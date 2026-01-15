Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.3 комментария
Экстренные отключения света охватили семь областей Украины
Экстренные отключения света введены в еще семи регионах Украины, сообщили местные энергетические компании.
Экстренные отключения электричества введены в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской и Черновицкой областях, передает ТАСС.
Региональные операторы сообщили, что утвержденные ранее плановые графики больше не действуют в указанных регионах. Утром в Минэнерго Украины заявили о сетевых отключениях в Киеве, столичном регионе и в Одесской области.
Неполадки также затронули Житомирскую и Харьковскую области из-за новых повреждений электросетей. В остальных регионах Украины продолжают действовать плановые почасовые отключения. В случае перегрузки применяются аварийные отключения, продолжительность которых не ограничена
Ранее Владимир Зеленский анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации в энергетике страны. Между тем, в Днепропетровске после серии взрывов очевидцы заметили столб густого черного дыма, о чем сообщило издание «Телеграф». Отмечается, что подробности инцидента пока не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский депутат допустил возможность эвакуации Киева из-за серьезных проблем с электроснабжением.
Житель Киева рассказал о трудностях жизни в условиях масштабного блэкаута.
Киевляне начали по ночам искать источники электричества.