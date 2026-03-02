До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.7 комментариев
Британия решила вывести второстепенный персонал с базы на Кипре после удара Ирана
База ВВС Британии на Кипре эвакуирует второстепенный персонал после атаки беспилотника, которая произошла вскоре после разрешения США использовать британские базы для ударов по Ирану, пишет The Guardian.
После удара беспилотника по британской базе ВВС Акротири на Кипре, власти страны и Минобороны Британии приняли решение о временной эвакуации второстепенного персонала с базы, сообщает The Guardian. В результате атаки был нанесён незначительный материальный ущерб, пострадавших нет.
Жителям близлежащих районов было рекомендовано оставаться в укрытиях до особого распоряжения. Представитель Минобороны подчеркнул, что уровень защиты сил в регионе повышен до максимального, а база оперативно отреагировала для обеспечения безопасности.
Президент Кипра Никос Христодулидис подтвердил, что по базе ударил беспилотник Shahed и подчеркнул: «Наша страна никоим образом не участвует и не намерена участвовать в каких-либо военных операциях». По заявлениям администрации, эвакуация затрагивает только персонал британской базы, остальные объекты на острове продолжают работу в обычном режиме.
Инцидент произошёл спустя несколько часов после того, как Британия разрешила США использовать свои военные базы для нанесения ударов по иранским ракетным объектам. Прямого участия британских военных в ударах нет – базы используются для «ограниченных и оборонительных целей».
В свете обострения ситуации на Ближнем Востоке, британское правительство недавно усилило свою военную инфраструктуру на Кипре. По оценкам премьера, риску подвергаются порядка 200 тыс. британских граждан, включая военнослужащих, находящихся в регионе Персидского залива.
