Стало известно о новых правилах освоения земельных участков с 2028 года

Tекст: Катерина Туманова

С 1 марта 2028 года в России могут изъять земельный участок у собственника, если он не используется по целевому назначению или не освоен, передает РИА «Новости».

«В соответствии со статьей 284 Гражданского кодекса, которая действует с 1995 года, земельный участок может быть изъят у собственника в случаях, когда он предназначен для жилищного и иного строительства и не используется по целевому назначению в течение трех лет. В этот период не включается время, необходимое для освоения земельного участка», – сказал Кошелев.

Он отметил, что законодательством не было установлено, что понимается под освоением земельного участка и каковы его сроки. Все эти проблемы решаются федеральным законом, который был разработан Росреестром и вступил в силу 1 марта 2025 года.

Кошелев отметил, что новые правила не расширяют основания для изъятия земель. Если Росреестр или местные власти выявят признаки неиспользования, собственнику выдадут предписание устранить нарушение. Затем проводится проверка исполнения требований.

Первое нарушение повлечет предупреждение, без штрафа. Если нарушение не устранено, Росреестр в течение 30 дней с момента истечения срока устранения уведомит уполномоченный орган. Далее власти могут обратиться в суд для изъятия участка и продажи его на публичных торгах.

Собственник участка вправе предоставить документы, подтверждающие невозможность своевременного устранения нарушения, например, из-за болезни или командировки. Также можно ходатайствовать о продлении срока устранения нарушения. Для участков, приобретенных после 1 марта 2025 года, отсчет трехлетнего срока начинается с даты возникновения права собственности.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Колунов рассказал о новых штрафах за борщевик и инвазивные растения. Депутат Чаплин сообщил, что молодежь начала массово скупать дачи для жизни.



