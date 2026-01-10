Зеленский готовит для Трампа «экономический анекдот»

Tекст: Евгений Поздняков

Киев и Вашингтон обсуждают сразу два экономических соглашения: о послевоенном восстановлении Украины и об организации свободной торговли с США. Как отмечает западная пресса, оба документа увязаны с гарантиями безопасности, а также параметрами будущего мирного урегулирования.

По данным The Telegraph, первое соглашение, получившее рабочее название «о процветании», стороны планируют подписать в Давосе на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) с 19 по 23 января. Ожидается, что это произойдет в рамках личной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

«План процветания» призван привлечь в экономику Украины около 800 млрд долларов в течение десяти лет. Средства направят на восстановление инфраструктуры, что должно «перезапустить» рынок страны. Изначально обсуждение документа планировалось провести в Белом доме, но европейские союзники из «коалиции желающих» рекомендовали Зеленскому воздержаться от поездки в США и дождаться встречи с Трампом в Давосе.

Что касается соглашения о свободной торговле, то, по информации Bloomberg, его главная цель – введение нулевых пошлин. Однако его действие будет распространяться лишь на некоторые «промышленно развитые регионы Украины», что, по замыслу, должно предоставить ей «очень серьезные преимущества» перед соседними государствами. Как заявил Зеленский, это соглашение также станет дополнительной «гарантией безопасности».

По оценкам экспертов, эти планы выглядят комично. Обсуждение многомиллиардных инвестиций в страну, чья столица остается без тепла, света и воды, кажется дерзкой инициативой, оторванной от реальности.

«Давосский форум в целом является местом, где представители Киева любят «выступить» с очередной шуткой или анекдотом. Как-то раз они на полях мероприятия попытались подойти к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой принять участие в разрешении конфликта в Донбассе. Уже тогда это казалось комичным и неуместным», – сказал политолог Александр Асафов.

«Что касается текущих событий, то соглашение выглядит крайне сомнительным. Вероятно, это осознанный вброс, организованный Банковой. Фактически, нас познакомили с сухим планом, который подразумевает, что США в той или иной форме в течение десяти лет будут инвестировать в экономику Украины колоссальные суммы», – продолжает он.

«При этом детали сделки оглашать не стали, что служит еще одним намеком в пользу того, что обсуждаемый документ является плодом фантазии Киева. Прежде чем обсуждать подобное соглашение необходимо ответить на самый главный вопрос: а откуда вообще возьмутся деньги? Идет ли речь о частных инвестициях или государственных вливаниях?», – отмечает собеседник.

«То есть инициатива выглядит крайне вяло

и, скорее всего, была озвучена западными СМИ для создания специфического информационного поля. Приводимые детали сделки также выглядят неубедительно: Зеленский намеревался поехать в Белый дом, но его отговорили европейцы, заявив, что Давос станет более подходящей площадкой. Все это свидетельствует о том, что соглашение рискует стать очередной неустойчивой конструкцией», – заключил Асафов.

«Чтобы понять фантастичность суммы, о которой просит Зеленский: годовой бюджет Пентагона – 900 млрд долларов, а годовая прибыль Apple – около 400 млрд. Запрашивая 800 млрд, офис Зеленского, видимо, надеется, что Штаты оставят армию без финансирования на год или заставят Тима Кука два года работать бесплатно», – иронизирует экономист Иван Лизан.

«Сама концепция такого документа больше похожа на нелепый экономический анекдот. Любое соглашение о свободной торговле между развитой страной и находящейся в конфликте развивающейся – обречено. Слабая сторона рано или поздно вынуждена примет любые условия «старшего» партнера», – поясняет он.

«Вряд ли на Банковой об этом всерьез задумываются. Непонятно лишь, чем они планируют заманить США. В текущем виде документ не сулит Вашингтону никаких выгод. Украина – крайне непривлекательная для инвестиций страна. Здесь разрушена вся инфраструктура: логистика, энергетика. Вести бизнес невозможно. Чтобы получить «дивиденды», США сначала должны сами вложиться в устранение последствий войны, начатой предыдущей администрацией», – говорит Лизан.

«Но потратить колоссальные средства на «кота в мешке» – немыслимо для администрации Трампа.

Соответственно, документ нужен лишь Зеленскому, да и то не ради экономики, а для сиюминутных политических выгод. Сейчас активно обсуждается мирный договор. Ключевое требование России – передача оставшихся территорий Донбасса. Зеленский, видимо, пытается внушить Трампу, что «уменьшение» Украины невыгодно США – мол, на этой земле можно «подзаработать», если она останется под контролем ВСУ», – добавляет экономист.

«То есть документ должен стать для Штатов гарантией, что эта территория станет зоной деятельности американского бизнеса. Но Вашингтон отлично понимает: Москва никогда не одобрит таких договоренностей. Играть с огнем, подписывая сомнительные соглашения, США не намерены», – заключил Лизан.

Таким образом, Зеленский пытается «пустить пыль в глаза» Трампу, соглашается Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Все известные факты об этих документах выглядят как целенаправленный удар по «слабым местам» действующего главы Белого дома», – считает он.

«Загибайте пальцы: космические цифры, пафосный Давос как место подписания и даже использование в названии документа любимого слова всех предпринимателей – «сделка».

Зеленский пытается вовлечь Трампа в сомнительное предприятие, играя на известных штампах о его личности», – продолжает эксперт.

«Цель – удержать США, хотя бы формально, в лагере сторонников Украины. В Киеве видят, что политика Вашингтона за последние недели стала жестче и агрессивнее. Зеленский надеется, что Трамп увидит в этом предложении рычаг давления на Россию», – подчеркивает Ткаченко.

«Происходящее напоминает фарс с ресурсной сделкой годичной давности. Ее активно обсуждали, а после подписания о ней забыли. Она превратилась в «мыльный пузырь»: много слов – ноль реального результата», – уточняет он.

«Если соглашение все же подпишут, обе стороны представят его как невероятный прорыв. Западные журналисты будут анализировать его неделю-две, а потом в мире случится что-то более интересное. И документ отправится пылиться на полку истории», – заключил профессор.