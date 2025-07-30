Захарова напомнила об обязательстве Вены сохранять вечный нейтралитет

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, этот статус стал ключевым условием восстановления независимости и демократического устройства Австрии после Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

Захарова отметила, что современная Австрийская Республика не унаследовала нейтралитет от Австро-Венгрии или Германии, а получила его как результат международного соглашения после войны. Она подчеркнула, что глава МИД Австрии, предлагая обсуждать отказ от нейтралитета, «оскорбляет население своей страны, подавляющее большинство граждан которой, это более 70%, выступает за сохранение внеблокового статуса».

Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу возможного отказа от нейтралитета и вступления в НАТО.