    Эксперт рассказал о возможностях Ирана поражать стратегические объекты США
    Путин поздравил Токаева с успешным референдумом по Конституции Казахстана
    США назвали пять представляющих угрозу безопасности стран
    Лавров: США стали колебаться в вопросе урегулирования конфликта на Украине
    Россия назвала атаку на иранский Натанз нарушением международного права
    Профессор Диесен назвал удар Ирана по Диего-Гарсия сигналом Западу
    Детей из подконтрольного ВСУ Славянска вывезли «в никуда»
    Примаков оставил послание врагам России в день рождения Лаврова
    Владимир Рубцов Владимир Рубцов За нами будут следить тараканы

    В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способные проникать туда, куда не пройдёт техника обычных размеров.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения переводит для славян политику Брюсселя

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    21 комментарий
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    13 комментариев
    21 марта 2026, 17:58 • В мире

    Иранский конфликт становится общеевропейской проблемой

    Иранский конфликт становится общеевропейской проблемой
    @ missile Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Иран нанес удар двумя баллистическими ракетами в направлении британо-американской базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. В Тегеране назвали это «значительным шагом» в противостоянии с США. Расстояние до базы составляет около 3800 километров. В экспертной среде считают, что это не только сигнал американцам, но и прецедент, который меняет конфигурацию угроз для всей Европы, а также Украины.

    В субботу иранские власти сообщили о запуске двух баллистических ракет в направлении совместной британо-американской базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Иранское агентство Mehr назвало эту атаку «значительным шагом» в текущем противостоянии с США.

    Позже в американских СМИ появилась информация о том, что одна из ракет якобы вышла из строя и разрушилась в полете, а вторая была перехвачена американским кораблем с помощью противоракеты системы SM-3. Сообщений о повреждениях инфраструктуры базы или жертвах среди персонала в первые часы после атаки не было.

    Однако Министерство обороны Британии заявило об «угрозе национальным интересам», признав, что объект используется для военных операций США. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря военного ведомства. В нем отмечается, что британские ВВС защищают «наш народ и персонал в регионе». Представитель министерства признал, что Лондон разрешил США использовать британские базы для «ограниченных оборонительных операций».

    Авиабаза действует с 1973 года. В США она известна как «След свободы» и служит важнейшим логистическим и ударным центром для операций на Ближнем Востоке, в Индо-Тихоокеанском регионе и Африке. На ней размещено около 2,5 тыс. человек, в основном американские военнослужащие и подрядчики. Объект включает в себя глубоководный порт, способный принимать авианосцы и атомные подводные лодки, а также взлетно-посадочную полосу. Здесь же размещена станция слежения Космических сил США для связи со спутниками в отдаленных регионах.

    Опрошенные The Wall Street Journal эксперты по вооружениям заявили, что удар перевел угрозу из теоретической плоскости в практическую. Это может вынудить Европу экстренно инвестировать в системы противоракетной обороны нового поколения, такие как Aegis Ashore и комплексы THAAD.

    По мнению арабских СМИ, атака на столь отдаленный объект свидетельствует о том, что Иран обладает ракетами, «дальность которых превышает представления его противников». Прямое расстояние от Ирана до этой базы составляет около 3800 километров. При этом авиационный маршрут (расстояние перелета) от Тегерана до острова превышает 5200 км. Этот пуск фактически опровергает официальные заявления Тегерана о добровольном ограничении дальности своих ракет в 2 тыс. км.

    По мнению экспертов, даже если иранские ракеты не достигли конечной цели, этот пуск стал четким сигналом не только Вашингтону, но и Европе. Теперь любая военная база в Румынии, Польше или на юге Европы находится в зоне досягаемости Ирана.

    «Безусловно, выбор цели имеет особое символическое и стратегическое значение. Уникальность базы Диего-Гарсия заключается в том, что долгое время она использовалась США как главная стратегическая воздушная гавань в регионе Индийского океана. Именно отсюда действовали стратегические бомбардировщики B-52 во время операции «Буря в пустыне» и в ходе последующих кампаний на Ближнем Востоке. По сути, это был «непотопляемый авианосец»

    для стратегической авиации, безопасная площадка вне досягаемости обычных региональных угроз», – отметил востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «База Диего-Гарсия – объект стратегический: там базируются бомбардировщики B-1B Lancer, которые являются носителями бетонобойных бомб, и стратегические B-52. Удар по ней – не столько попытка нанести физический ущерб (хотя если бы ракете повезло, объект мог бы быть поражен), сколько символический, но крайне весомый сигнал. Это ответ президенту США на его заявления о скорой победе и «закрытии вопроса» с Ираном. Тегеран дает понять: запасы ракет не иссякнут, подземные заводы работают, и возможность наносить удары по американской инфраструктуре сохраняется и будет наращиваться», – добавляет военный эксперт Юрий Кнутов.

