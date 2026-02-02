Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.0 комментариев
Депутат Чаплин: Молодежь начала массово скупать дачи для жизни
Граждане все чаще выбирают загородную недвижимость для постоянного проживания из-за возможности работать удаленно и более выгодной стоимости жилья, заявил депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Фиксируется не просто модное движение, а «глубокое изменение образа жизни», оно стало возможным благодаря развитию удаленных форм работы, сказал Чаплин «Ленте.ру».
По словам парламентария, важную роль играет экономия, так как стоимость земли в товариществах часто на 20–30% ниже аналогов под ИЖС. Кроме того, законодательство с 2019 года разрешило строить жилые дома в СНТ и прописываться в них.
Спрос на садовые участки вырос в пять раз, поскольку люди осознали выгоду приобретения большой площади земли. Однако многие поселки исторически создавались для сезонного пребывания, поэтому там часто отсутствуют необходимые коммуникации и дороги с твердым покрытием.
Чаплин добавил, что приток активных жителей оживляет территории, но создает нагрузку на инфраструктуру и может вызывать споры с дачниками-старожилами. Решать возникающие вопросы депутат предложил через диалог и общие собрания собственников.
Ранее сообщалось, что летом 2025 года молодые россияне начали отдавать предпочтение экологичному отдыху вдали от массовых туристических направлений, особенно их привлекает избинг.