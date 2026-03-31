    Наземная операция против Ирана заведет армию США в капкан
    ВСУ атаковали Ленобласть дронами FP-1 через Прибалтику
    Военные эксперты оценили планы Индонезии купить у России подлодки-носители «Калибров»
    Минцифры выступило против административной ответственности за VPN
    Порт Усть-Луга в Ленобласти поврежден после атаки беспилотников
    WSJ: Трамп готов завершить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива
    Израиль утвердил смертную казнь для террористов
    AP: Страны Азии выстроились в очередь за российской нефтью
    Россия отказалась поставлять нефть странам с потолком цен
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Четыре сценария Иранской войны

    Противникам Трампа удалось сделать, казалось бы, невозможное: расколоть сторонников президента США, используя для этого самого Трампа, его эгоизм, самовлюбленность, уверенность в своей непогрешимости и неумение проигрывать.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Убийство Ноэлии Кастильо – симптом общественного безумия

    Если раньше любой, кто подстрекал человека к самоубийству, рассматривался как преступник, место которого в тюрьме, то сейчас, напротив: те, кто выступает против такого подстрекательства, воспринимаются как экстремисты и фанатики.

    Борис Акимов Борис Акимов Мы забыли о назначении мужчин и женщин

    Современность обошлась с телесностью без уважения, для начала погрузив ее в мир сексуальной революции, а теперь и вовсе выводя секс как важнейший способ общения полов из общественной повестки.

    31 марта 2026, 14:04 • Новости дня

    Ас-Сиси рассказал Путину об усилиях Египта по решению кризиса на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси рассказал президенту России Владимиру Путину об усилиях Каира по снижению напряженности на Ближнем Востоке, сообщила канцелярия египетского лидера.

    В ходе беседы с Владимиром Путиным египетский лидер подробно рассказал о мерах Каира, направленных на снижение напряженности на Ближнем Востоке и обеспечение безопасности в регионе, передает РИА «Новости».

    Ас-Сиси подчеркнул, что Египет считает необходимым снизить эскалацию в ближневосточном регионе, отметив активные усилия страны по поддержанию стабильности. По его словам, поддержка безопасности и снижение конфликтности остаются приоритетами египетской внешней политики.

    Кроме того, Путин и ас-Сиси обсудили ситуацию вокруг спецоперации на Украине. Ас-Сиси отметил, что Египет поддерживает инициативы по политическому урегулированию конфликта и выразил готовность содействовать в этом направлении. В сообщении канцелярии египетского президента подчеркивается, что Каир открыт для предложений и готов оказать помощь в мирном разрешении кризиса.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси об эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    До этого Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Бадр Абдельати в телефонном разговоре выразили обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке и призвали к возобновлению политико-дипломатических усилий.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об активных переговорах президента Владимира Путина с лидерами ближневосточных стран для снижения напряженности в регионе.

    30 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    На часах Путина заметили надпись Made in Russia
    Tекст: Елизавета Шишкова

    На руке президента РФ Владимира Путина в минувшую среду во время заседания Совета по культуре были часы с надписью Made in Russia на циферблате.

    Журналист Павел Зарубин опубликовал в личном Telegram-канале кадры, на которых можно рассмотреть часы президента России Владимира Путина. На видеозаписи видно, что перед началом встречи глава государства снимает с запястья наручные часы и аккуратно кладет их на стол перед собой.

    На циферблате часов отчетливо видна надпись Made in Russia («Сделано в России»), при этом бренд не называется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения президентских премий для молодых деятелей культуры и авторов произведений и проектов для детей и юношества за 2025 год. Президент России Владимир Путин на церемонии в День работника культуры отметил значимость вклада деятелей культуры для общества.

    30 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя России посмертно летчику Терехину
    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно советскому летчику Николаю Терехину.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В документе отмечается: «За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Терехину Николаю Васильевичу – майору (посмертно)».

    Майор Николай Терехин – советский летчик-истребитель, участник боев на Халхин-Голе и участник Великой Отечественной войны, один из немногих асов, трижды совершивших воздушный таран. Причем дважды – в одном бою: когда закончился боекомплект, он сбил бомбардировщик «Юнкерс -88», а затем поврежденной машиной еще один такой же самолет. Командовал истребительным авиаполком на Калининском, Волховском и Северо-Западном фронтах, всего совершил около 250 боевых вылетов и уничтожил 17 вражеских машин. Погиб в воздушном бою над Новгородской областью 30 декабря 1942 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в Донецком государственном академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония присвоения звания Героя ДНР 18 военным. Троим из них присвоили это звание посмертно.

