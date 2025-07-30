На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.7 комментариев
Захарова напомнила об обязательстве Вены сохранять вечный нейтралитет
Австрия обязана сохранять вечный нейтралитет, согласно Московскому меморандуму, подписанному в апреле 1955 года Советским Союзом, Британией, Францией и США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, этот статус стал ключевым условием восстановления независимости и демократического устройства Австрии после Второй мировой войны, передает РИА «Новости».
Захарова отметила, что современная Австрийская Республика не унаследовала нейтралитет от Австро-Венгрии или Германии, а получила его как результат международного соглашения после войны. Она подчеркнула, что глава МИД Австрии, предлагая обсуждать отказ от нейтралитета, «оскорбляет население своей страны, подавляющее большинство граждан которой, это более 70%, выступает за сохранение внеблокового статуса».
Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу возможного отказа от нейтралитета и вступления в НАТО.