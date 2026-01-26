Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.0 комментариев
В австрийской оппозиции потребовали отставок во власти из-за передач денег Киеву
Генсек самой крупной оппозиционной партии Австрии Австрийской партии свободы Михаэль Шнедлиц потребовал отставку главы МИД страны Беате Майнль-Райзингер из-за роста гуманитарной помощи киевскому режиму.
Шнедлиц заявил, что тем, кто забирает деньги у народа Австрии во время кризиса, особенно для передачи украинской коррумпированной системе, должен уйти в отставку, передает ТАСС со ссылкой на газету Kurier.
Он отметил, что киевский режим превратился в «бездонную пропасть», куда Вена вливает миллиарды.
Шнедлиц в одном из своих заявлений также потребовал прекратить любые выплаты Украине.
До этого австрийский канцлер Кристиан Штокер заявлял, что против ускоренного вступления Украины в ЕС.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Австрия и Хорватия вернулись в топ-10 «Рейтинга недружественных правительств». Первое место делят Германия и Британия.