    При этом, по словам Семенова, в сообщении Ирана о ракетном ударе важно разделять политическую демонстрацию и реальный военный эффект. «На данный момент у нас нет подтвержденных данных о том, что база была поражена или ракеты преодолели систему ПВО. Сообщения о применении ракет SM-3 и отсутствие кадров разрушений на базе, скорее, свидетельствуют о том, что пуски носили демонстрационный характер либо были перехвачены», – полагает востоковед.

    Поэтому пока преждевременно говорить о том, что Тегеран якобы переходит на «новый уровень» или меняет стратегию. «Иран и ранее наносил удары по американским объектам в Персидском заливе – в Бахрейне, Катаре. Здесь мы видим экстраполяцию той же логики на большую дальность. Тегеран демонстрирует, что обладает ракетами, способными преодолевать 3-4 тыс. километров. Но обладание такой ракетой и способность нанести ею неприемлемый ущерб – это разные вещи», – подчеркнул специалист.

    Чтобы на таком расстоянии – около 3800 км – действительно угрожать базе, нужна не просто дальнобойность, а высокая точность и возможность массированного пуска. «Две-три ракеты даже с высокой точностью будут перехвачены американской системой ПРО «Иджис», если только это не массированный удар в 20-30 ракет, способный насытить противоракетную оборону. Пока мы говорим об одиночных пусках, это, скорее, сигнал о намерениях, чем попытка изменить военный баланс», – рассуждает собеседник.

    Что касается «красных линий» для США и реакции Лондона, то и здесь не стоит драматизировать. «Хотя база формально британо-американская, удар адресован в первую очередь американскому военному присутствию. Для Британии это не критический удар по статусу внерегиональной державы, это больше эпизод в рамках общей эскалации. США, в свою очередь, уже ведут бомбардировки, и инцидент вряд ли изменит их стратегию, если только не будет доказан факт успешного поражения стратегического объекта», – добавил Семенов.

    Тем не менее «мы видим значительный шаг в риторике и в технологической демонстрации дальности ракет». «Но с точки зрения военной логистики и изменения расклада сил, говорить о прорыве пока рано. Необходимо дождаться верифицированных данных о типе ракет, точности попадания и, главное, о том, смог ли Иран преодолеть эшелонированную ПРО на таком удалении», – полагает спикер.

    Однако теперь в европейских столицах должны осознать, что конфликт на Ближнем Востоке перестал быть «далекой проблемой» и напрямую угрожает безопасности континента.

    По ударом могут оказаться Лондон, Париж, Амстердам, Афины, Берлин, Брюссель, Бухарест, Варшава, Копенгаген, Прага, Рим и другие города.

    «Когда мы говорим об этом ударе, было бы серьезной ошибкой рассматривать его исключительно в контексте противостояния между Ираном и США. На самом деле, география адресатов гораздо шире. Если дальность примененной ракеты (а это, судя по характеристикам, модификация ракеты Ghadr, способная нести боевую часть весом от тонны до полутора на расстояние до 5,5 тыс. километров) действительно составляет порядка 4 тыс. километров, то это уже не просто сигнал Вашингтону», – считает Кнутов.

    По его мнению, это «большой привет» в сторону Европы и, что важно, в сторону Украины. «Давайте вспомним хронологию: буквально несколько дней назад Зеленский заявил о намерении отправить своих дроноводов и дроны для отражения ударов по военным базам в регионе. Иран тогда ответил резко – фактически объявив Украину страной, которая находится с ним в состоянии конфликта. Теперь мы видим подтверждение того, что Тегеран обладает средствами достигать целей на Украине, а также американских баз в Румынии, Польше и на юге Европы», – пояснил спикер.

    «Перед нами – демонстрация возможностей, которая посылает сигналы сразу по нескольким адресам: Вашингтону, Лондону и, что принципиально важно, другим европейским столицам», – соглашается военный эксперт Василий Дандыкин. Дальность примененной ракеты, подчеркивает собеседник, выходит за пределы того, о чем многие аналитики думали применительно к иранскому арсеналу.

    «По сути, это ракета средней дальности, сопоставимая по классу с российским «Орешником» или «Пионером».

    И хотя в данном случае ракеты, возможно, не достигли цели (были сбиты или упали в океан), сам факт остается фактом: у Ирана есть оружие, способное доставать до европейской территории. До Франции, допустим, долетает, до всей Европы – в значительной части», – пояснил спикер.

