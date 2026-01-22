Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.0 комментариев
Концерт Долиной в московском Доме музыки отменили
Концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной, который должен был состояться 6 марта в Московском международном доме музыки, отменен, вместо него состоится выступление российских артистов Петра Дранги и Пелагеи, сообщили в учреждении.
В учреждении подтвердили замену: «Шестого марта у нас стоит концерт Пелагеи и Петра Дранги. Он (концерт Ларисы Долиной) был запланирован, теперь да – теперь другой концерт», – заявила представитель Дома музыки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнительное производство в отношении Ларисы Долиной завершено.
Долина заявила, что хорошо устроилась на новом месте жительства.
Певец Юрий Лоза предположил, что Долина может вновь завоевать любовь публики.