    Эксперт объяснил 10-дневный мораторий Трампа на удары по энергетике Ирана
    Стубб заявил о расколе трансатлантического партнерства
    Стало известно об испытании в США гиперзвуковой ракеты Dark Eagle
    Неназванный бизнесмен предложил Путину крупный взнос в пользу России
    Саудовская Аравия и Украина заключили оборонный договор
    Путин по видеосвязи открыл Азербайджанский театр в Дербенте
    Bloomberg: Украина останется без денег через два месяца
    Politico: На кону выборов в Венгрии стоит бюджет ЕС в 1,8 трлн евро
    Игорь Караулов Игорь Караулов В культуре нужны новые мировые иерархии

    Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Что получил Зеленский от войны в Иране

    На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    27 марта 2026, 15:02 • В мире

    Зачем Израилю предлагают военную помощь из Африки

    @ updf.go.ug

    Tекст: Евгений Крутиков

    «Мы могли бы захватить Тегеран за 72 часа», провозглашает главнокомандующий армией Уганды и предлагает Израилю помощь «угандийских братьев» в войне против Ирана. Чем еще знаменит этот экстравагантный военно-политический лидер и почему даже его анекдотические высказывания все же стоит иметь в виду?

    Наконец-то нашлась страна, готовая поддержать Израиль в войне против Ирана. Главнокомандующий Народными силами обороны Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба призвал к миру на Ближнем Востоке, но тут же выразил готовность вступить в конфликт против Ирана на стороне Израиля.

    «Мы хотим, чтобы война на Ближнем Востоке была немедленно окончена. Мир устал от нее. Но если будет озвучено какое-либо намерение победить либо уничтожить Израиль, мы будем вынуждены вмешаться в конфликт. На стороне Израиля!» – говорится в сообщении, опубликованном в одной из соцсетей. «Если Израилю нужна помощь, ему достаточно лишь попросить. Их угандийские братья готовы помочь», – написал Кайнеругаба. Он заявил, что «мы могли бы захватить Тегеран за 72 часа без каких-либо бомбардировок».

    «Мы поддерживаем Израиль, потому что мы христиане. <…> Израиль поддерживал нас, когда мы были никем в 1980-х и 1990-х годах. Почему бы нам не защищать его сейчас, когда наш ВВП составляет 100 млрд долларов?» – так обосновал командующий угандийской армией стремление поддержать Израиль.

    Генерал Мухузи Кайнеругаба – старший сын действующего 80-летнего президента Уганды Йовери Мусевени, который занимает этот пост с 1986 года. По мнению большинства аналитиков, именно Мухузи Кайнеругаба может занять пост президента Уганды после своего отца. Сейчас он возглавляет, помимо армии, организацию «Патриотическая лига Уганды», целью которой может быть как раз продвижение Мухузи на должность президента.

    Мухузи окончил британскую военную академию Сандхерст, где считался неплохим учеником. Под его руководством угандийская армия с помощью израильских советников стала мощной региональной силой, а ее амбиции в последнее время растут.

    Например, Уганда открыто вмешивалась в гражданскую войну в Судане на стороне сепаратистов из числа негроидных народов Южного Судана против арабского правительства в Хартуме, которая привела к появлению на карте мира нового государства – Южный Судан. В последние десятилетия конфликты регулярно вспыхивают по всем границам Уганды, при этом Кампала поддерживает экспансионистские планы народа тутси, в том числе против ДР Конго, Кении и Танзании, с которыми у Уганды исторический конфликт.

    Вообще у Мухузи Кайнеругабы неоднозначные отношения с социальными сетями. В Африке он даже получил кличку «генерал Х», где под Х имеется в виду запрещенная в РФ социальная сеть.

    Cитуация развивается всякий раз по одной и той же схеме. Сперва Кайнеругаба публикует что-либо громкое в этой самой сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ), начинается скандал. Его отец извиняется перед теми, кого младший задел своими высказываниями, и после семейного разговора Мухузи торжественно удаляет свой аккаунт в злосчастной социальной сети. Через какое-то время история забывается, он аккаунт восстанавливает – и всё повторяется снова.

