Киевляне начали охотиться по ночам на электричество

Tекст: Никита Миронов,

Николай Стороженко

В Киеве сложилась катастрофическая ситуация в сфере энергетики, сообщил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в украинской столице. «В тысячах домов отключилось отопление, с электричеством возникли проблемы. Вода тоже постоянно отключается. Это почти катастрофа», – рассказал он.

Журналист добавил, что похожая ситуация сложилась и в других городах Украины. По словам Ваннера, украинцы испытывают растерянность из-за бездействия властей. «Они, с одной стороны, призывают уезжать из Киева, но с другой утверждают, что якобы контролируют ситуацию с энергоснабжением», – указал корреспондент Welt.

Отметим, большие проблемы с энергоснабжением жители украинской столицы испытывают с начала года. Так, в отдельных микрорайонах города электричество появляется всего на два-три часа в сутки. «Согласно официальному расписанию, отключения должны быть несколько раз в день в общей сложности на семь часов. Но на практике света нет почти постоянно», – рассказал ТАСС очевидец.

Пригороды Киева – вроде Ирпеня и Бучи – ставят энергетические антирекорды: там электричества может не быть несколько дней подряд. В некоторых домах столицы тепло отсутствует по несколько дней, из-за чего люди называют свои квартиры «морозилками» и пребывают в квартирах в зимней одежде. Некоторые районы подолгу остаются без света и воды одновременно.

В городе также наблюдаются скачки напряжения, что приводит к многочисленным авариям локального уровня, в том числе в таких вопросах, как работа светофоров. Более того, в Киеве и области начали массово закрываться сетевые супермаркеты, среди которых – «АТБ», «Аврора», «Сильпо» и «Новус». Причина – электричество в магазины не подают, а дизель-генераторы, от которых работает оборудование, не выдерживают нагрузки.

Во вторник ситуация в сфере энергетики усугубилась. В ночь с 12 на 13 января ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по объектам энергетики и ВПК Украины. Наложились и погодные условия: снег и ветер. В результате в Киеве – почти полный блэкаут. Как заявил мэр города Виталий Кличко, электроэнергии не хватает даже для критической инфраструктуры.

На этом фоне некоторые киевляне пытаются добывать электричество самостоятельно. Так, например, они ставят на свои балконы и лоджии ДЭС – небольшие дизель-электростанции, работающие на бензине или дизтопливе, а чтобы избежать конфликтов с соседями, предлагают им бесплатно заряжать свои гаджеты, когда в квартире нет света.

Несколькими днями ранее Кличко обратился к жителям города с призывом покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением. Он также попросил киевлян помогать согражданам, в чьих домах нет света: «Пригласите согреться, приготовить еду или детское питание». В свою очередь Владимир Зеленский раскритиковал градоначальника за провал в подготовке к блэкауту.

«Не убегать надо от проблем, а решать их, тем более, когда есть ресурс для этого, как в Киеве. Наиболее обеспеченный финансами город Украины, и должны быть все необходимые резервные схемы», – пожаловался он. Между тем, местные эксперты признают, что столица оказалась на грани гуманитарной катастрофы. «Киев оказался совершенно неприспособленным к таким серьезнейшим испытаниям. По сути, Киев гибнет. И, видимо, погибнет», – считает бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«На самом деле 13 января ситуация в Киеве лишь углубилась.

А началась она еще на прошлой неделе, в ночь на 9 января, после ударов по киевским ТЭЦ. Тогда половина города осталась без отопления, а левый берег еще и погрузился в экстренные отключения: графики с тех пор не соблюдаются», – рассказал газете ВЗГЛЯД один из жителей Киева, по понятным причинам сохраняющий свою анонимность.

«Мы, да и не мы одни наверняка, с тех пор живем в режиме охоты за электричеством: оставляем включенный выключатель перед тем, как лечь спать. Если свет ночью дадут – он разбудит. И тогда начинается ночная беготня по квартире: забросить белье в машинку, загрузить посудомойку, зарядить пауэрбанки, телефоны, зарядную станцию – в общем, все по максимуму. Еду тоже ночью готовили. А так первым делом в пятницу побежал за фильтрованной водой в пункт разлива. Потом – на ближайшую заправку, залил газа в баллон. Готовим теперь в основном на нем. Электрочайником пользоваться перестали, слишком сильно сажает станцию», – поделился собеседник.