    30 марта 2026, 21:56 • Видео
    Россия прорвала блокаду Кубы

    Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    30 марта 2026, 16:44 • Новости дня
    Рубио назвал сроки завершения операции против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что выполнение целей операции против Ирана займет у США не больше нескольких недель, а не месяцев.

    США рассчитывают выполнить цели операции против Ирана за несколько недель, а не месяцев, сообщает РИА «Новости». С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала ABC.

    Прямая речь Рубио: «Мы достигнем наших целей в течение нескольких недель, а не месяцев». По его словам, американские власти настроены на быстрое достижение обозначенных задач.

    Ожидается, что детали операции и уточнения по срокам будут озвучены позже. Сейчас Вашингтон воздерживается от раскрытия конкретной информации о планах действий против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном.

    Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон ранее объявил о фактическом завершении миссии против Ирана.

    31 марта 2026, 12:52 • Новости дня
    Лавров: Некоторые страны Запада потеряли берега
    Tекст: Вера Басилая

    Некоторые страны Запада в последнее время просто «потеряли берега», провозглашая свои права на те или иные чужие территории, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Некоторые страны потеряли берега и уже открыто провозглашают свои права на те или иные территории, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания», – заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что подобные заявления в последние месяцы звучат все чаще, и в качестве примера привёл высказывания американских политиков по ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, недавно госсекретарь США Марко Рубио отметил, что завершение конфликта в Персидском заливе якобы зависит только от позиции Ирана по Ормузскому проливу, а за два дня до этого президент США подчеркнул, что «его не волнует международное право».

    Кроме того, Лавров обратил внимание на признаки перерастания кризиса в Персидском заливе в более масштабный конфликт, который, по его словам, некоторые уже называют «новой мировой войной». Министр подчеркнул, что ситуация требует особого внимания, поскольку эскалация может иметь глобальные последствия.

    Глава МИД также заявил, что США и Израиль продолжают предпринимать попытки не допустить нормализации отношений между Ираном и арабскими странами региона. По его мнению, цель этих усилий – усилить давление на Иран и спровоцировать противостояние внутри Совета сотрудничества арабских государств залива.

    Лавров добавил, что Запад фактически вступил «в клинч» со странами мирового большинства, отстаивающими принципы равенства и справедливости. По словам министра, западные гегемонистские амбиции становятся препятствием для выработки коллективных решений на основе Устава ООН и итогов Второй мировой войны.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что выполнение целей операции против Ирана займет у США не больше нескольких недель.

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Запад готов пойти на любые шаги для сохранения статуса гегемона, включая вооруженные интервенции и изъятие золотовалютных активов у стран с самостоятельной политикой.

    Лавров заявил, что США используют перевороты и устранение лидеров государств ради контроля над их ресурсами.


    30 марта 2026, 15:34 • Новости дня
    Путин присвоил Вдовиченкову и Гусевой звания народных артистов
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил актеру Владимиру Вдовиченкову звание народного артиста России.

    Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Вдовиченков широко известен благодаря ролям в фильмах «Бригада», «Бумер» и других популярных отечественных картинах.

    Также президент присвоил звание народной артистки России Екатерине Гусевой. Актриса прославилась после съемок в телесериале «Бригада», а также активно выступает на театральной сцене и участвует в различных творческих проектах.

    В феврале Путин присвоил звание народного артиста России музыканту и депутату Госдумы Денису Майданову.

    30 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин наградил Буре орденом «За заслуги перед Отечеством»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

    Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Высокая награда присуждена Буре за существенный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.

    Павел Буре, которому 31 марта исполнится 55 лет, начинал профессиональную карьеру хоккеиста в московском ЦСКА, где дважды становился чемпионом СССР. С 1991 года он выступал за клубы Национальной хоккейной лиги: «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», проведя 702 матча и забросив 437 шайб. За выдающуюся скорость на льду он получил прозвище «Русская ракета».

    В составе сборной России Буре завоевал серебро Олимпийских игр 1998 года в Нагано и бронзу Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити, а также становился чемпионом мира в 1990 году. В 2012 году его имя было включено в Зал славы НХЛ, а в 2015 году он стал первым россиянином, чей игровой номер был выведен из обращения клубом НХЛ.

    Ранее Путин присвоил Вдовиченкову и Гусевой звания народных артистов.

