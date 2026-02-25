У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».18 комментариев
Хуснуллин заявил о стопроцентной собираемости платежей ЖКХ в среднем по России
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что у сферы ЖКХ появились средства для модернизации инфраструктуры благодаря стопроцентной собираемости платежей в среднем по стране.
«Единого рецепта для системы ЖКХ России нет, потому что в разных регионах разные ситуации. Какие-то регионы из года в год недобирают платежи. Тем не менее, у нас собираемость за жилищно-коммунальные услуги достигла 100% в среднем по стране», – приводит его слова РИА «Новости».
Хуснуллин добавил, что это говорит о появлении у жилищно-коммунального хозяйства средств на модернизацию инфраструктуры.
Вице-премьер сообщил, что на федеральном уровне разработана специальная программа модернизации ЖКХ. За 2025 год был принят комплекс мер, стимулирующих регионы к дополнительному инвестированию в сферу жилищно-коммунального хозяйства.
