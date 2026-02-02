Стартовал прием заявок на второй конкурс Фонда президентских грантов

Tекст: Ольга Иванова

Прием проектов на второй конкурс Фонда президентских грантов 2026 года стартовал 2 февраля. Подать свои инициативы могут некоммерческие организации со всей России, если в их составе нет органов публичной власти, а регистрация произошла не позднее 16 сентября 2025 года.

В феврале фонд проведет очные семинары для НКО в Кургане, Ижевске и Белгородской области, а также организует вебинары, на которых специалисты подробно расскажут о правильном оформлении конкурсных заявок. Кроме того, будет доступна обучающая программа «Акселератор социальных изменений», в рамках которой представители организаций доработают свои проекты вместе с опытными тренерами.

Прием заявок осуществляется на сайте фонда до 23.30 по московскому времени 16 марта. Организаторы настоятельно советуют не затягивать с подачей документов, чтобы повысить качество заявок и успеть исправить возможные ошибки.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте фонда в специальном разделе, а ответы на распространенные вопросы можно найти в центре поддержки. Для желающих повысить свои шансы на успех доступен онлайн-курс по социальному проектированию.