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    На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.

    7 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия интенсивно вооружается для фальшивой войны

    Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.

    4 комментария
    30 июля 2025, 14:38 • Новости дня

    Захарова напомнила об обязательстве Вены сохранять вечный нейтралитет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Австрия обязана сохранять вечный нейтралитет, согласно Московскому меморандуму, подписанному в апреле 1955 года Советским Союзом, Британией, Францией и США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, этот статус стал ключевым условием восстановления независимости и демократического устройства Австрии после Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Захарова отметила, что современная Австрийская Республика не унаследовала нейтралитет от Австро-Венгрии или Германии, а получила его как результат международного соглашения после войны. Она подчеркнула, что глава МИД Австрии, предлагая обсуждать отказ от нейтралитета, «оскорбляет население своей страны, подавляющее большинство граждан которой, это более 70%, выступает за сохранение внеблокового статуса».

    Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу возможного отказа от нейтралитета и вступления в НАТО.

    29 июля 2025, 18:48 • Новости дня
    Объявлено о взятии Константиновки в клещи ВС России

    Российские войска взяли Константиновку в ДНР в оперативное окружение

    Объявлено о взятии Константиновки в клещи ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Константиновки идут ожесточенные бои, украинские командиры покинули город, а большинство бойцов ВСУ пытаются уйти с передовой.

    Ожесточенные бои за Константиновку в ДНР сопровождаются взятием города в клещи российскими войсками, передает ТАСС. По словам эксперта из ДНР Яна Гагина, украинские подразделения испытывают критический дефицит личного состава и практически остались без командиров.

    Гагин заявил: «Константиновка сейчас может быть зажата в клещи, наши войска берут ее в клещи. Бои там идут достаточно серьезные. При этом противник испытывает колоссальный дефицит личного состава, некому ее защищать. Там не осталось командиров, не осталось руководства, офицера старше капитана найти почти невозможно – они сбежали».

    Эксперт добавил, что оставшиеся украинские военные в основном ищут возможность покинуть линию боестолкновения и считают падение города неизбежным. Он подчеркнул, что после взятия Константиновки российские войска получат выход на Славянск.

    Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на украинских командиров, что украинские части истощены, не получают подкрепления уже более восьми месяцев, а снабжение ведется в основном с помощью уязвимых для российских БПЛА беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные подразделения на линии фронта столкнулись с острой нехваткой личного состава и серьезной усталостью. Российские подразделения группировки «Центр» освободили Новоукраинку в Донецкой народной республике. Группировка «Восток» освободила Темировку в Запорожской области.

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    29 июля 2025, 21:06 • Новости дня
    Трамп дал десять дней для достижения перемирия на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп сообщил журналистам на борту президентского самолета о запуске десятидневного отсчета для достижения соглашения по прекращению огня на Украине.

    По его словам, отсчет начинается с текущего дня, передает РИА «Новости». На вопрос о сроках Трамп ответил: «Десять дней с сегодняшнего дня».

    Он также предупредил о намерении ввести импортные пошлины, если переговоры провалятся. «Мы введем пошлины. Различные меры, которые можно ввести», – заявил Трамп. Он уточнил, что пока не уверен, окажут ли эти меры воздействие на Россию.

    Накануне Трамп заявил о сокращении установленного им срока для достижения договоренностей между Россией и США по Украине до 10-12 дней.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению заявление Трампа о возможном сокращении сроков урегулирования на Украине. Он отметил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США.

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    29 июля 2025, 18:08 • Видео
    Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

    Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

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    30 июля 2025, 09:55 • Новости дня
    Захарова сравнила предложения мэра Львова с фильмом о Ларе Крофт
    Захарова сравнила предложения мэра Львова с фильмом о Ларе Крофт
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила инициативу мэра Львова об обмене эксгумированных останков советских воинов на украинских военных с сюжетом фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила действия мэра Львова Андрея Садового, предложившего обменять эксгумированные останки советских воинов с «Холма Славы» на украинских военных, с сюжетом фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», передает радио Sputnik.

    Захарова отметила, что в фильме героиня вскрывала гробницы ради материальных ценностей, а во Львове подобное происходит «от безысходности».

    Дипломат подчеркнула, что даже в тяжелых условиях люди не доходили бы до «такого безумия» – устраивать нечто подобное с останками погибших. По словам Захаровой, подобные действия вызывают вопрос о том, «какие сатанинские практики» нужно исповедовать, чтобы начать «буквально торговать останками» в современном обществе.

