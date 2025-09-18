В Госдуме одобрили использование взносов нежилых помещений на реновацию

Tекст: Алексей Дегтярев

Документ предлагает использовать средства, собранные с собственников нежилых помещений в домах, включенных в программу реновации Москвы, на реализацию этой программы, передает ТАСС.

Сейчас федеральное законодательство не определяет, как должны применяться такие взносы.

В пояснительной записке отмечается, что собственники нежилых помещений в многоквартирных домах обязаны платить взносы на капитальный ремонт, но порядок их использования в случае включения дома в программу реновации не урегулирован.

Законопроект предлагает изменить закон «О статусе столицы Российской Федерации», чтобы разрешить расходовать эти взносы на реновацию.

Также инициатива предусматривает передачу прав на специальные счета Москве после перехода прав собственности на все помещения при включении дома в реновацию. Эта норма теперь коснется и собственников любых помещений в таких домах.

В январе Госдума одобрила проект закона, повышающий порог собираемости взносов на капремонт многоквартирных домов до 60%.