    30 марта 2026, 21:30 • Новости дня
    В Иране одобрили пошлины на проход Ормузского пролива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет по национальной безопасности и международной политике Меджлиса (парламента) Ирана одобрил введение пошлин на проход судов через Ормузский пролив, пишет Tasnim.

    Инициатива предусматривает не только обязательную оплату за проход пролива, но и новые ограничения для ряда иностранных судов, сообщает Tasnim со ссылкой на члена комитета, передает ТАСС.

    В соответствии с планом, суда, которые связаны с Соединенными Штатами, Израилем или государствами, ранее вводившими односторонние санкции против Ирана, получат запрет на проход через пролив. В случае принятия закона, оплата пошлин будет производиться исключительно в иранских риалах.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Иран начал взимать плату с судов за проход через Ормузcкий пролив.

    Депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи заявил, что власти Ирана рассматривают возможность легализации взимания платы с коммерческих судов за проход по Ормузскому проливу.

    30 марта 2026, 20:22 • Новости дня
    В Израиле назвали число раненых с начала операции против Ирана

    Минздрав Израиля сообщил о 6 тыс. госпитализированных с начала операции против Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Свыше шести тысяч человек были направлены в больницы Израиля с конца февраля после начала операции против Ирана, при этом 110 остаются в стационаре.

    Как передает ТАСС, пресс-служба министерства здравоохранения Израиля сообщила, что с 28 февраля по 30 марта 2026 года в ходе операции «Рык льва» были госпитализированы 6 088 человек.

    В заявлении отмечается: «С начала операции «Рык льва» по 18:00 30 марта 2026 года в больницы были эвакуированы 6 088 пострадавших, из которых 110 человек в настоящее время остаются в стационаре».

    По данным ведомства, состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. Еще 16 человек находятся в тяжелом состоянии, а 24 – в состоянии средней тяжести. Операция «Рык льва» продолжается уже более месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по промышленным объектам и нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, что привело к возгоранию резервуара.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что выполнение целей операции против Ирана займет у США не больше нескольких недель.

    Иранские военные сообщили об ударе беспилотников по радиолокационным станциям США в ОАЭ, которые отвечали за обнаружение и перехват иранских ракет и дронов.

    30 марта 2026, 22:52 • Новости дня
    Bloomberg: США потратили годовой запас ракет JASSM при ударах по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    С начала атак на Иран американские военные выпустили свыше тысячи крылатых ракет JASSM, что превысило годовой производственный лимит, сообщил Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Соединенные Штаты уже израсходовали весь годовой запас дорогостоящих крылатых ракет JASSM при ударах по Ирану, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается: «США также запустили свыше тысячи ракет JASSM стоимостью полтора миллиона долларов каждая».

    По данным агентства, компания Lockheed Martin способна производить только 860 таких ракет в год. Таким образом, темпы расходования боеприпасов в ходе операции значительно превышают производственные мощности оборонной промышленности США.

    Ранее портал Intercept оценил возможные расходы Вашингтона на военную операцию против Ирана в триллионы долларов. По мнению источников издания, финансовое бремя может лечь не только на нынешних американских налогоплательщиков, но и на будущие поколения.

    Ранее сообщалось, что американским военным впервые приходится использовать дорогостоящие ракеты-перехватчики в больших объемах против массированных атак иранских дронов Shahed и баллистических ракет.

    Иранские дешевые беспилотники ранее заставляли Вашингтон и его союзников тратить ценные ракеты систем ПВО.

    США с начала операции на территории Ирана израсходовали значительное количество критически важных боеприпасов, накопленных за несколько лет.

    Американские военные за четыре недели кампании против Ирана использовали более 850 крылатых ракет Tomahawk, почти полностью исчерпав региональные запасы.

    Американские и союзные силы за первые шесть дней конфликта израсходовали более тысячи ракет PAC-3, почти вдвое превысив годовой объем их производства.

    31 марта 2026, 11:05 • Новости дня
    Путин продлил иностранцам возможность оплаты газа через любые российские банки
    Tекст: Ольга Иванова

    Иностранные компании смогут до 1 июля 2026 года оплачивать российский газ в рублях через любые российские банки, а не только через Газпромбанк, разрешение продлил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин продлил возможность иностранным покупателям оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, сообщает РИА «Новости».

    Соответствующее разрешение будет действовать до 1 июля 2026 года. Ранее срок действия такого порядка истекал 1 апреля.

