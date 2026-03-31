Ас-Сиси рассказал Путину об усилиях Египта по решению кризиса на Ближнем Востоке

Tекст: Вера Басилая

В ходе беседы с Владимиром Путиным египетский лидер подробно рассказал о мерах Каира, направленных на снижение напряженности на Ближнем Востоке и обеспечение безопасности в регионе, передает РИА «Новости».

Ас-Сиси подчеркнул, что Египет считает необходимым снизить эскалацию в ближневосточном регионе, отметив активные усилия страны по поддержанию стабильности. По его словам, поддержка безопасности и снижение конфликтности остаются приоритетами египетской внешней политики.

Кроме того, Путин и ас-Сиси обсудили ситуацию вокруг спецоперации на Украине. Ас-Сиси отметил, что Египет поддерживает инициативы по политическому урегулированию конфликта и выразил готовность содействовать в этом направлении. В сообщении канцелярии египетского президента подчеркивается, что Каир открыт для предложений и готов оказать помощь в мирном разрешении кризиса.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси об эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

До этого Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Бадр Абдельати в телефонном разговоре выразили обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке и призвали к возобновлению политико-дипломатических усилий.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об активных переговорах президента Владимира Путина с лидерами ближневосточных стран для снижения напряженности в регионе.