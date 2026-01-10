  • Новость часаРубио объяснил выход США из международных организаций
    Медведев ответил на военные планы Макрона роликом про «Орешник»
    Удар по Киеву привел к конфликту между Зеленским и Кличко
    В Конгрессе пригрозили санкциями против Британии
    СМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»
    Маск обвинил британское правительство в фашизме
    Сийярто предупредил о риске войны Британии и Франции с Россией
    «Северяне» обнаружили на позициях ВСУ яму для отказников с трупами
    Россия дала оценку договору с Венесуэлой в новых реалиях
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Не надо бояться империй

    Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.

    23 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин – важнейший фактор консолидации народа

    Демократия – это в первую очередь про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, – дело третье.

    11 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    27 комментариев
    10 января 2026, 20:00 • Политика

    Зеленский готовит для Трампа «экономический анекдот»

    Зеленский готовит для Трампа «экономический анекдот»
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Евгений Поздняков

    Соглашения о послевоенном восстановлении Украины и об организации свободной торговли с США рискуют заслужить репутацию «экономических анекдотов». Нулевые торговые пошлины, привлечение 800 млрд долларов – эти амбициозные планы Владимир Зеленский надеется согласовать с Дональдом Трампом в Давосе. Эксперты называют идеи Киева чепухой, но зачем Украина предлагает США подписывать столь сомнительные документы?

    Киев и Вашингтон обсуждают сразу два экономических соглашения: о послевоенном восстановлении Украины и об организации свободной торговли с США. Как отмечает западная пресса, оба документа увязаны с гарантиями безопасности, а также параметрами будущего мирного урегулирования.

    По данным The Telegraph, первое соглашение, получившее рабочее название «о процветании», стороны планируют подписать в Давосе на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) с 19 по 23 января. Ожидается, что это произойдет в рамках личной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

    «План процветания» призван привлечь в экономику Украины около 800 млрд долларов в течение десяти лет. Средства направят на восстановление инфраструктуры, что должно «перезапустить» рынок страны. Изначально обсуждение документа планировалось провести в Белом доме, но европейские союзники из «коалиции желающих» рекомендовали Зеленскому воздержаться от поездки в США и дождаться встречи с Трампом в Давосе.

    Что касается соглашения о свободной торговле, то, по информации Bloomberg, его главная цель – введение нулевых пошлин. Однако его действие будет распространяться лишь на некоторые «промышленно развитые регионы Украины», что, по замыслу, должно предоставить ей «очень серьезные преимущества» перед соседними государствами. Как заявил Зеленский, это соглашение также станет дополнительной «гарантией безопасности».

    По оценкам экспертов, эти планы выглядят комично. Обсуждение многомиллиардных инвестиций в страну, чья столица остается без тепла, света и воды, кажется дерзкой инициативой, оторванной от реальности.

    «Давосский форум в целом является местом, где представители Киева любят «выступить» с очередной шуткой или анекдотом. Как-то раз они на полях мероприятия попытались подойти к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой принять участие в разрешении конфликта в Донбассе. Уже тогда это казалось комичным и неуместным», – сказал политолог Александр Асафов.

    «Что касается текущих событий, то соглашение выглядит крайне сомнительным. Вероятно, это осознанный вброс, организованный Банковой. Фактически, нас познакомили с сухим планом, который подразумевает, что США в той или иной форме в течение десяти лет будут инвестировать в экономику Украины колоссальные суммы», – продолжает он.

    «При этом детали сделки оглашать не стали, что служит еще одним намеком в пользу того, что обсуждаемый документ является плодом фантазии Киева. Прежде чем обсуждать подобное соглашение необходимо ответить на самый главный вопрос: а откуда вообще возьмутся деньги? Идет ли речь о частных инвестициях или государственных вливаниях?», – отмечает собеседник.

    «То есть инициатива выглядит крайне вяло

    и, скорее всего, была озвучена западными СМИ для создания специфического информационного поля. Приводимые детали сделки также выглядят неубедительно: Зеленский намеревался поехать в Белый дом, но его отговорили европейцы, заявив, что Давос станет более подходящей площадкой. Все это свидетельствует о том, что соглашение рискует стать очередной неустойчивой конструкцией», – заключил Асафов.

