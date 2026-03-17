Волонтеры «Единой России» начали профилактические антипаводковые работы
Волонтеры и сторонники «Единой России» во всех субъектах России принимают участие в профилактических антипаводковых мероприятиях, сообщил уполномоченный по работе с волонтерскими группами ЕР в зонах ЧС Игорь Кастюкевич.
Они убирают снежные завалы, расчищают проходы к социальным объектам, очищают сточные канавы и помогают одиноким и многодетным жителям, рассказал Кастюкевич, сообщается на сайте партии. Он отметил, что в этом году планируется привлекать добровольцев к мониторингу гидрологической обстановки.
«На этой неделе вместе с Росгидрометом сформируем общий перечень по всей стране. Там, где не хватает рук, будут наши ребята. В ближайшее время Росгидромет проведет специальное обучение для волонтеров «Единой России». Группы будут работать сменами – по 2 недели каждая», – заявил Кастюкевич.
Он подчеркнул, что будет учтен опыт Оренбургской области в 2024 году, когда волонтеры интегрировались в систему взаимодействия служб и ведомств. Добровольцы не подменяют собой МЧС и муниципалитеты, а дополняют их, оперативно подключаясь там, где это действительно необходимо.
Ранее «Единая Россия» заявила план антипаводковых действий.