    Захарова также провела аналогии с преступлениями Третьего рейха, отметив, что и тогда люди совершали ужасающие поступки без видимой необходимости. Она подчеркнула, что человек способен дойти до разной степени безумия, и связала происходящее во Львове с подобными проявлениями.

    Ранее мэр Львова Андрей Садовой предложил обменять эксгумированные останки советских солдат на пленных украинских военных.

    Глава российской делегации Владимир Мединский назвал это предложение проявлением «абсолютной нравственной деградации».

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    29 июля 2025, 20:48 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль подступы к Купянску

    Ганчев: Российские войска взяли под контроль подступы к Купянску

    Российские войска взяли под контроль подступы к Купянску
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы ВС России взяли под контроль все главные направления к Купянску, что затруднило доставку подкреплений и боеприпасов ВСУ.

    Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС. По его словам, в настоящее время проводится операция по освобождению ближайших к городу населенных пунктов.

    «В настоящее время проводится операция по освобождению ближайших населенных пунктов. Все уже подступы к Купянску практически находятся под контролем ВС РФ. Это дает возможность нам контролировать полностью перемещение всех незаконных вооруженных формирований Украины на Купянском направлении и препятствовать их ротации, подвозу боеприпасов», – заявил он.

    В середине июля российские войска начали замыкать котел у Купянска. Сообщалось, что ВСУ вывели из Купянска почти всех офицеров и убрали пункты управления.

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    29 июля 2025, 17:40 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал Zoom почти на 80 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская компания Zoom Communication, Inc получила крупный оборотный штраф за неисполнение требований российского законодательства о работе на территории страны без представительства.

    Решение о назначении штрафа компании Zoom принял мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Согласно сообщению, Zoom Communication, Inc признана виновной в административном правонарушении по статье 13.49 КоАП России.

    Нарушение связано с отсутствием официального представительства и игнорированием требований о деятельности иностранных компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий на территории России.

    Сумма штрафа составила 79 млн 609 тыс. 733 рубля. Нарушение американской компанией зафиксировано повторно.

    В марте Таганский суд Москвы признал Zoom Video Communications виновной в нарушении российского закона о персональных данных, наложив штраф в 15 млн рублей.

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    29 июля 2025, 21:42 • Новости дня
    В результате атаки дронов на Сальск погибли три человека

    Tекст: Евгения Караваева

    Сальск в Ростовской области подвергся атаке беспилотников, в результате которой погибли три человека, повреждены дома и железнодорожная станция.

    Мирный житель и два сапера Росгвардии погибли в результате атаки БПЛА на Сальск в Ростовской области. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram. Он выразил соболезнования родственникам и сообщил о выплатах семьям погибших.

    Пострадала инфраструктура железнодорожной станции, было временно ограничено движение поездов. Поезда пошли к полудню по временной схеме, ведутся восстановительные работы, которые планируют завершить к утру 30 июля. Пассажиры задержанных поездов обеспечены водой и питанием.

    В микрорайоне Новосальск вечером 29 июля без электроснабжения оставались 2840 человек. Ведутся восстановительные работы, социальные объекты уже подключены к электроснабжению.

    В результате взрыва повреждены 11 частных домовладений, 10 многоквартирных домов, несколько нежилых объектов, два легковых автомобиля, а также 54 квартиры, в которых выбиты окна. Сформировано несколько групп муниципальной комиссии, которые завершат обследование ущерба в течение трех дней и произведут выплаты за имущество в течение двух недель. Восстановление наиболее пострадавших домов и квартир начнется в приоритетном порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, водитель автомобиля погиб в результате атаки беспилотника на территорию Ростовской области. Ростовская АЭС заявила о продолжении работы в штатном режиме после атаки со стороны ВСУ. Специалисты РЖД восстановили движение поездов через Сальск в Ростовской области.

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    29 июля 2025, 16:20 • Новости дня
    Российская армия взяла под контроль пять километров границы у Темировки

    Эксперт Марочко: Российская армия взяла под контроль пять километров границы у Темировки

    Tекст: Валерия Городецкая

    После взятия Темировки российские войска вышли на административную границу России и установили контроль над участком протяженностью около пяти километров, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко добавил, что, по его информации, «там развивается успех», передает ТАСС.

    Напомним, российские войска освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области.

    Накануне российские войска освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР.

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    29 июля 2025, 17:48 • Новости дня
    Пользователи пожаловались на массовые сбои сайта «Почты России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители нескольких регионов сообщили о проблемах с доступом к сервисам «Почты России», наибольшее количество жалоб зафиксировано в Москве и Петербурге.

