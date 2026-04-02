Путин и саудовский принц обсудили работу «ОПЕК плюс» для стабилизации рынка нефти

Tекст: Елизавета Шишкова

В ходе беседы они подробно рассмотрели вопросы, связанные с текущим кризисом на Ближнем Востоке, выразили серьезную озабоченность ухудшением военно-политической обстановки, жертвами среди мирного населения и разрушением важнейшей инфраструктуры, передает Кремль.

Путин и бен Сальман подчеркнули необходимость как можно скорее прекратить боевые действия и активизировать политико-дипломатические усилия для долгосрочного решения конфликта с учетом законных интересов всех сторон.

Участники разговора отметили, что энергетический кризис негативно влияет на глобальную безопасность, а возникшие проблемы с добычей и транспортировкой энергоносителей усугубляют ситуацию.

В этой связи была акцентирована важность совместной работы России и Саудовской Аравии в формате «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка. Отмечено, что двусторонние отношения между странами развиваются на высоком уровне и носят взаимовыгодный характер.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Также Путин обсудил с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Абдель Фаттах ас-Сиси рассказал Владимиру Путину об усилиях Каира по снижению напряженности на Ближнем Востоке.