    Польский гонор настиг Германию в неудобный момент
    Эксперт объяснил нежелание стран ЕС конфисковывать российские активы
    Медведев поддержал предложение Маска о ликвидации Евросоюза
    В Индии оскорбились выходкой Запада из-за визита Путина
    Турция высказала опасения России и Украине из-за атак на суда в Черном море
    Daily Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска
    Проевропейские министры и оппозиция Сербии потребовали отнять NIS у России
    Bloomberg: Украинский конфликт вступает в решающую фазу
    Украинская журналистка удивилась грязи в резиденции Макрона
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    6 декабря 2025, 20:32

    В Госдепе сравнили траты ЕС на газ из России и Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны за два года перечислили России больше средств за газ, чем потратили на поддержку Украины, заявил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

    Ландау сделал соответствующее заявление в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) в ответ на комментарий военного аналитика Джимми Раштона.

    Ландау отметил, что европейские нации с 2022 по 2024 год направили российской стороне существенно больше денег на оплату энергоносителей по сравнению с суммой поддержки, предоставленной Украине за этот период, передает РИА «Новости».

    Ландау привел эти данные, отвечая на саркастический комментарий Раштона, в котором тот попросил дипломата опубликовать подробный и эмоциональный пост о его недавней поездке в Брюссель.

    Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из России с 1 января 2026 года. Европейская комиссия предложила сохранить переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил риски потери Европой экономического лидерства из-за роста цен на энергоносители.

    5 декабря 2025, 23:58
    Атакованный ВСУ танкер Kairos терпит бедствие у берегов Болгарии

    Tекст: Денис Тельманов

    После удара украинским морским дроном у города Ахтополь танкер Kairos под флагом Гамбии оказался без движения и запросил эвакуацию экипажа.

    Судно терпит бедствие в районе Ахтополя на побережье Болгарии, передает ТАСС. На борту находится десять человек, их жизни ничего не угрожает – ситуацию контролируют болгарская «Морская администрация», ВМС и пограничная охрана.

    Отмечается, что Kairos потерял ход после атаки 28 ноября в турецких водах и был оставлен буксиром в территориальных водах Болгарии. Сейчас танкер стоит на якоре приблизительно в одной миле от берега, при этом в этом районе усилены ветер и волнение моря до 4 баллов.

    «Морская администрация» Болгарии сообщила, что капитаном был запрошен срочный вывод экипажа, однако из-за погодных условий спасательную операцию отложили до утра субботы.

    Судно будет находиться под постоянным наблюдением всю ночь. Национальная принадлежность экипажа официально не раскрыта. Груз на борту отсутствует, потому угрозы разлива или экологической катастрофы нет. Kairos был построен в 2002 году, он включен в санкционные списки Евросоюза, Британии и Канады и следовал в Новороссийск, когда попал под удар морского дрона ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киевские атаки на суда в Черном море с помощью безэкипажных катеров рассматриваются экспертами как попытка сорвать подготовку к мирному урегулированию на Украине.

    Румынские военные заявили в начале декабря, что уничтожили украинский дрон Sea Baby, двигавшийся вдоль побережья Черного моря, при этом объект находился на опасном расстоянии от судоходных маршрутов.

    6 декабря 2025, 11:22
    Каллас признала справедливость критики США в адрес Евросоюза

    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласилась с отдельными замечаниями новой американской доктрины национальной безопасности по поводу роли Европы в собственной обороне.

    США в новой доктрине национальной безопасности призвали Европу самостоятельно отвечать за свою оборону и указали на разногласия с европейскими чиновниками по конфликту на Украине, передает РИА «Новости». Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала эти утверждения на форуме в Катаре.

    По словам Каллас, она ознакомилась с разделом доктрины, посвященным Европе, и отметила: «Конечно, там есть много критики, но я думаю, что кое-что из этого верно». Она подчеркнула, что США справедливо указывают на необходимость для ЕС проявлять большую самостоятельность и брать на себя ответственность за свою безопасность.