    Это не просто сигнал Трампу, который недавно призывал присылать корабли чуть ли не из Китая с Японией. «Это ответ на цинизм, который уже переходит все границы. Вспомним историю с передачей солярки посольству США в Гаване – это тот самый случай, когда политический цинизм не знает пределов. Так вот, это ответ. Но есть и еще один адресат. Это привет англичанам, которые позволили американцам использовать свои аэродромы для нанесения ударов. И теперь они получили наглядную демонстрацию того, что их военная инфраструктура тоже может быть в зоне поражения. Мы уже видели, как били по британским базам на Кипре. Здесь та же логика», – добавляет Дандыкин.

    Что касается технологического происхождения этих ракет, то «здесь не обошлось без кооперации». «Учитывая, что Иран и Северная Корея долгие годы находились под жесткими санкциями, их контакт был неизбежен. Ракеты такого класса у КНДР есть. И Тегеран, готовившийся к противостоянию десятилетиями, сумел получить или разработать соответствующие системы. Я раньше сомневался, есть ли у Ирана гиперзвуковое оружие. Теперь видно: есть. И в следующий раз, возможно, будет и попадание», – прогнозирует спикер.

    Таким образом, считает Кнутов, в первую очередь это серьезная демонстрация возможностей Ирана. И здесь возникает ключевая проблема для всего Североатлантического альянса. «Если иранские ракеты способны доставать до американских баз в Европе, встает вопрос: чем их защищать? Американцы уже перебрасывали Patriot из Южной Кореи на Ближний Восток. У Израиля, по открытым заявлениям Тель-Авива, не хватает перехватчиков. Где брать «Пэтриоты», где брать ракеты к THAAD для прикрытия европейского фланга? Ресурсы ПВО у союзников не безграничны», – пояснил эксперт.

    И в этом контексте киевский режим оказывается в очень плохом положении. Потому что, по словам Кнутова, чем больше систем ПВО США вынуждены будут направлять на прикрытие своих баз в Европе от иранской угрозы, тем меньше их остается для Украины. «Да, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поставки улучшенных ракет, но Франция не сможет заменить американские объемы. Поэтому этот удар – крайне негативный сигнал именно для киевского режима», – добавил спикер.

    Таким образом, Иран фактически продемонстрировал новую доктрину: страны, которые поддерживают США и размещают базы агрессора на своей территории, становятся целями. «Это ставит вопрос о стратегической стабильности в Европе. Если раньше иранский фактор воспринимался как региональная ближневосточная проблема, то теперь он становится общеевропейской проблемой. Европейским столицам придется отвечать за американские базы перед Тегераном так же, как раньше они отвечали перед Москвой», – считает Кнутов.

    По мнению эксперта, иранский опыт показывает, что удар по военной инфраструктуре, с которой ведется агрессия, возможен и эффективен. «Мы видим, что десятки европейских стран открывают заводы по производству беспилотников, которые затем атакуют российскую территорию. Вопрос о том, использовать ли этот иранский опыт, чтобы сократить количество беспилотных летательных аппаратов, которые киевский режим применяет против нас, становится все более актуальным. Это не просто эпизод ближневосточного конфликта – это прецедент, который меняет конфигурацию угроз для всей Европы», – подытожил Кнутов.

    Лавров призвал США уважать Россию «за пределами богатств»
    УПЦ Киевского патриархата избрала нового главу после смерти Филарета
    Карла III осудили за фото с делегатами карибских стран у портрета работорговца
    Лыжник Голубков рассказал о впечатлениях от встречи с Путиным
    На Украине участились странные смерти командиров ВСУ
    В Молдавии предстоящие концерты Макаревича и Вайкуле встретили негодованием
    Фото Такаити с ужина в США вызвало ярость в Японии

    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива

    Новый виток атак по газовой инфраструктуре Ирака и Катара может стоить очень дорого всему миру. Блокировка Ормузского пролива выглядит теперь не самым страшным сценарием. А что если после его разблокировки на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа? Кому это выгодно, а кто окажется в кризисе? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопросы – не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Иранский конфликт становится общеевропейской проблемой

    Иран нанес удар двумя баллистическими ракетами в направлении британо-американской базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. В Тегеране назвали это «значительным шагом» в противостоянии с США. Расстояние до базы составляет около 3800 километров. В экспертной среде считают, что это не только сигнал американцам, но и прецедент, который меняет конфигурацию угроз для всей Европы, а также Украины. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
