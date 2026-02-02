Биткоин впервые с апреля опустился ниже отметки 75 тыс. долларов

Биткоин подешевел на 4% и достиг минимума с апреля 2025 года

Tекст: Мария Иванова

Стоимость биткоина в понедельник утром опускалась ниже 75 тыс. долларов, что стало минимальным значением с начала апреля, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Криптовалюта теряла в цене более 4% за сутки, после чего немного восстановилась. По данным крупнейшей биржи Binance, на 9.02 мск биткоин стоил 75 378 долларов, а ранее за день его цена опускалась до 74 604 долларов.

Это первый случай с 9 апреля 2025 года, когда стоимость биткоина падала ниже порога в 75 тыс. долларов. Средняя цена, по данным портала CoinMarketCap, который учитывает показатели более чем 20 бирж, также фиксировала снижение курса на 4,09% – до 75 344 долларов за биткоин за последние сутки.

Эксперты отмечают, что столь заметная волатильность объясняется реакцией инвесторов на недавние события на финансовых рынках и изменением настроений в отношении криптовалют. Несмотря на снижение, биткоин остался выше отметки 74 600 долларов, но пока не демонстрирует уверенного роста.

Напомним, 31 января цена биткоина опустилась ниже 80 тыс. долларов впервые с апреля.

Аналитики Росконгресса ранее отметили возможные резкие потрясения мировой экономики, в том числе обвал рынка криптовалют в 2026 году.