    Каллас также согласилась с тем, что несамостоятельность Европы в вопросах обороны требует пересмотра и отмечает, что европейским странам стоит внимательнее прислушиваться к этим сигналам со стороны Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Белый дом отметил приоритетом для США желание, чтобы европейские страны сами брали на себя ведущую роль в обеспечении собственной безопасности.

    Эксперт Федор Лукьянов указал на изменение подхода США к вопросу расширения НАТО.

    Кроме того Белый дом сделал акцент на приоритете восстановления стратегической стабильности в отношениях с Россией.

    6 декабря 2025, 16:55
    Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

    Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    6 декабря 2025, 12:27
    Парламент Бельгии аплодировал решению отклонить передачу активов России ЕК

    В Бельгии встретили аплодисментами отклонение передачи активов России в ЕК

    @ Frank Roder/CHROMORANGE/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что страна не готова передать замороженные российские активы Еврокомиссии, если риски и расходы не будут разделены между всеми странами ЕС.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался изымать замороженные российские активы и передавать их Еврокомиссии. Парламент страны встретил такое решение аплодисментами, сообщает канал, которые выкладывает переводы Blomberg.

    Де Вевер заявил: «По сути, это предложение не может рассчитывать на поддержку нашего правительства и нашей страны. Мы заявляем, что всегда будем выбирать мир, свободу и демократию. И мы готовы идти на жертвы ради этого, но от нашей страны не следует требовать невозможного. Это позиция правительства, и я надеюсь на поддержку всего парламента».

    Премьер-министр подчеркнул, что Бельгия не поддержит механизм одностороннего изъятия средств без четких условий. В своем выступлении он указал на три принципиальных требования:

    • все риски, включая возможные штрафы за «незаконную экспроприацию», должны быть равномерно разделены между странами Евросоюза;

    • Euroclear – депозитарий, на счетах которого находятся замороженные российские активы, – должен получить гарантии ликвидности на покрытие ущерба от возможных ответных российских шагов.

    • Расходы по изъятию должны в равных долях нести все страны ЕС, в которых размещены российские активы.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и де Вевером по вопросу использования российских активов завершилась без конкретного результата.

    Глава Euroclear Валери Урбен выразила сомнения в осуществимости плана Еврокомиссии об экспроприации российских активов. Сейчас Euroclear хранит 193 млрд евро замороженных российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежат Центробанку России.

    Евросоюз начал действовать как «воровская группировка» в вопросе российских активов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    6 декабря 2025, 17:13
    WSJ: Европа шокирована новой стратегией нацбезопасности США
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Публикация новой стратегии нацбезопасности США вызвала недоумение в европейских столицах из-за жесткой критики и требований усилить самостоятельную оборону, пишет Wall Street Journal.

    Новая стратегия национальной безопасности США, опубликованная Белым домом, шокировала европейских политиков формулировками о положении Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в The Wall Street Journal. Согласно материалу, документ требует от стран Европы самостоятельности в вопросах обороны и прямо заявляет о расхождениях с европейскими чиновниками по конфликту на Украине, особенно на фоне «нереалистичных ожиданий» с их стороны.

    В статье отмечается, что в 30-страничном документе европейские страны описываются как «своенравные, находящиеся в упадке державы», утратившие часть суверенитета в пользу Евросоюза и управляемые правительствами, которые «подавляют демократию и голоса сторонников националистического курса». Для многих европейских столиц это стало «ведром холодной воды», подчеркивается в публикации.

    Документ фиксирует резкое изменение внешнеполитического курса США при администрации Дональда Трампа, что, по мнению издания, способно усугубить внутренние противоречия в НАТО. Старший научный сотрудник Chatham House Катя Бего указала, что «ознакомившимся с документом европейским лидерам стоит допустить, что устоявшиеся взаимоотношения с НАТО мертвы».

    Издание подчеркивает, что стратегия подробно рассматривает только европейское будущее, в то время как другие регионы не получают такого внимания. Журналисты пишут, что Россия в документе не упоминается вовсе, хотя роль США, Китая и России определена как определяющая для глобального баланса.