По его словам, ситуация от района к району действительно отличается: «Кому-то вернули тепло сразу, еще 9-10 января. А кто-то сидит с холодными батареями до сих пор. В самой лучшей ситуации оказались те киевляне, что заранее озаботились энергонезависимостью своих домов. И собрали деньги на генератор. В этих домах работают лифты, есть освещение, в них не сливали теплоноситель из системы, там не рвало трубы и/или канализацию».

«Хотя, разумеется, и тут все упирается в ресурс работы этой техники. Те же супермаркеты, которые обзавелись генераторами еще в 2023-2024 годах, перестали их включать. Началось это 12 января, однако работники магазинов предупреждали об этом покупателей заранее: мол, закупайтесь впрок. Судя по всему, это было согласованным решением владельцев сетей», – говорит киевлянин.

Причина – несоблюдение графиков. Магазины работают по 14-15 часов сутки, а свет за это время дают лишь на пару часов. Для генераторов это слишком, по регламенту их нужно выключать каждые 6-8 часов (залить топливо, дать остыть). Когда графики действовали, проблем с этим не было. А без графиков генераторы быстро начинают сыпаться, и никто эти затраты владельцам не возместит.

«По словам работников сети «Новус», за прошлый год из-за ненадлежащей эксплуатации (в основном — из-за длительных отключений света) компания лишилась 15 дизельных генераторов (150-300квт каждый). Не исключено, что владельцы таким образом пытаются повлиять на власти – чтобы те выделили магазины в отдельную защищенную группу потребителей», – предположил киевлянин.

«Киевские власти и Зеленский лично ведут страну к гуманитарной катастрофе, которая затронет в первую очередь крупные города, – отметила политолог Лариса Шеслер. – Городские жители наиболее уязвимы в случае отключения света, отопления, воды».

На этом фоне она напомнила, как в 2014 году Украина в одностороннем порядке перекрыла воду по Северо-Крымскому каналу, а в 2015-м полностью прекратила поставки электроэнергии на полуостров. «С каким злорадством украинское руководство тогда обращалось к крымчанам, желая им жить в темноте и без воды, – уточнила собеседница. – С ехидством власти отзывались и о проблемах с водой в Донецке».

«В России же, наоборот, говорят о том, что граждане Украины, ставшие заложниками режима Зеленского, заслуживают лучшей жизни: мирной, с водой, электричеством и теплом в домах, – продолжила эксперт. – Россияне с сочувствием относятся к этим проблемам. Жители Украины не воспринимаются нами как чужие и тем более враги. Все понимают, что мы – один народ».

По ее словам, корень проблем – в подлом и бесчеловечном украинском руководстве, которое бросает своих граждан в горнило военного конфликта и превратило страну из экспортера электроэнергии в дефицитного импортера. Виной тому – нежелание Зеленского и его европейских покровителей идти по пути мирного урегулирования конфликта.

«Впрочем, в прежнем экспорте электроэнергии с Украины тоже не было ничего хорошего, – детализировала политолог. – Это говорило лишь о том, что промышленность и экономика полностью деградировали, а огромные энергетические ресурсы, которыми республика обладала при советской власти, оказались избыточными».

Выход из ситуации, по мнению аналитика, в том, чтобы Украина перестала быть «молотом в руках Запада». «Но люди не могут сменить власть сами по себе, толпой. Для этого нужна политическая сила, обладающая волей. Сегодня на Украине нет субъекта – партии или организации – который бы последовательно отстаивал интересы народа», – отметила Шеслер.

«Если же в стране появится политическая сила, способная противостоять Зеленскому и его европейским покровителям, тогда возможны и мирные переговоры, – заключила она. – Но нужно учесть: сторонники войны сосредоточили огромные рычаги власти – СБУ, полицию, прокуратуру, суды. С помощью этих инструментов они подавляют любое стремление граждан Украины к миру».