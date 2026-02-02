Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.0 комментариев
На Камчатке спасли пропавших туристов с тремя детьми
Спасательная операция по поиску восьми человек в Мильковском округе Камчатского края завершилась благополучно, все туристы найдены живыми, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.
Медицинская помощь никому не потребовалась, указал глава ведомства, передает РИА «Новости».
Группа из пяти взрослых и троих детей не вернулась вовремя из поездки к Пущинским источникам.
Сотрудники полиции и спасатели проехали на снегоходах десять километров и встретили двоих путешественников, пытавшихся дойти до села самостоятельно. Остальных шестерых членов команды забрали с базы отдыха, где они ожидали помощи.
Вся группа спасателей, волонтеров, сотрудников полиции и потерявшихся туристов прибыла в село Пущино.
Ранее сообщалось, что на пути к Пущинским источникам в Мильковском округе Камчатского края пропала группа из пяти взрослых и троих детей. В назначенное время путешественники не вернулись и не вышли на связь.