    Директор Института международных отношений в Риме Натали Точчи выразила мнение, что стратегия демонстрирует видение мира, где тремя главными игроками остаются США, Китай и Россия, а Европа становится «объектом колониального доминирования». Она также поставила вопрос: «Что еще должно произойти, чтобы мы, европейцы, осознали это?»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили радикальные изменения в стратегии США по обеспечению своей безопасности.

    При этом Вашингтон включил восстановление стратегической стабильности с Россией в число главных внешнеполитических задач.

    А вот Ближний Восток больше не имеет доминирующего значения для формирования внешней политики Соединенных Штатов.

    6 декабря 2025, 17:32
    Маск предложил ликвидировать ЕС

    @ Sean Simmers/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский миллиардер Илон Маск заявил о необходимости упразднения Евросоюза, чтобы обеспечить лучшую защиту интересов населения отдельных стран.

    Американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что Евросоюз необходимо ликвидировать, а странам – вернуть собственный суверенитет, чтобы они могли эффективнее представлять интересы своих граждан, передает ТАСС.

    Он сделал такое заявление на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее стало известно, что Еврокомиссия ведет новое расследование по отношению к социальной сети X. Рассматриваются различные темы, связанные с тем, как платформа соблюдает требования закона Евросоюза о цифровых услугах (Digital Services Act).

    Напомним, расследование против X стартовало в декабре 2023 года. Еврокомиссия подозревает компанию в нарушении положений закона, который обязывает владельцев интернет-ресурсов оперативно удалять контент, признанный запрещенным в странах Евросоюза, даже без решения суда.

    Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на 120 млн евро за нарушение цифровых правил Евросоюза.

    США в августе запустили кампанию против закона о цифровых услугах Евросоюза.

    6 декабря 2025, 00:38
    Полиция Ирландии начала расследование появления БПЛА во время визита Зеленского

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ирландии установлен факт появления четырех неизвестных беспилотников в запретной зоне вблизи аэропорта вскоре после прибытия самолета Зеленского.

    Расследование инцидента ведет специальное детективное подразделение национальной полиции, передает ТАСС. Подразделение занимается расследованиями происшествий, связанных с угрозой национальной безопасности и противодействием терроризму.

    В операции участвуют вооруженные силы Ирландии и международные партнеры из спецслужб Британии и Евросоюза.

    Согласно данным The Journal, четыре неизвестных беспилотника появились около аэропорта Дублина сразу после посадки борта Зеленского.

    Аппараты вылетели с северо-востока города и находились в воздухе почти два часа, частично следуя маршруту самолета Зеленского. Отмечается, что глава Украины прилетел с опережением запланированного времени.

    The Irish Times уточнила, что Зеленский и сопровождающие его лица не подвергались опасности. Канал RTE сообщил, что БПЛА были замечены в десяти километрах от побережья неподалеку от пригорода Хоут к востоку от Дублина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные зафиксировали пять неопознанных дронов возле базы Иль-Лонг с атомными подлодками. Неопознанные БПЛА появились также вблизи самолета Владимира Зеленского во время его визита в Ирландию.

    6 декабря 2025, 02:39
    США одобрили продажу 200 ракет AIM-120C-8 Дании

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США рассмотрела заявку Дании на приобретение двухсот ракет AIM-120C-8 и сообщила о решении Конгрессу, который, в свою очередь, теперь должен одобрить или заблокировать сделку.

    Как передает ТАСС, Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Дании двухсот ракет класса «воздух – воздух» средней дальности AIM-120C-8 на сумму 730 млн долларов.

    Ранее власти Дании официально запросили возможность приобрести указанные ракеты и связанное с ними оборудование у Соединенных Штатов.

    В заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона отмечается, что планируемая сделка соответствует внешнеполитическим и национальным интересам США и повышает безопасность союзника по НАТО.

    Американская сторона полагает, что поставка повысит совместимость боевых возможностей Дании с ВВС США и других партнеров альянса.

    Основным подрядчиком в рамках продажи может быть выбрана компания RTX Corporation. Как отмечает Пентагон, решение по сделке официально направлено в Конгресс США. У законодателей есть 30 дней на рассмотрение потенциальной продажи и возможности ее блокирования.

