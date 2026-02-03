Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.0 комментариев
ФТС сообщила о росте пресеченных попыток контрабанды наличных в 2025 году
В 2025 году выявлено 85 уголовных дел по фактам незаконного вывоза наличных через границу, что на треть больше по сравнению с прошлым годом.
Федеральная таможенная служба России в 2025 году пресекла незаконное перемещение физическими лицами через границу наличных денежных средств на сумму 2,1 млрд рублей, передает ТАСС.
В пресс-службе ведомства отметили: «В 2025 году ФТС пресекла незаконное перемещение физическими лицами наличных денежных средств на сумму 2,1 млрд рублей. По данным фактам возбуждено 85 уголовных дел, что на 30% больше, чем годом ранее».
Среди валют чаще всего пытались незаконно провезти доллары и евро. Основными направлениями вывоза выступили Турция, ОАЭ, Азербайджан и Грузия, а ввоз осуществлялся из Турции, ОАЭ, Азербайджана и Израиля.
ФТС также уточнила, что количество дел об административных правонарушениях увеличилось до 13 273 против 11 845 в 2024 году. Из них 10 911 дел возбуждены по фактам незаконного вывоза денежных средств.
С марта 2022 года действует временный запрет на вывоз из России наличной иностранной валюты в эквиваленте свыше 10 тыс. долларов.
При ввозе суммы, превышающей эквивалент в 10 тыс. долларов, требуется письменная декларация.
Для единовременного ввоза более 100 тыс. долларов нужно предоставить документы, подтверждающие происхождение средств.
Декларирование наличных не предполагает взыскания пошлин или налогов с указанной суммы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, красноярские таможенники изъяли у туристки чучело сиамского крокодила, которое она привезла с собой из Вьетнама.
Сотрудники московского аэропорта Шереметьево изъяли у пассажирки драгоценности Cartier на сумму 34 млн рублей, привезенные ею из Дубая.