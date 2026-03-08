Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.0 комментариев
Фицо заявил о невозврате кредита ЕС Украиной
Украина не вернет ничего из предоставляемого ей европейского кредита на 90 млрд евро, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Фицо считает, что Украина не вернет ни одного евро из предоставленного ей кредита Европейского союза на 90 млрд евро, пишет РИА «Новости». Он заявил, что этот кредит, в котором не участвуют Словакия, Венгрия и Чехия, по сути является подарком, а не займом.
В своем видеообращении Фицо подчеркнул: «Военный кредит на 90 миллиардов евро, в котором не участвуют Словакия, Венгрия и Чехия, это никакой не кредит, а обычный подарок. Потому что из этих 90 миллиардов евро Украина не вернет ничего, как не вернет ничего и из других сотен миллиардов евро, которые она получила и которые должны мотивировать ее воевать с Россией до последнего украинского солдата».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан раскрыл схему движения западных денег в Киеве и назвал деятельность Владимира Зеленского финансовой прачечной. Зеленский переходил к прямым угрозам в адрес Орбана, выходя за рамки дипломатии. Зеленский также увязывал ремонт нефтепровода «Дружба» с обещанием кредита от Евросоюза.