    Ранее Агентство сообщило, что Госдеп одобрил аналогичную потенциальную сделку с Данией по системе IBCS для противовоздушной и противоракетной обороны и сопутствующему обеспечению на сумму 3 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США договорились о продаже Польше ракет AGM-158B-2, AIM-120C-8 и AIM-9X, а также сопутствующего оборудования на общую сумму примерно 3,7 млрд долларов.

    США также предложили Польше заем в размере 2 млрд долларов на приобретение вертолетов Apache. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее боеприпасов для истребителей F-35 на 271 млн долларов.

    Литва закупит в США партию ракет средней дальности AMRAAM на сумму 94 млн евро (100 млн долларов), которые предназначены для ранее приобретенных ЗРК NASAMS.

    5 декабря 2025, 22:02
    Рубио назвал европейский штраф соцсети X нападением на американский народ

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США резко раскритиковал решение Еврокомиссии оштрафовать соцсеть X (бывший Twitter, заблокирован в России) на 120 млн евро, отметив недопустимость давления на американские компании.

    Решение оштрафовать X на 120 млн евро стало предметом острой критики со стороны госсекретаря США Марко Рубио, передает ТАСС.

    «Штраф в размере 140 млн долларов со стороны Еврокомиссии является не просто атакой на X, а нападением со стороны иностранных правительств на все американские технологические платформы и народ США», – сказал Рубио.

    Ранее Еврокомиссия вынесла решение в отношении X за нарушение цифровых правил Евросоюза.

    На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье сообщил, что X среди прочего нарушила нормы транспарентности.

    Он отметил, что синяя платная отметка верифицированного пользователя может быть приобретена любым, а сама соцсеть не проводит надлежащей верификации.

    По словам Ренье, политика рекламы в X также вводит пользователей в заблуждение. Он напомнил, что платформа не предоставляет цифровые данные для европейских исследователей, несмотря на обязательство всех цифровых компаний делиться этой информацией в рамках Акта о цифровых услугах Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X (бывший Twitter) на 120 млн евро за нарушение цифровых правил ЕС.

    Технологическая компания X начала блокировку и удаление аккаунтов несовершеннолетних в Австралии согласно запрету на использование соцсетей подростками до 16 лет.

    6 декабря 2025, 17:57
    В Сети осудили фон дер Ляйен после заявления по теме российских активов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пользователи X осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за безрезультатную встречу по замороженным российским активам, указывая на опасность подобных решений для ЕС

    Пользователи соцсети X подвергли критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после того, как она заявила о неудачной встрече по вопросу российских активов с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьером Бельгии Бартом де Вевером, передает РИА «Новости». По итогам переговоров участники не смогли достичь какого-либо соглашения.

    В комментариях к новости пользователи призвали фон дер Ляйен отказаться от дальнейших шагов и «ничего не делать». Один из комментаторов заявил: «Вы можете просто ничего не делать? Всё, что вы планируете, только ухудшает ситуацию. Просто сидите спокойно».

    Другие отметили, что заморозка российских средств во время конфликта допустима, однако их использование против России принципиально меняет ситуацию. По мнению некоторых пользователей, подобные решения делают граждан ЕС потенциальными мишенями и провоцируют новые угрозы.

    Они также выразили опасения, что возможное принуждение Бельгии к заключению сделки по Euroclear приведёт к катастрофическим последствиям для глобальной финансовой системы.

    В сети подчеркнули, что «кража капитала» может разрушить доверие к мировой банковской системе. Некоторые комментаторы предположили, что такие шаги подрывают доверие к самому Евросоюзу и наносят ущерб интересам граждан стран Европы.

    «Позвольте уточнить: вы собираетесь украсть деньги, принадлежавшие россиянам? Вы понимаете, что это подрывает доверие к Европейскому союзу? Вы осознаете, что наши элиты просто нас уничтожают?», – отметил один из пользователей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  3 декабря коллегия Еврокомиссии поддержала идею предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации российских замороженных активов на территории Евросоюза. Украине потребуется 135 млрд евро на 2026 и 2027 годы для функционирования государства и продолжения войны. Эта сумма должна быть выделена преимущественно из средств России, уточнила фон дер Ляйен.