    Мотив с захватом чужой столицы за 72 часа или какой-то другой короткий срок, а также посылки куда-то кому-нибудь на помощь угандийских войск встречается в творчестве Мухузи регулярно. Например, в октябре 2022 год он пригрозил захватить столицу Кении Найроби, что спровоцировало новый виток напряженности в регионе, поскольку отношения Уганды и Кении исторически и так очень сложные. Старшему Мусевени пришлось извиняться перед кенийцами.

    В тот же месяц Мухузи сделал предложение руки и сердца Джордже Мелони, которая тогда была одним из кандидатов на пост премьер-министра Италии. Согласно обычаю Мухузи предложил за Мелони 100 коров. Очень щедро. Итальянка предложение не оценила, тогда обиженный в лучших чувствах Мухузи заявил, что если она не примет его предложение, он захватит Рим. Отцу снова пришлось извиняться, а аккаунт удалять.

    В декабре 2024 года Мухузи заявил, что захватит Хартум, столицу еще одного исторического противника Уганды – Судана, после того как Дональд Трамп придет к власти. Судан потребовал официальных извинений.

    В 2025 году Мухузи сосредоточился в основном на внутренних проблемах Уганды и несколько раз грозился то нанести тяжелые увечья, то и вовсе отрубить голову видным оппозиционерам. Это сильно ударило по имиджу Уганды. В результате воспитательной работы в кругу семьи в аккаунте Мухузи появилось следующее сообщение: «По указанию и с благословения моего Господа Иисуса Христа я покидаю эту социальную сеть и посвящаю себя своей работе по установлению мира и безопасности в нашем регионе. Для всех моих дорогих подписчиков это был захватывающий вихрь и увлекательное путешествие вместе <…> в течение последних 10 лет».

    Однако этот самозапрет продержался лишь несколько недель. И уже в январе 2025 года генерал Мухузи заявил, что Уганда выведет свои войска с Сомалийского Рога. А они там находятся в рамках межафриканской миротворческой миссии. Опять неудобно получилось и пришлось дезавуировать.

    В феврале же текущего года Мухузи написал, что к нему явился Иисус Христос и потребовал возвести в Уганде памятник родному старшему брату действующего премьер-министра Израиля лейтенанту спецназа «Сейарет Маткаль» Йонатану (Йоси) Нетаньяху. Лейтенант Нетаньяху был единственным израильским военнослужащим, кто погиб на территории Уганды в 1976 году во время освобождения заложников в аэропорту Энтеббе. В Израиле эту идею поддержали и сочли ее очень «символичной», тем более что Биньямин Нетаньяху в 2016 году уже посещал Уганду по случаю 40-летия «рейда на Энтеббе». Выбрали даже место в аэропорту, но пока к строительству памятника не приступили.

    В 2022 году Мухузи едва не объявил войну США, но ограничился только предъявлением послу Вашингтона ультиматума, чтобы тот в трехдневный срок извинился за какое-то неосторожное высказывание в адрес президента Йовери Мусевени. Скандал с трудом замяли.

    Однажды Мухузи вспомнил и о России. «Назовите меня «путинистом», если хотите, но мы, Уганда, пошлем солдат защищать Москву, если ей когда-либо будут угрожать империалисты!» – написал он во все той же соцсети в марте 2023 года. Извиняться в данном случае не пришлось. Стороны предпочли деликатно промолчать.

    Воспитательная работа отца с сыном периодически также приводит не только к удалению аккаунта в соцсетях, но и к смещениям с руководящих постов. В частности, Мухузи уже отправляли в отставку с поста командующего сухопутными войсками, но затем все-таки вернули обратно с повышением, и сейчас сын президента Мусевени трудится главнокомандующим всей угандийской армией. При этом он не только «генерал Х», но и вполне себе боевой офицер.

    Ранее он участвовал в боях в Южном Судане. Сейчас угандийские войска под его командованием находятся на территории соседней ДР Конго, участвуя в затяжном конфликте народа тутси со всеми вокруг и за обладание несколькими богатыми залежами колтана восточными провинциями ДР Конго. Год назад Мухузи через соцсеть заявил, что армия Уганды и части тутси через неделю займут крупный конголезский город Кисангани, административный центр провинции Чопо. «Через неделю либо М23, либо народные силы обороны Уганды будут в Кисангани. По приказу Йовери Мусевени, главнокомандующего вооруженными силами Уганды!» – написал Кайнеругаба. Вот до сих пор ждем.