    О массовых сбоях в работе официального сайта «Почты России» сообщили пользователи на сервисе Downdetector, передает ТАСС. Согласно данным портала, с 16 до 17 часов по московскому времени поступило 246 жалоб. За последние сутки число обращений достигло 317.

    Пользователи отмечают, что в основном сбои затрагивают работу сайта, также есть проблемы с сервисом и наблюдается общий сбой. Наибольшее число жалоб – 9% – поступило из Москвы. По 6% жалоб приходится на Петербург, Московскую область, Курскую область и Республику Карелия.

    В начале июля российские пользователи пожаловались на перебои в работе Telegram и WhatsApp.

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    29 июля 2025, 20:57 • Новости дня
    ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области

    Восемь приграничных сел Белгородской области подверглись атакам беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Во вторник сразу несколько районов Белгородской области подверглись атакам украинских дронов, в результате которых пострадали люди и повреждена техника.

    Украинские военные атаковали дронами восемь населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, передает РИА «Новости». Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Нежеголь Шебекинского округа после удара FPV-дрона по грузовику ранены трое мужчин.

    В селе Белянка при уборке урожая от взрыва повреждены «КамАЗ» и комбайн. Также под удар попал поселок Уразово Валуйского округа. В селе Борки было зафиксировано три атаки беспилотников.

    В селе Двулучное повреждены забор, трактор и автомобиль на территории частного дома. Хутор Леоновка также подвергся атаке дрона. В Краснояружском районе в селе Графовка дрон повредил частный дом, а в селе Зозули Борисовского района беспилотник взорвался возле жилого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Борчанской территориальной администрации и водитель получили ранения после атаки беспилотника ВСУ. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотника. В нескольких районах Ростовской области отражают атаку беспилотников, в Сальске есть погибший.

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    29 июля 2025, 19:12 • Новости дня
    Клиника «Семейный доктор» сообщила о предотвращении утечки данных после кибератаки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Клиника «Семейный доктор» успешно нейтрализовала хакерскую атаку на свои сервисы, сообщили в головной компании «Альфа-центр здоровья».

    В сообщении компании говорится, что атака не затронула головную компанию «Медицина Альфастрахования», которая управляет сетями «Альфа-центр здоровья» и «Семейный доктор», передает ТАСС.

    «Хакерской атаке были подвержены сервисы ООО «Медицинская клиника «Семейный доктор», но не головной компании «Медицина Альфастрахования», – собщили в компании. На текущий момент все угрозы устранены, а факт утечки данных не подтвердился.

    В мае неизвестный хакер получил доступ к информации о клиентах приложения TeleMessage, используемого для архивирования переписки американских чиновников.

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    29 июля 2025, 18:15 • Новости дня
    «Почта России» опровергла сбои в работе сайта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все цифровые ресурсы «Почты России» функционируют в нормальном режиме, заявили в госкомпании.

    В «Почте России» подчеркнули, что никаких перебоев или проблем с доступом к основным сервисам компании не зафиксировано, передает ТАСС.

    «Отставить панику – все ресурсы «Почты» функционируют штатно! Сайт, мобильное приложение – все надежно, безопасно, под контролем», – заявили там.

    Ранее сообщалось, что пользователи на сервисе Downdetector пожаловались на массовые сбои в работе сайта «Почты России».

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    29 июля 2025, 18:40 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал TikTok на 6 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания TikTok получила очередной крупный штраф за несоблюдение российских требований к иностранным интернет-компаниям.

    Решение о наложении штрафа в размере шесть млн рублей на компанию TikTok вынес мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы, передает ТАСС. Компанию признали виновной по ч. 2 ст. 13.49 КоАП России за неисполнение обязанностей, предусмотренных законом о деятельности иностранных лиц в российском сегменте интернета.

    «Постановлением мирового судьи судебного участка №422 компания TikTok признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 млн рублей», – заявили в суде.

    По аналогичной статье к ответственности привлекли социальную сеть LikeMe, которой назначили штраф 4 млн рублей.

    В ноябре TikTok оштрафовали на 4 млн рублей за отказ следовать предписанию РКН. В декабре Суд Москвы оштрафовал TikTok на 3 млн рублей.

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    29 июля 2025, 17:24 • Новости дня
    Ведущие зарубежные архитекторы посетили выставку в НЦ «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ведущие представители мирового архитектурного сообщества прибыли в Национальный центр «Россия» накануне торжественного закрытия масштабной выставки «Рождение масштаба».

