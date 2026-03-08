Tекст: Дмитрий Зубарев

Фицо считает, что Украина не вернет ни одного евро из предоставленного ей кредита Европейского союза на 90 млрд евро, пишет РИА «Новости». Он заявил, что этот кредит, в котором не участвуют Словакия, Венгрия и Чехия, по сути является подарком, а не займом.

В своем видеообращении Фицо подчеркнул: «Военный кредит на 90 миллиардов евро, в котором не участвуют Словакия, Венгрия и Чехия, это никакой не кредит, а обычный подарок. Потому что из этих 90 миллиардов евро Украина не вернет ничего, как не вернет ничего и из других сотен миллиардов евро, которые она получила и которые должны мотивировать ее воевать с Россией до последнего украинского солдата».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан раскрыл схему движения западных денег в Киеве и назвал деятельность Владимира Зеленского финансовой прачечной. Зеленский переходил к прямым угрозам в адрес Орбана, выходя за рамки дипломатии. Зеленский также увязывал ремонт нефтепровода «Дружба» с обещанием кредита от Евросоюза.