В Госдуму внесли проект закона о наказании за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Госдуму внесен проект закона, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа, передает РИА «Новости». Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами инициативы выступила группа депутатов, которые предложили внести изменения в статьи 354.1 и 243.4 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание по этим статьям может составить до пяти лет лишения свободы.

В пояснительной записке отмечено: «Предлагается ввести аналогичную правовую защиту памяти жертв геноцида советского народа: мирных граждан, военнопленных, пострадавших от рук нацистов и их пособников, – дополнив статью 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ответственностью за оскорбление памяти жертв геноцида».

Кроме того, предлагается распространить правовую защиту, установленную для захоронений и памятников защитникам Отечества, также на захоронения жертв геноцида советского народа и объекты, увековечивающие их память. Авторы считают, что эти меры усилят охрану от посягательств и подчеркнут значимость подвига советского народа в борьбе с нацистами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вячеслав Володин заявил о необходимости сделать все возможное для защиты подвига участников Великой Отечественной войны.