Tекст: Алексей Дегтярёв

Шнедлиц заявил, что тем, кто забирает деньги у народа Австрии во время кризиса, особенно для передачи украинской коррумпированной системе, должен уйти в отставку, передает ТАСС со ссылкой на газету Kurier.

Он отметил, что киевский режим превратился в «бездонную пропасть», куда Вена вливает миллиарды.

Шнедлиц в одном из своих заявлений также потребовал прекратить любые выплаты Украине.

До этого австрийский канцлер Кристиан Штокер заявлял, что против ускоренного вступления Украины в ЕС.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Австрия и Хорватия вернулись в топ-10 «Рейтинга недружественных правительств». Первое место делят Германия и Британия.