могут быть приняты Тегераном. Почему – и каковы в таком случае реальные замыслы Вашингтона?

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме.

    Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

      Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    США готовят нападение. Чем ответит Иран?

      США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Магнитные бури в феврале 2026 года: точный прогноз по дням и опасные даты

      Февраль традиционно вызывает повышенный интерес у людей, чувствительных к изменениям космической погоды. Середина и конец зимы часто характеризуются нестабильной солнечной активностью, что отражается на геомагнитной обстановке Земли. Предварительные данные указывают на то, что в феврале 2026 года нас ждут как вполне спокойные периоды, так и дни с ощутимой геомагнитной нагрузкой. Этот прогноз поможет метеозависимым людям заранее подготовиться к потенциально сложным дням. Важно помнить, что прогноз является предварительным, основанным на моделях 25-го солнечного цикла, и может уточняться по мере приближения дат.

    В чем уникальность российского маткапитала

      Материнский капитал – одна из самых востребованных мер поддержки семей в России. По сравнению с подобными программами в ряде других стран мира российская модель является уникальной.

    Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии,

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

