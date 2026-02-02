Депутат Чаплин: Молодежь начала массово скупать дачи для жизни

Tекст: Алексей Дегтярёв

Фиксируется не просто модное движение, а «глубокое изменение образа жизни», оно стало возможным благодаря развитию удаленных форм работы, сказал Чаплин «Ленте.ру».

По словам парламентария, важную роль играет экономия, так как стоимость земли в товариществах часто на 20–30% ниже аналогов под ИЖС. Кроме того, законодательство с 2019 года разрешило строить жилые дома в СНТ и прописываться в них.

Спрос на садовые участки вырос в пять раз, поскольку люди осознали выгоду приобретения большой площади земли. Однако многие поселки исторически создавались для сезонного пребывания, поэтому там часто отсутствуют необходимые коммуникации и дороги с твердым покрытием.

Чаплин добавил, что приток активных жителей оживляет территории, но создает нагрузку на инфраструктуру и может вызывать споры с дачниками-старожилами. Решать возникающие вопросы депутат предложил через диалог и общие собрания собственников.

Ранее сообщалось, что летом 2025 года молодые россияне начали отдавать предпочтение экологичному отдыху вдали от массовых туристических направлений, особенно их привлекает избинг.