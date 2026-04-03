Путин обсудил с Эрдоганом эскалацию в Персидском заливе

Политолог Ткаченко: Пашинян попытался скрыть холодный прием в Москве

Tекст: Анастасия Куликова

«Армения вследствие Бархатной революции 2018 года постепенно движется от России в сторону Запада. Причем «разбег» начался после 2023 года, именно тогда зазвучали первые отчетливые голоса некоторых местных политиков: коль Россия не встала на сторону Армении в Карабахе, Еревану необходимо идти в Европу», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Примечательно, что в Армении эти взгляды разделяют далеко не все. И Пашинян понимает, что без позитивной динамики в контактах с Россией ему не победить на парламентских выборах. «Ему нужна поддержка. Поэтому еще до формального начала избирательной кампании армянский премьер отправился с визитом в Москву. Он хотел продемонстрировать дружелюбие, изобразить готовность сотрудничать, учитывать стратегические интересы России», – уточнил политолог.

Поэтому Пашинян, в частности, заявлял о нежелании расторгать договор с Россией об управлении ж/д, а также о пока сохраняющемся членстве в ЕАЭС. По оценкам Ткаченко, визит для премьера Армении «был очень тяжелым», а его заявления по итогам об «успехах» – попытка прикрыть холодный прием, оказанный ему в Москве.

«Открытая часть переговоров Владимира Путина и Пашиняна – это классический пример того, что ученые называют дипломатией принуждения. Президент России мягко объяснил армянской делегации, почему Еревану следует учитывать интересы Москвы, а не проводить враждебную политику», – говорит эксперт.

По его мнению, о результатах прошедшей встречи станет известно по реальным делам. «Но очевидно одно – Ереван оказался на политической развилке. Один из вариантов предполагает путь Украины – разрыв связей с Россией, интеграцию в Европу и так далее. Но даже Молдавия, наблюдая за опытом Киева, делает эти шаги относительно осторожно», – рассуждает аналитик.

«Второй путь – принципиально новый курс. При этом Ереван оказался в своего рода «изоляции»: Иран в состоянии войны, Азербайджан, Турция и Грузия – не самые надежные партнеры Армении. В этой связи не только Пашинян и его правящая партия, но и оппозиция думают о том, как жить дальше, и очевидно, что без поддержки России нормальное развитие республики будет невозможно», – добавил Ткаченко.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «очень успешным» свой визит в Москву и переговоры с президентом России.

Напомним, переговоры Пашиняна и Путина состоялись 1 апреля в Москве. В ходе них обсуждалось текущее состояние и перспективы российско-армянских отношений, актуальные вопросы региональной повестки дня, в частности развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

Во время переговоров Путин подчеркнул, что нахождение Еревана одновременно в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕврАзЭС «невозможно по определению». «И вопрос даже не в политике, вопрос чисто экономического характера. Потому что некоторые вещи требуют большой совместной работы, которая должна вестись годами. Это разница в оценке отдельных товарных групп, вхождение на рынок этих товарных групп, это фитосанитарный надзор для сельхозпродукции», – уточнил глава государства.

Также Путин напомнил, что в России проживает свыше 2 млн армян, а в самой Армении «много политических сил, которые настроены пророссийски». «Нам бы очень хотелось, чтобы все эти политические партии, политики смогли принять участие в этой внутриполитической работе в ходе выборов. Некоторые, я знаю, находятся в местах лишения свободы, несмотря на то что у них есть российский паспорт. Это ваше решение, мы не вмешиваемся, но хотелось бы, чтобы они все могли, во всяком случае, принять участие в этой внутриполитической работе», – указал президент России.

Комментируя переговоры России и Армении, политолог Павел Данилин расценил слова Путина как экономическое и политическое предупреждение.

Вице-премьер России Алексей Оверчук в развернутом интервью дал оценку перспективам отношений с Арменией с учетом взятого властями этой страны курса на сближение с ЕС. «Люди всегда грезят о лучшей жизни, ну а мы пока наблюдаем, как их профессионально искушают. Приходится констатировать, что это пока работает. Иначе бы не принимались, может быть, и внешне эффектные, несущие краткосрочные выгоды, но оторванные от реальности решения, которые в долгосрочной перспективе нанесут очевидный материальный ущерб этой стране», – предупредил он.

Вице-премьер напомнил, что армянский экспорт в ЕС за 10 лет вырос в 1,53 раза, в США – в 2,2 раза, а в ЕАЭС – в 12,5 раза. «Эти цифры иллюстрируют реальный уровень заинтересованности торговых партнеров Армении покупать продукцию ее производителей», – отметил Оверчук.

Замглавы кабмина указал на нарушения прав собственности российского предпринимателя в сфере закупки и розничной торговли электроэнергией. «А сейчас российской государственной компании сделано предложение продать концессию. Мы также не можем не замечать происходящего вокруг продления действия Мецаморской АЭС и будущего атомной энергетики в этой стране», – добавил спикер.

«Оценивая факты, понимаем, что если руководством Армении поднимается вопрос о нежелательности российского делового присутствия, то возникает вопрос и о взаимности. Полагаем, что армянскому предпринимательскому сообществу об этом следует знать. Хотим ли мы реализации такого сценария? Нет, не хотим. Однако дипломатично делать вид, что все как обычно, если это не так, – тоже не будем», – заверил Оверчук.

В свою очередь руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что претензии к поставляемой в Россию растительной и животноводческой продукции из Армении сохраняются. По его словам, служба обнаружила около 900 карантинных объектов из республики. «И это значительно усложняет нашу работу», – подчеркнули он.