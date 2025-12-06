Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.8 комментариев
Ландау: ЕС потратил больше денег на российский газ, чем на Украину
Европейские страны за два года перечислили России больше средств за газ, чем потратили на поддержку Украины, заявил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.
Ландау сделал соответствующее заявление в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) в ответ на комментарий военного аналитика Джимми Раштона.
Ландау отметил, что европейские нации с 2022 по 2024 год направили российской стороне существенно больше денег на оплату энергоносителей по сравнению с суммой поддержки, предоставленной Украине за этот период, передает РИА «Новости».
Ландау привел эти данные, отвечая на саркастический комментарий Раштона, в котором тот попросил дипломата опубликовать подробный и эмоциональный пост о его недавней поездке в Брюссель.
Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из России с 1 января 2026 года. Европейская комиссия предложила сохранить переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил риски потери Европой экономического лидерства из-за роста цен на энергоносители.