    Среди гостей оказались основатель бюро Dar Arafa Architecture Валид Арафа (Египет), директор Школы архитектуры Lovely Professional University Раджендра Кумар (Индия), директор Ntsika Architects Надия Тромп (ЮАР) и основатель Next Office Алиреза Тагабони (Иран), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В ходе визита архитекторы ознакомились с экспозицией «Путешествие по России» и приняли участие в профессиональных обсуждениях. Арафа подчеркнул важность культурного и профессионального обмена. «Россия – прекрасная страна, очень разнообразная… Если бы я должен был охарактеризовать выставку одним словом, это было бы слово «разнообразие», – сказал он. Арафа также отметил сходство культурных элементов России и Египта.

    Тромп рассказала, что ее поразила концепция использования спортивных объектов после крупных мероприятий, а также интеграция традиционной культуры в образ будущего страны. Она отметила, что пример России вдохновляет на сохранение значимых пространств для жизни сообществ.

    Экспозиция «Рождение масштаба» открылась 1 марта и за несколько месяцев привлекла десятки тысяч гостей, став международной площадкой для обмена идеями и развития сотрудничества. Доступ на экскурсии открыт до 15.00 30 июля по предварительной записи.

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    29 июля 2025, 16:52 • Новости дня
    Приложение «Вверх» и ЦБСТ запустили акцию помощи фронту

    Tекст: Валерия Городецкая

    Общероссийская акция помощи фронту стартовала при поддержке мобильного приложения «Вверх» и Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

    Инициатива направлена на сбор техники, материалов и организацию гражданского тыла для поддержки участников специальной военной операции, сообщается на сайте приложения.

    В рамках направления «Техническая рота» все желающие могут передать ноутбуки, планшеты, пауэрбанки, модемы и другую электронику, даже если она требует ремонта. Партийные активисты и волонтеры занимаются восстановлением и доработкой техники. После этого гаджеты отправляют прямиком на фронт, где они обеспечивают связь, управление беспилотниками, навигацию и координацию действий.

    Второе направление акции – «АнтиДрон сети» – предполагает сбор рыболовных сетей, которые переоборудуют для защиты позиций от атак вражеских беспилотников. Такие сети становятся барьером для вражеских БПЛА, надежно прикрывая позиции, технику и укрытия бойцов.

    Руководитель проекта «Вверх» Дарья Шарова отметила: «В этой акции мы видим настоящую солидарность общества. Простая вещь, переданная из рук в руки, в кратчайшие сроки оказывается на фронте и приносит конкретную пользу, реально помогая нашим бойцам».

    Для участия достаточно выбрать событие в приложении «Вверх», передать технику или сеть в местное отделение партии и зафиксировать передачу фото- или видеоотчетом. Сотни пользователей уже подключились к отправке техники и материалов через отделения «Единой России» и ЦБСТ.

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    30 июля 2025, 09:29 • Новости дня
    Киселев потребовал освободить арестованных журналистов Sputnik Азербайджан

    Киселев заявил о необходимости освобождения журналистов Sputnik Азербайджан

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение журналистов Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и Евгения Белоусова, находящихся под арестом в Баку уже месяц, поможет восстановить диалог между странами, заявил глава медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

    Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев призвал власти Азербайджана освободить арестованных журналистов Sputnik Азербайджан, передает РИА «Новости».

    По его словам, освобождение главы редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова стало бы заметным шагом к восстановлению отношений между Москвой и Баку. «Согласен и с тем, что движение к этому восстановлению необходимо с обеих сторон», – подчеркнул Киселев.

    Киселев отметил, что оба журналиста, являющиеся гражданами России, находятся под стражей по безосновательным обвинениям уже месяц. Он напомнил, что медиагруппа всегда придерживалась политики укрепления дружеских связей со странами присутствия, включая Азербайджан.

    В заявлении медиагруппы «Россия сегодня» действия азербайджанских силовиков названы необоснованными, а обвинения – надуманными. Медиагруппа потребовала от правоохранительных органов Азербайджана немедленного освобождения журналистов и строгого соблюдения законодательства. Киселев добавил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг по осложнению отношений двух стран.

    Власти Азербайджана задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан 30 июня.

    Главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова арестовали на четыре месяца.

    Киселев заявлял, что Совет прессы Азербайджана не смог предоставить доказательства подрывной деятельности агентства Sputnik на территории страны.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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