    Высказывания генерала Мухузи можно счесть не более чем экстравагантными выходками, которые позволяет себе экзальтированный наследник президента Уганды. Но это лишь часть истории.

    Уганда – главный союзник Израиля на Африканском континенте. Исторически еще диктатор Иди Амин сам первый предложил в 1971 году сотрудничество Тель-Авиву и посетил Израиль, где премьер Моше Даян поднимал тост за его здоровье. Именно израильтяне были ответственны за снабжение и перевооружение угандийской армии перед началом войны с соседней Танзанией.

    Но Израиль тогда в самый важный момент отказался предоставить Уганде современную авиацию, которая была ему нужна самому. Иди Амин пришел в ярость и распорядился выдворить из страны всех евреев, а не только израильских советников. Репрессиям подверглись также и так называемые абаюдайя – сообщество бантуязычного негроидного народа баганда, которое практикует странную форму иудаизма, в эти джунгли занесенную еще в Средние века. В Израиле негров-иудеев всерьез евреями не признают, но считают «общиной, движущейся в еврейском направлении», что бы это ни значило.

    Все это привело к тяжелому конфликту между Израилем и Угандой, который стал разрешаться только после поражения Уганды в войне с Танзанией, свержения Иди Амина и прихода к власти Йовери Мусевени. С сих пор между Тель-Авивом и Кампалой нет дипломатических отношений, но переговоры в этом отношении ведутся. Предполагается, что именно Уганда станет еще одной страной, которая откроет посольство сразу в Иерусалиме, признавая тем самым священный город столицей Израиля, чего не делает большинство стран мира.

    В 2016 году именно израильская компания была избрана правительством Уганды для создания генплана развития страны, который основывается на израильском государственном «опорном» плане развития. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху стал использовать аэропорт Энтеббе для проведения переговоров со странами, которые исторически считаются недружественными Израилю. Например, именно там он проводил встречи с лидерами Судана. Кроме того, Уганда – один из важных транспортных хабов для США. Угандийское правительство – одно из немногих на континенте, кто считает сотрудничество с США и Израилем важнейшим элементом развития.

    Так что если Израиль и желает найти военных союзников в Африке, то Уганда – едва ли не идеальный вариант, как бы странно ни смотрелись экстравагантные высказывания Мухузи Кайнеругабы. Сегодня на Африканском континенте разворачивается новый этап геополитической конкуренции. Например, до недавнего времени главным экономическим партнером Уганды являлся Китай, но в последнее время его вытесняют и США, и Израиль. Уганду вполне можно использовать как опорную точку для дальнейшего продвижения процесса изгнания Китая из Африки. Тем более что генерал Мухузи рано или поздно станет новым угандийским лидером, и с ним придется считаться уже всерьез.

    Израиль объявил о планах усилить и расширить атаки на Иран
    Bloomberg назвал условие роста цен на нефть до 200 долларов
    Неизвестные забросали «Русский дом» в Праге «коктейлями Молотова»
    Болгария выдала США россиян, обвиненных в нарушении санкций
    ФСБ задержала заммэра Сочи и двух чиновников мэрии
    Установлен предок современных обезъян
    ВЦИОМ: Каждый третий россиянин верит в леших

    Россия теряет десятки миллиардов рублей в день от простоя портов на Балтике

    Из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре России уже несколько дней остановлен экспорт 1,7–2 млн баррелей нефти в сутки. Если через порт в Новороссийске отгрузка нефти продолжается, то через Приморск и Усть-Лугу на Балтике – остановлена. Один день их простоя обходится России в несколько сотен миллионов долларов экспортной выручки, а потери за месяц исчисляются миллиардами долларов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Зачем Израилю предлагают военную помощь из Африки

    «Мы могли бы захватить Тегеран за 72 часа», провозглашает главнокомандующий армией Уганды и предлагает Израилю помощь «угандийских братьев» в войне против Ирана. Чем еще знаменит этот экстравагантный военно-политический лидер и почему даже его анекдотические высказывания все же стоит иметь в виду? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