    Между тем, парламент Бельгии аплодировал решению премьер-министра Барта де Вевера отклонить передачу активов России Еврокомиссии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова уже предупредила о крайне жестких мерах России в случае передачи Евросоюзом замороженных активов Украине.

    Главы государств ЕС должны принять решение о финансировании Украины на европейском саммите 18 декабря.

    6 декабря 2025, 10:25
    Володин заявил об отсутствии будущего у стран с пропагандой ЛГБТ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что у государств, поощряющих ЛГБТ-движение (признано в России экстремистским и запрещено) и однополые браки, нет перспектив на будущее

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max заявил, что у стран, которые активно продвигают и навязывают нетрадиционные сексуальные отношения, однополые браки, педофилию и смену пола, отсутствует будущее. Он напомнил, что с 2022 года в России действует запрет на любую пропаганду ЛГБТ*, педофилии и смены пола.

    По его словам, ранее в Конституции России закрепили, что брак – союз мужчины и женщины, что было поддержано гражданами страны. Володин отметил, что в некоторых странах Европы продолжается агрессивное навязывание людям псевдоценностей, в том числе детям с раннего возраста.

    Он рассказал, что в Англии стартует эксперимент по введению блокаторов полового созревания 226 детям в возрасте от десяти лет, считающим себя трансгендерами. По оценке Володина, все государства Евросоюза Европейский суд обязал признавать однополые браки, а страны, такие как Словакия и Венгрия, столкнулись с жесткими ограничениями из-за конституционных изменений, закрепляющих только два пола. «Евросоюз пытается лишить их голоса в Совете ЕС», – подчеркнул председатель ГД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Володин заявил, что число европейцев, переезжающих в Россию, увеличивается. Переселенцы отмечают безопасность и приверженность традиционным ценностям как главные причины для смены страны.

    Ежемесячно примерно 150 человек подают заявления на переезд. К концу октября количество заявлений достигло 2275. Наибольшее число обращений поступило от жителей Германии, Латвии, Франции, Италии, Англии, Эстонии и Литвы.

    Ранее Патриархия Грузии раскритиковала Евросоюз за требование отменить закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Также посла Германии в Грузии обвинили в «политической педофилии».

    *движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено

    6 декабря 2025, 16:33
    Орбан заявил о подготовке в ЕС войны с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл планы Евросоюза о подготовке к возможному военному конфликту с Россией и пообещал противодействовать этому.

    Лидеры Евросоюза приняли решение подготовиться к военному противостоянию с Россией к 2030 году, однако Венгрия категорически выступает против такого сценария. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на собрании сторонников партии ФИДЕС в Кечкемете, передает ТАСС.

    Он отметил, что «война не за горами, она близка с политической точки зрения. Европейские лидеры решили, что Европа вступит в войну и есть решение по этому поводу».

    Орбан подчеркнул, что необходимо очень серьезно воспринимать политику нынешнего руководства ЕС, которая, по его оценке, ведет к продолжению конфликта на Украине и прямой конфронтации с Россией. Премьер пояснил, что подобные конфликты развиваются по этапам: сначала разрываются дипломатические отношения, далее вводятся экономические санкции, затем происходит переход к военной экономике, а последним этапом становится прямое столкновение.

    Он выразил уверенность, что Венгрия не поддержит такие шаги, и подчеркнул роль страны в предотвращении эскалации: «Сейчас Венгрия находится в опасности», – отметил Орбан, призывая не допустить втягивания Европы в войну.

    По словам главы венгерского правительства, одной Венгрии может быть недостаточно для предотвращения конфликта, однако Будапешт сделает все возможное для прекращения боевых действий на Украине и поддержит мирные инициативы США.

    Также Орбан призвал поддержать ФИДЕС на парламентских выборах в 2026 году, чтобы Венгрия получила шанс остаться в стороне от опасных идей Брюсселя и обезопасить страну от угрозы войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Венгрия и Словакия заявили о подготовке иска против решения ЕС о запрете импорта газа и нефти из России.

