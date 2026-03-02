Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.0 комментариев
Росреестр предупредил о запрете менять статус земли для садоводов
Владельцы дачных наделов с марта 2026 года утратят возможность произвольно менять вид разрешенного использования своих земельных участков, сообщили в Росреестре.
Новые нормы распространяются на все территории вне зависимости от даты их образования, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Закон устраняет правовую неопределенность и уточняет запрет на изменение статуса земель в границах товариществ.
«Закон уточняет установленный федеральным законом № 217-ФЗ запрет на изменение вида разрешенного использования отдельных садовых и огородных земельных участков в границах территории садоводства или огородничества», – пояснили в ведомстве.
Исключение сделают лишь для случаев смены деятельности на товарищество собственников жилья или изъятия земли для государственных нужд. При этом виды использования, установленные до весны 2026 года, останутся действительными.
Изменения коснутся и бизнеса, использующего государственные земли на правах аренды: им также запретят менять назначение участка. Для сельскохозяйственных угодий смена статуса возможна только по решению региональных властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, первый зампред профильного комитета Госдумы Владимир Кошелев анонсировал возможность изъятия неосвоенных земель у собственников с марта 2028 года.