    Игорь Караулов Игорь Караулов В культуре нужны новые мировые иерархии

    Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Что получил Зеленский от войны в Иране

    На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    27 марта 2026, 18:00 • В мире

    США потребовалась передышка перед наземной операцией в Иране

    США потребовалась передышка перед наземной операцией в Иране
    @ DoD/Petty Officer 1st Class Jeremy L. Wood, U.S. Navy.

    Tекст: Олег Исайченко

    Дональд Трамп продлил мораторий на удары по энергообъектам Ирана до 6 апреля. Свое решение он объяснил тем, что переговоры с Тегераном о завершении конфликта «проходят очень хорошо». Однако в экспертном сообществе считают, что пауза – лишь ширма, за которой скрывается подготовка к ограниченной наземной операции. Удастся ли Вашингтону перехитрить Исламскую республику?

    США продлили мораторий на удары по энергетическим объектам Ирана. Как сообщил Дональд Трамп, он сделал это «по просьбе иранского правительства». «Я приостанавливаю период разрушения энергетических станций на десять дней, до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20.00 по восточному времени (7 апреля 04.00 мск)», – уточнил глава Белого дома.

    Первый пятидневный мораторий Трамп объявил 23 марта. Тогда он отмечал, что принял это решение по итогам «очень хороших и продуктивных переговоров». Заявление лидера США стало неожиданностью: оно прозвучало через день после его ультиматума Ирану, в котором глава Белого дома пригрозил Тегерану уничтожением всех иранских электростанций, если ИРИ полностью не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

    Сейчас Трамп снова повторил, что переговоры с Ираном о завершении конфликта «проходят очень хорошо», и опроверг данные ряда СМИ об обратном. При этом позиции сторон по-прежнему расходятся. Исламская республика отрицает, что ведет диалог с Вашингтоном. Более того, как сообщает The Wall Street Journal, Тегеран не запрашивал десятидневную паузу в нанесении ударов по своим энергетическим объектам и пока не дал окончательного ответа на план из 15 пунктов по прекращению войны.

    Как отмечает Bloomberg, уже после объявления Трампом моратория иранские военные продолжили наносить удары по Израилю и объектам США в странах Персидского залива. Ранее агентство Associated Press сообщало, что Штаты направили Ирану план из 15 пунктов по урегулированию. Документ включает снятие санкций, совместную работу в гражданской атомной энергетике, ограничение ядерной программы с ужесточением контроля со стороны МАГАТЭ, а также возобновление полноценного судоходства в Ормузском проливе.

    В Тегеране к инициативам Вашингтона отнеслись скептически. Высокопоставленный иранский чиновник заявил Press TV, что переговоры о прекращении огня с США будут возобновлены только после выполнения выдвинутых Ираном условий. Предложенный американской стороной план он назвал «чрезмерным» и оторванным от реалий на поле боя.

    Среди условий Тегерана: полное прекращение «агрессии и убийств», предоставление гарантий невозобновления войны, выплата компенсаций и репараций, завершение боевых действий на других фронтах в регионе, а также признание власти Ирана над Ормузским проливом. В противном случае, подчеркнул чиновник, война продолжится.

    На фоне дипломатических маневров происходит и военная перегруппировка. В этой связи в Иране усомнились в искренности мирных инициатив США, предупредив посредников о возможной ловушке. Иранские чиновники напомнили, что уже дважды становились жертвами обмана со стороны американского президента.

    В экспертном сообществе допускают, что продление моратория на удары по иранским энергетическим объектам может оказаться ширмой подготовки к новому витку войны.

    «Ультиматум Трампа изначально был попыткой взять на испуг Иран. Это известная тактика президента США, но в случае с Тегераном она не сработала. Отказ от угроз был бы проявлением слабости. Поэтому глава Белого дома начал предпринимать попытки, что называется, съехать с темы: он сначала объявил пятидневную паузу в ударах по иранской энергетике, а теперь продлил ее еще на десять дней», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин.

    «Коль изначальный план операции против Ирана провалился, Дональд Трамп мечтает об одном – прекращении огня», – отметил, в свою очередь, Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению,

    установление этого режима позволит американцам перейти к более сложным маневрам,

    например, формированию коалиции. «Цель Вашингтона – подготовиться к следующему раунду: то ли конфликта, то ли переговорного трека», – считает собеседник. Вместе с тем следует учитывать и интересы Израиля.

    «Еврейское государство считает важным дожимать Иран и продолжать конфликт. Поэтому даже если Штаты не будут атаковать иранские энергетические объекты, это может сделать Израиль», – предупредил Ткаченко, обратив внимание на то, что Трамп в заявлении не упомянул своего партнера в этой операции. Примечательно, что израильский министр обороны Исраэль Кац анонсировал наращивание ударов по территории Ирана с распространением операций на новые цели и районы.

