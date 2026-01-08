Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.7 комментариев
Политолог оценил шанс на появление многонациональных сил на Украине
Российское военное и политическое руководство неоднократно заявляло, что для Москвы неприемлемо размещение иностранных контингентов на Украине. Это же касается и перемирия вместо долгосрочного мира, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что развертывание многонациональных сил для Украины потребует согласия России.
«Слово «перемирие» неприемлемо для России, об этом неоднократно заявлялось с нашей стороны. Никакого иностранного военного контингента также не может быть на Украине, ни во время проведения СВО, ни после завершения боевых действий и заключения мирного соглашения. Сложно представить, в какой ситуации Москва могла бы изменить позицию по этим вопросам. Разве что в случае поражения, а его не будет», – сказал политолог Станислав Ткаченко.
«Наша страна заинтересована в том, чтобы Украина имела минимальную армию и сохраняла нейтралитет. А он, в свою очередь, не предполагает размещение иностранных войск на территории страны», – продолжает аналитик.
Более того, если ЕС решит каким-то образом отправить военных уже после окончания СВО, Россия будет рассматривать это как прямое нарушение соглашений. «Все нюансы должны быть тщательно прописаны в договоре. Чтобы у европейцев не было возможности найти какую-то лазейку», – подчеркивает собеседник.
«При этом надо понимать, что чем больше успехов будет у российских войск в зоне СВО, тем шире могут быть требования Москвы при заключении мира», – обратил внимание эксперт. Европа это осознает, но продолжает продвигать один и тот же нарратив.
«У ЕС нет «плана Б». В условиях, когда США потеряли интерес к прямому участию в конфликте, Евросоюз оказался на развилке: либо Украина продолжает войну, либо терпит поражение с серьезными имиджевыми, финансовыми, экономическими и военными последствиями для самой Европы», – заключил Ткаченко.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что формирование и развертывание многонациональных сил в поддержку гарантий безопасности на Украине невозможно без согласия России. По его словам, для реализации подобных шагов необходим четкий порядок: сначала перемирие, затем предоставление гарантий безопасности Украине, а только после этого – долгосрочное соглашение о мире с Россией.
Мерц подчеркнул: «Всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки».
Отметим, что в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД Германия разделила с Британией первое место.
Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что план Запада по дальнейшей милитаризации Украины далек от мирного урегулирования и нацелен на эскалацию конфликта. Она добавила, что Россия будет рассматривать западные военные объекты на Украине как угрозу безопасности и считать это интервенцией.
Напомним, во вторник британский премьер-министр Кир Стармер сообщил, что лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине при условии заключения мирного соглашения. По его словам, это позволит создать правовую базу для действий вооруженных сил Британии, Франции и ряда партнеров на территории Украины, включая «обеспечение безопасности» неба и морей, а также «восстановление» ВСУ.
Стармер также подчеркивал, что Британия и Франция, в случае прекращения огня, создадут военные базы по всей Украине и построят охраняемые склады техники для нужд украинской армии. Позднее сообщалось, что Лондон и Париж могут в общей сложности отправить на Украину до 15 тыс. военных.