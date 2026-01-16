«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.0 комментариев
В Киеве допустили массовое расселение домов без тепла и света
Депутат Порошенко заявила о возможном расселении домов Киева без тепла и света
Жители ряда домов в Киеве могут быть вынуждены покинуть свои квартиры, если в ближайшее время не удастся восстановить там отопление и электроснабжение, заявила депутат Киевского городского совета Марина Порошенко.
Депутат заявила, что в Киеве рассматривается возможность расселения жителей домов, которые остались без отопления и электроснабжения, передает РИА «Новости».
Порошенко отметила, что есть здания, находящиеся в критическом состоянии, где восстановить тепло и электричество особенно сложно. Она добавила, что если проблему не удастся решить в ближайшее время, власти могут принять решение о переселении жильцов таких домов.
Депутат пояснила, что не раскрывает точное количество объектов по соображениям конфиденциальности, хотя располагает этими данными. По словам Порошенко, коммунальные службы продолжают работать над восстановлением инженерных сетей и ситуации в целом.
Ранее киевский филиал энергетической компании «ДТЭК» ввел новые экстренные отключения электроэнергии.
Экстренные отключения света распространились еще на семь регионов на Украине.
Украинский депутат допустил возможность эвакуации Киева из-за серьезных проблем с электроснабжением.
Владимир Зеленский объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике на Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев ушел в глубокий блэкаут после мощных ударов по энергообъектам.