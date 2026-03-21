Лондон увидел «угрозу интересам» после атаки Ирана по базе Диего-Гарсия

Британия признала угрозу нацинтересам после удара Ирана по базе Диего-Гарсия

Tекст: Вера Басилая

Министерство обороны Британии после сообщений о ракетной атаке Ирана по военной базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане заявило об угрозе интересам страны и ее союзников, передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что удары Ирана по всему региону представляют опасность для британских интересов и союзников, а также отметили, что ВВС страны принимают меры для защиты граждан и персонала в регионе.

Официальный представитель Минобороны Британии признал, что Лондон разрешил Соединенным Штатам использовать британские военные базы для ограниченных оборонительных операций. В комментарии отмечается, что объект на острове Диего-Гарсия используется США для военных операций в регионе.

Ранее Иран выпустил две баллистические ракеты по военной базе США и Британии на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

Министерство обороны Великобритании официально подтвердило предоставление своих баз США для операций против Ирана.

Британское командование ранее решило вывести второстепенный персонал с базы на Кипре после атаки беспилотника.