    Страны, признанные недружественными, смогут производить оплату через любые российские кредитные организации, а не только через Газпромбанк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о продлении разрешения зарубежным покупателям оплачивать российский газ рублями до 1 апреля 2026 года не только через Газпромбанк.

    В 2024 году Путин изменил порядок оплаты за российский газ с учетом санкций против Газпромбанка.

    30 марта 2026, 15:46 • Новости дня
    Путин наградил мэра Грозного Кадырова орденом Дружбы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова орденом Дружбы.

    Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    Орден Дружбы также получил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Глава Саратовской области Роман Бусаргин был удостоен ордена Александра Невского за вклад в развитие Саратовской области.

    Депутат Государственной думы Яна Лантратова получила орден Дружбы за развитие парламентаризма и активную законотворческую работу.

    Ранее Путин присвоил Вдовиченкову и Гусевой звания народных артистов.

    31 марта 2026, 04:28 • Новости дня
    Песков сообщил о планах Путина встретиться с Памфиловой
    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в ближайшее время планирует встретиться с Эллой Памфиловой, переизбранной председателем Центральной избирательной комиссии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Когда Пескову был задан соответствующий вопрос, он ответил: «Да, планирует», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Памфилову избрали главой Центризбиркома России на третий срок впервые в истории страны. Николай Булаев утвержден на посту заместителя председателя Центризбиркома.

    Путин определил новую президентскую «пятерку» членов Центризбиркома на пятилетний срок, в которую вошли Памфилова, Игорь Борисов, Наталья Бударина, Антон Лопатин и Герой России Анатолий Сысоев.

    30 марта 2026, 22:58 • Новости дня
    Иран объявил о втором сбитом MQ-9 Reaper за два часа

    Tекст: Антон Антонов

    Военные Ирана уничтожили второй за два часа американский беспилотник MQ-9 Reaper, сообщила иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

    Корпус стражей исламской революции сообщил о сбитом американском беспилотнике над Исфаханом, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран ранее заявлял об уничтожении нескольких БПЛА MQ-9. США, по оценкам The Wall Street Journal, будут вынуждены потратить около 1,4-2,9 млрд долларов на восстановление или восполнение поврежденной и утерянной военной техники после окончания конфликта на Ближнем Востоке.

    30 марта 2026, 14:40 • Новости дня
    Цыбульский предложил снизить пошлины для экспортеров леса и рыбы

    Цыбульский призвал создать преференции для экспорта леса и рыбы Поморья

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Архангельской области Александр Цыбульский предложил ввести специальные таможенные режимы для увеличения экспорта региональных товаров, включая лес и морепродукты.

    Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Архангельской области Александр Цыбульский выступил с инициативой установить преференциальные таможенные режимы для российских регионов на потенциально важных для них внешних рынках, сообщается на сайте Кремля.

    Он отметил, что в настоящее время тарифная политика на таких рынках в отношении российских импортеров часто оказывается строже, чем для конкурентов из других стран.

    Губернатор подчеркнул, что для Архангельской области ключевыми направлениями экспорта могут стать лесопромышленный комплекс, а также рыба и морепродукты. Он уверен, что снижение пошлин позволит региону нарастить экспорт и усилить свои позиции на международных рынках.

    Путин во время встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским отметил снижение показателей промышленного производства в регионе.

    Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума предложил с 1 января 2027 года запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса.


    31 марта 2026, 10:55 • Новости дня
    TWZ: Израильские F-16 применили кассетные боеприпасы против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские истребители F-16I Sufa, участвовавшие в ударах по объектам в Иране, были замечены с кассетными боеприпасами, что указывает на попытку ограничить запуск баллистических ракет, сообщает The War Zone (TWZ).

    Снимки F-16I Sufa, опубликованные израильскими ВВС, показывают, что самолеты участвовали в ударах по Ирану и, вероятно, были оснащены кассетными боеприпасами, передает The War Zone.

    Точные типы суббоеприпасов на фото определить сложно, однако три дня до публикации иранские власти обвинили США в применении авиационных мин BLU-91/B, которые сбрасываются с помощью кассетных бомб. По мнению экспертов, такие боеприпасы могли использоваться для создания минных полей с целью затруднить иранским войскам доступ к пусковым установкам баллистических ракет.

