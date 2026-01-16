Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине

Дипломат Долгов: Трамп усиливает давление на Зеленского и «коалицию желающих»

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Дональд Трамп абсолютно прав. Именно Украина является тем, кто тормозит и даже блокирует все усилия по мирному урегулированию. Причем это делается под кураторством премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и других активистов «коалиции желающих», – заметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

«Американский лидер пока напрямую не называет «коалицию желающих» барьером к мирному урегулированию. Но, вероятно, может это сделать в ближайшее время, поскольку усиливает давление на Европу. Впрочем, само неучастие американского лидера в «коалиции» уже показывает его отношение к ней», – считает он.

«Думаю, как для Москвы, так и для Вашингтона, очевидно, что псевдо-мирные инициативы Европы и Киева – это попытка мимикрировать под мирное урегулирование. Суть в том, что ситуация на поле боя для ВСУ и их европейских кураторов становится тяжелее день ото дня. Им нужна передышка для накачивания украинской армии новым вооружением и наемниками», – продолжил собеседник.

«Кроме того, лично для Стармера, Макрона и Мерца сейчас наступает политический цугцванг. Любой ход ухудшает их позиции в том, что касается внутренней повестки. Ну а политическую ситуацию на Украине можно уже даже не комментировать – там все скатывается к полному хаосу. Конечно, Трамп это видит, чувствует, что Киев и Брюссель пытаются водить его за нос, потому и делает острые заявления в адрес Зеленского», – подчеркнул Долгов.

Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что Владимир Зеленский является главной причиной задержки подписания соглашения по урегулированию украинского кризиса. Он заявил о необходимости убедить Киев поддержать мирный процесс. Глава Белого дома также отметил, что российский лидер Владимир Путин «готов заключить сделку».

Ранее сообщилось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с Путиным. Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи отмечал, что Москва открыта к контактам с американскими эмиссарами.

Российский дипломат также отметил, что Москве было бы интересно узнать впечатления представителей США от встречи в Париже с «коалицией желающих» с участием Зеленского. Лавров указал, что итоговый документ встречи носит декларативный характер, а США к нему не присоединились.

Также сообщалось, что европейское единство трещит по швам, и еще одним признаком этого стала судьба 90 млрд евро, которые решено потратить на закупки оружия для Украины. Внезапно выяснилось, что самые крупные и богатые страны ЕС – Франция и Германия – имеют разные взгляды по поводу того, кому именно должны уйти эти деньги в конечном счете. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему деньги для Киева разрывают Евросоюз изнутри.