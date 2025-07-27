Tекст: Ольга Иванова

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнл-Райзингер заявила о готовности обсудить возможное членство страны в НАТО, сообщает RT. По ее словам, Австрия сталкивается с возрастающими угрозами в сфере глобальной безопасности и «все более агрессивной Россией».

Майнл-Райзингер подчеркнула: «Один лишь нейтралитет нас не защитит. Австрию на фоне все более неопределенной ситуации в сфере глобальной безопасности и все более агрессивной России защищают инвестиции в нашу оборону».

Она также заявила, что в настоящее время ни парламент, ни население не поддерживают вступление Австрии в Североатлантический альянс. Однако дипломат отметила свою принципиальную открытость к общественной дискуссии по этому вопросу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Колумбии Густаво Петро заявил, что страна может прекратить сотрудничество с НАТО, начавшееся в 2018 году. Петро подчеркнул, что Колумбия не будет союзной с армиями, которые «сбрасывают бомбы на детей» в секторе Газа. Колумбия рассматривает возможность дальнейших шагов по пересмотру отношений с международными военными структурами.