    В публикации израильских ВВС говорится: «Параллельно ВВС нанесли удары по объектам, используемым для хранения и запуска баллистических ракет, представляющих прямую угрозу для граждан Израиля, а также по ряду систем обороны. За последние сутки более 150 истребителей нанесли удары по объектам производства оружия по всему Тегерану. Удары по военной промышленности режима в Тегеране продолжаются и сейчас. ВВС продолжают наращивать удары, чтобы лишить режим производственных возможностей, которые он создавал годами».

    На размещенных снимках видны боеприпасы с характерными тупыми носами и заметными взрывателями, что соответствует внешнему виду американских кассетных бомб со сбрасываемыми минами типа Gator. Аналитики отмечают, что такие бомбы могут быть загружены различными типами суббоеприпасов, включая противотанковые и противопехотные мины.

    Иран ранее заявлял, что находил авиационные мины BLU-91/B вокруг города Шираз после недавних авиаударов. По данным Bellingcat, Израиль, США и Нидерланды известны как пользователи подобных кассетных боеприпасов. F-16 входит в перечень платформ, способных использовать такие вооружения. Целью минирования может быть затруднение доступа к подземным пусковым установкам ракет и снабжению тяжелой техники для восстановления входов после ударов.

    Среди других кассетных боеприпасов, находившихся на вооружении Израиля, упоминались CBU-58/B с противопехотными боеприпасами и Rockeye с противотанковыми, однако их актуальный статус неясен. Также Израиль разрабатывал собственные кассетные бомбы для разрушения ВПП, но признаков их применения в нынешнем конфликте пока нет.

    Спутниковые снимки показали значительные разрушения на объектах по производству и запуску баллистических ракет в Иране после авиаударов.

    Израильские военные провели масштабную воздушную операцию по подземным хранилищам и заводам по производству баллистических ракет в нескольких иранских провинциях.

    Израильские ВВС нанесли удары по исследовательскому комплексу КСИР в Тегеране и подземным объектам, связанным с производством баллистических ракет.

    При этом официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи уточнил, что удары по целям США и Израиля наносятся ракетами с несколькими боеголовками, а не кассетными боеприпасами.

    ФСБ предотвратила теракт в Московской области
    Axios подсчитал, сколько раз Трамп говорил о конце войны с Ираном
    Италия не пустила американские бомбардировщики на Сицилию
    НАСА объявило обратной отсчет первой за 53 года пилотируемой миссии к Луне
    Зеленский четырежды уклонялся от военной службы
    Володин рассказал о новых законах и правилах для россиян с апреля
    Вассерман назвал лучший возраст для изучения второго иностранного языка

    Турция полюбила российскую кукурузу в семь раз сильнее

    Сразу в семь раз вырос экспорт российской кукурузы в Турцию в этом году. Та же ситуация и с Китаем: Россия за год поднялась с низкого уровня до поставщика номер один для КНР, потеснив в том числе США. С Пекином ситуация понятна: китайцы прагматично снижают зависимость от американцев там, где это возможно. А чем объясняется неожиданная любовь Турции к российской кукурузе? Подробности

    Российская дипломатия прорвала американскую блокаду Кубы

    Россия делом доказала дружеские отношения с Кубой: танкер «Анатолий Колодкин» прорвал американскую блокаду Острова Свободы, доставив 100 тыс. тонн нефти. Такого объема недостаточно, чтобы полностью снять кризис, но он даст Гаване важную передышку. Однако гораздо более значим сам факт поставки: это ломает логику блокады острова и служит сигналом для других стран, что помощь Кубе возможна вопреки курсу Вашингтона. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Наземная операция против Ирана заведет армию США в капкан

    Все больше свидетельств того, что США планируют против Ирана теперь и наземную операцию. Как может выглядеть такое вторжение, почему американским войскам наверняка будет сопутствовать в нем успех – но даже при этом и несмотря на колоссальное военное преимущество, ни к чему хорошему для США подобная операция не приведет? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Россия прорвала блокаду Кубы

      Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на апрель 2026: какой будет месяц по народным приметам

      Апрель считается самым непредсказуемым месяцем весны: утром может светить солнце, а к вечеру – вернуться холод и снег. Именно поэтому к народным приметам в это время традиционно повышенное внимание – многие пытаются по ним понять, каким будет не только сам месяц, но и вся весна. Часть этих наблюдений складывалась десятилетиями и действительно связана с природными циклами, другая – давно устарела. Разбираемся, какие приметы погоды работают в апреле 2026 года, что они говорят о предстоящем сезоне и можно ли им доверять сегодня.

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