    «США и Иран, судя по всему, все же обменялись дипломатическими сигналами, но переговорные позиции сторон сильно расходятся. Хоть Дональд Трамп и уверяет, что диалог идет хорошо, на деле какого-то сближения очевидно не наблюдается», – добавил американист Малек Дудаков.

    На этом фоне решение американского лидера продлить мораторий на удары по энергетическим объектам Исламской республики объясняется несколькими факторами,

    считает собеседник. «Во-первых, американцам нужна передышка для того, что подтянуть дополнительные силы, а также перебросить боеприпасы для продолжения противостояния», – уточнил он.

    Политолог указал на серьезное истощение запасов ракет у Пентагона. «Например, известно, что только за первую неделю конфликта американские силы истратили больше 800 JASSM, которых в арсенале США чуть больше трех тысяч. Похожая ситуация с Tomahawk и с противоракетной системой ПВО», – детализировал Дудаков.

    По информации The Washington Post, за месяц войны с Ираном американские военные израсходовали более 850 крылатых ракет Tomahawk. «Американские военные тратят высокоточное оружие с такой скоростью, что это встревожило некоторых чиновников Пентагона и вызвало внутренние дискуссии о том, как сделать ракеты более доступными», – говорится в материале.

    «Во-вторых, решение по отсрочке ударов может быть попыткой Штатов уговорить Иран согласиться с условиями американцев», – продолжил Дудаков. Эксперт допускает, что если она провалится, то Вашингтон, вероятно, устроит наземную высадку на островах в Персидском заливе, либо в Ормузском проливе.

    «Все последние анонсы, исходившие от главы Белого дома, обычно были прелюдией к переходу к более радикальным действиям», –

    соглашается шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов. Блогер Юрий Подоляка также считает заявление Трампа о продлении моратория «ширмой».

    «Все уже и так понимают, что никаких ограничений по датам для него нет. Ударит тогда, когда посчитает нужным. То есть, когда будет готов нанести удар. А потому надо наблюдать за передислокацией американских подразделений в регион, которые производятся в авральном режиме», – написал он в своем Telegram-канале.

    Подоляка со ссылкой на данные СМИ отмечает, что Пентагон в срочном порядке готовит передислокацию на Ближний Восток примерно 10 тыс. военнослужащих. «Вероятно, речь идет уже о полном составе 82-ой воздушно-десантной дивизии (ВДД)», – предположил эксперт, напомнив, что ранее речь шла о передислокации трех тыс. человек из ее состава.

    «В полном своем составе дивизия включает 13-14 тыс. военных. Плюс опционально ей могут придать еще одну пехотную т.н. «модульную бригаду» с частями усиления, что превратит ее в костяк американского военного контингента численностью в 18-20 тыс. человек. Сюда же следует добавить около пяти тыс. морских пехотинцев, а также подразделения ССО», – рассуждает блогер. По его подсчетам,

    сухопутная группировка США в регионе должна в начале апреля достигнуть численности почти в 30 тыс. человек.

    Для проведения локальной операции этого вполне достаточно, считает Подоляка. Схожей точки зрения придерживается Лямин. «В регионе сосредотачивается ударный кулак сил быстрого реагирования. Речь идет о хорошо подготовленных, вооруженных войсках», – сказал он.

    «Да, этого недостаточно для крупномасштабного наземного наступления, но вполне хватит, чтобы провести ограниченную операцию. Так, план США может заключаться в захвате какого-нибудь острова, например – Харк. Однако ключевой вопрос состоит в том, что американцы собираются делать дальше и как удерживать территорию с учетом возможностей Ирана наносить удары?», – заметил собеседник.

    По прогнозам Дудакова, развитие событий по этому сценарию грозит Штатам большими рисками, связанными с вероятными потерями среди американских морпехов и десантников. «Если операция начнется, то, по задумке Вашингтона, все позабудут об ультиматуме Трампа. То есть Трамп выскочит из одной неприятной ситуации, но рискует попасть в другую», – заключил Лямин.

    Из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре России уже несколько дней остановлен экспорт 1,7–2 млн баррелей нефти в сутки. Если через порт в Новороссийске отгрузка нефти продолжается, то через Приморск и Усть-Лугу на Балтике – остановлена. Один день их простоя обходится России в несколько сотен миллионов долларов экспортной выручки, а потери за месяц исчисляются миллиардами долларов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Зачем Израилю предлагают военную помощь из Африки

    «Мы могли бы захватить Тегеран за 72 часа», провозглашает главнокомандующий армией Уганды и предлагает Израилю помощь «угандийских братьев» в войне против Ирана. Чем еще знаменит этот экстравагантный военно-политический лидер и почему даже его анекдотические высказывания все же стоит иметь в виду? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

