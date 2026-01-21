Исполнительное производство в отношении Долиной завершено

Дэймон и Аффлек высмеяли «культуру отмены»

Tекст: Катерина Туманова

Во время продвижения нового фильма «Лакомый кусок» (The Rip) обладатели премии «Оскар» заглянули на подкаст Joe Rogan Experience, где ведущий поднял тему «о том, что одно слово или действие мы умеем преувеличить до предела и навсегда изгнать вас из социума», пишет Hollywood Reporter.

Мэт Дэймон, согласившись с Джо Роганом в том, что «культура отмены» – это безумная концепция, предположил, что некоторые люди в индустрии, вероятно, предпочли бы попасть в тюрьму, чем столкнуться с пожизненным общественным осуждением.

«Я уверен, что некоторые из этих людей предпочли бы сесть в тюрьму на 18 месяцев или около того, а потом выйти и сказать: «Я выплатил свой долг. Всё, хватит. Можно ли покончить с этим?» Дело в том, что когда тебя публично так резко осуждают, это никогда не заканчивается. И это будет преследовать тебя до самой могилы», – сказал сыгравший Оппенгеймера актёр Мэтт Дэймон.

Бен Аффлек продолжил, сравнив «культуру отмены» с «инстинктом шестиклассника» указывать пальцем и говорить: «О, у него проблемы».

«У людей тоже иногда бывают темные, извращенные инстинкты изолировать людей или получать удовольствие от чьих-то действий.… И они в беде. Потому что, возможно, они считают, мол, а это не я. Так что, если ты можешь указать пальцем и все посмотрят туда, мы почувствуем себя в большей безопасности, понимаете?» – сказал Аффлек.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после «отмены» актёр Кевин Спейси пытается вернуться в кино, однако в сети появились данные, что ему негде жить и он признал себя бездомным. Позднее Спейси эти слухи опроверг.