    «Чтобы понять фантастичность суммы, о которой просит Зеленский: годовой бюджет Пентагона – 900 млрд долларов, а годовая прибыль Apple – около 400 млрд. Запрашивая 800 млрд, офис Зеленского, видимо, надеется, что Штаты оставят армию без финансирования на год или заставят Тима Кука два года работать бесплатно», – иронизирует экономист Иван Лизан.

    «Сама концепция такого документа больше похожа на нелепый экономический анекдот. Любое соглашение о свободной торговле между развитой страной и находящейся в конфликте развивающейся – обречено. Слабая сторона рано или поздно вынуждена примет любые условия «старшего» партнера», – поясняет он.

    «Вряд ли на Банковой об этом всерьез задумываются. Непонятно лишь, чем они планируют заманить США. В текущем виде документ не сулит Вашингтону никаких выгод. Украина – крайне непривлекательная для инвестиций страна. Здесь разрушена вся инфраструктура: логистика, энергетика. Вести бизнес невозможно. Чтобы получить «дивиденды», США сначала должны сами вложиться в устранение последствий войны, начатой предыдущей администрацией», – говорит Лизан.

    «Но потратить колоссальные средства на «кота в мешке» – немыслимо для администрации Трампа.

    Соответственно, документ нужен лишь Зеленскому, да и то не ради экономики, а для сиюминутных политических выгод. Сейчас активно обсуждается мирный договор. Ключевое требование России – передача оставшихся территорий Донбасса. Зеленский, видимо, пытается внушить Трампу, что «уменьшение» Украины невыгодно США – мол, на этой земле можно «подзаработать», если она останется под контролем ВСУ», – добавляет экономист.

    «То есть документ должен стать для Штатов гарантией, что эта территория станет зоной деятельности американского бизнеса. Но Вашингтон отлично понимает: Москва никогда не одобрит таких договоренностей. Играть с огнем, подписывая сомнительные соглашения, США не намерены», – заключил Лизан.

    Таким образом, Зеленский пытается «пустить пыль в глаза» Трампу, соглашается Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Все известные факты об этих документах выглядят как целенаправленный удар по «слабым местам» действующего главы Белого дома», – считает он.

    «Загибайте пальцы: космические цифры, пафосный Давос как место подписания и даже использование в названии документа любимого слова всех предпринимателей – «сделка».

    Зеленский пытается вовлечь Трампа в сомнительное предприятие, играя на известных штампах о его личности», – продолжает эксперт.

    «Цель – удержать США, хотя бы формально, в лагере сторонников Украины. В Киеве видят, что политика Вашингтона за последние недели стала жестче и агрессивнее. Зеленский надеется, что Трамп увидит в этом предложении рычаг давления на Россию», – подчеркивает Ткаченко.

    «Происходящее напоминает фарс с ресурсной сделкой годичной давности. Ее активно обсуждали, а после подписания о ней забыли. Она превратилась в «мыльный пузырь»: много слов – ноль реального результата», – уточняет он.

    «Если соглашение все же подпишут, обе стороны представят его как невероятный прорыв. Западные журналисты будут анализировать его неделю-две, а потом в мире случится что-то более интересное. И документ отправится пылиться на полку истории», – заключил профессор.

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    «Орешник» остудил Киев, Львов и Брюссель

    Часть Киева в пятницу осталась без отопления и электричества, значительный ущерб, по некоторым данным, получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области, европейские чиновники заговорили о «предупреждении Европе и США». Таковы первые итоги «удара возмездия» с использованием «Орешника» в ответ на атаку дронами ВСУ резиденции Владимира Путина. Каковы будут последствия удара для Киева и его союзников? Подробности

    2026-й покажет качественный рост российских Вооруженных сил

    Активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах в 2025 году. И дело не только в том, что войска массово насыщаются боевыми роботами – но и в том, что насыщение количеством переходит в новое качество боевых возможностей армии. Подробности

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

