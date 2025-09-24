Эксперт ЖКХ объяснил страх москвичей перед капремонтом

Эксперт ЖКХ: Москвичи не хотят, чтобы капремонт заходил к ним в квартиры

Tекст: Татьяна Косолапова

Пользователи интернета часто делятся историями о капитальном ремонте в своих домах. Среди них есть как успешные примеры, так и те, что растягиваются на долгие годы, провоцируя новые аварийные ситуации и причиняя ущерб и дискомфорт жильцам. Начитавшись негативных отзывов и наслушавшись подобных рассказов от знакомых, люди часто формируют критическое отношение к капремонту. В результате, узнав о планах проведения капремонта в их в собственном доме, многие отказываются от этой затеи, опасаясь ухудшения своих жилищных условий.



«В реальности жители не в принципе не желают капремонта, а просто не хотят, чтобы капремонт заходил к ним в квартиры. То есть, если речь идет о капитальном ремонте фасада, крыши или магистралей в подвале, то возражений немного», – говорит Степура.

По его словам, в большинстве случаев отказы связаны с низким качеством работы подрядчиков внутри квартир, многочисленными случаями, когда портят внутреннюю отделку, происходят затопления при ремонте коммуникаций. «Когда жители видят, что в соседние дома приходит такая разруха, они не хотят ее увидеть в своих квартирах», – подчеркивает эксперт.

Причем проблема отказа от капремонта наблюдается независимо от того, живет человек в сталинке или хрущевке, продолжает собеседник. Принципиальное разделение обычно идет по видам работ: работы внутри квартир мало кто хочет, а работы за пределами квартир вызывают намного меньше отторжения. Подтверждением этого являются отказы, оформленные в итоге распорядительными документами Департамента капремонта Москвы – там преимущественно отказываются от работ внутри квартир из-за недоверия к качеству и профессионализму работы сотрудников подрядных организаций. И эти отказы имеют объективный характер, когда жители видят, что натворили подрядчики в квартирах других многоквартирных домов.

«Если собственники не хотят проведения каких-то видов работ по капремонту, то они могут перенести такие работы на более поздние сроки, проведя общее собрание собственников и приняв на нем такое решение. Можно отказаться от проведения каких-то работ, написав отказные заявления. Также есть возможность перейти на специальный счет, отказавшись от Фонда капремонта с непонятными подрядчиками и их неквалифицированными сотрудниками, и самостоятельно выбрать нормальную подрядную организацию с адекватными ценами и профессиональными сотрудниками», – заключил Степура.

