Лондон увидел «угрозу интересам» после атаки Ирана по базе Диего-Гарсия
Британия признала угрозу нацинтересам после удара Ирана по базе Диего-Гарсия
Министерство обороны Британии заявило об «угрозе национальным интересам» после сообщений об ударе Ирана по базе США на острове Диего-Гарсия.
Министерство обороны Британии после сообщений о ракетной атаке Ирана по военной базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане заявило об угрозе интересам страны и ее союзников, передает РИА «Новости».
В ведомстве подчеркнули, что удары Ирана по всему региону представляют опасность для британских интересов и союзников, а также отметили, что ВВС страны принимают меры для защиты граждан и персонала в регионе.
Официальный представитель Минобороны Британии признал, что Лондон разрешил Соединенным Штатам использовать британские военные базы для ограниченных оборонительных операций. В комментарии отмечается, что объект на острове Диего-Гарсия используется США для военных операций в регионе.
Ранее Иран выпустил две баллистические ракеты по военной базе США и Британии на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.
Министерство обороны Великобритании официально подтвердило предоставление своих баз США для операций против Ирана.
Британское командование ранее решило вывести второстепенный персонал с базы на Кипре после атаки беспилотника.