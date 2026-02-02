Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?11 комментариев
После смертельного ДТП с детьми под Красноярском возбудили уголовное дело
Следствие начало уголовное производство после аварии в Рыбинском районе Красноярского края, в результате которой погибли пятеро, включая детей.
Уголовное дело по факту смертельного ДТП в Рыбинском районе Красноярского края возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ, передает ТАСС. В сообщении ГУ МВД России по Красноярскому краю отмечается, что трагедия произошла в Рыбинском муниципальном округе.
В результате аварии погибли пять человек, среди которых были дети. Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю приступили к расследованию обстоятельств происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в аварии с автобусом на федеральной трассе в Рыбинском районе Красноярского края погибли пятеро детей и один взрослый.