    До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц раскритиковал Виктора Орбана за визит в Москву и встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на заявление Мерца подчеркнул, что Будапешт сам определяет свою внешнюю политику и не нуждается в разрешении Евросоюза для переговоров с Россией.

    Глава МИД Сергей Лавров выделил Орбана, Фицо и Бабиша как лидеров, отстаивающих интересы своих граждан.

    6 декабря 2025, 14:42
    Историк Кларк заявил о невозможности будущего Европы без России

    Tекст: Вера Басилая

    Австралийский историк Кристофер Кларк считает, что реальное и гуманное будущее Европы возможно только при условии диалога и взаимодействия с Россией, сообщает RND.

    У Европы нет будущего без России, заявил австралийский историк Кристофер Кларк в интервью изданию RND, передает РИА «Новости». По его словам, необходимо сделать все возможное для предотвращения большой войны.

    Кларк подчеркнул, что для избежания крупного конфликта, нужно возобновить переговоры, потому что для Европы нет реалистичного, гуманного будущего без России. Он уверен, что планы развития европейских стран должны обязательно учитывать присутствие России.

    Также историк обратил внимание на важность отказа от идеи победить Россию. По мнению Кларка, Европе следует занять позицию, при которой сотрудничество и диалог с Россией станут основой для стабильного будущего континента.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил отсутствие у европейских стран реальных инструментов воздействия на Россию для переговоров по украинскому конфликту.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что линия Европы «никому не интересна», так как европейские элиты делают ставку на стратегическое поражение России руками и телами режима в Киеве.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Украина и ее европейские союзники пребывают в иллюзиях и надеются нанести России стратегическое поражение на поле боя.

    Российский лидер подчеркнул: «Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений».

    6 декабря 2025, 14:35
    Литва лишила ВНЖ 145 россиян за частые поездки на родину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Временно проживающие в Литве 145 россиян лишились ВНЖ из-за неоднократных поездок на родину или в Белоруссию, что запрещено местными законами.

    Власти Литвы приняли решение аннулировать временный вид на жительство у 145 граждан России, передает ТАСС. Сообщается, что основной причиной явились слишком частые поездки россиян на родину или в Белоруссию, что разрешено не более одного раза за три месяца, согласно действующим национальным санкциям.

    Режим автоматического аннулирования временного вида на жительство действует с 2023 года и в апреле текущего года был продлен до мая 2026 года, с расширением ограничительных мер. Нарушившие запрет россияне лишились права находиться в балтийской республике.

    На 1 декабря в стране числились 185 766 обладателей временного ВНЖ, из них 76 766 граждан Украины, 46 538 белорусов и 5 159 россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в то же время, только в этом году 25 граждан Литвы уже попросили в России временное убежище. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал граждан Литвы одними из лидеров среди подданных недружественных государств, которые переезжают в Россию.

    В Госдуме также отметили, что угроза Литвы заблокировать Калининград будет означать объявление войны.

    6 декабря 2025, 14:23
    Дмитриев поддержал Дурова в критике цензуры Евросоюза

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил согласие с Павлом Дуровым относительно того, что Евросоюз вводит строгие ограничения для платформ, отказывающихся цензурировать свободу слова, игнорируя более серьезные нарушения на других сервисах.

    Дмитриев заявил в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что согласен с мнением Дурова относительно давления Евросоюза на платформы, отказывающиеся от цензурирования контента, передает ТАСС.

    «Верно – ЕС одержим продвижением ложных историй и подавлением обсуждений», – отметил Дмитриев

    Ранее сооснователь Telegram Павел Дуров написал в Х, что Евросоюз вводит для компаний невыполнимые правила, чтобы наказать за отказ ограничивать свободу слова. Он подчеркнул, что Евросоюз преследует только те платформы, где размещаются неудобные и инакомыслящие мнения.

    По мнению Дурова, платформы, которые алгоритмически подавляют пользователей, не подвергаются такому серьезному вниманию, несмотря на их причастность к незаконному контенту.

    Ранее страны ЕС проголосовали за закон, который может лишить граждан ЕС приватных переписок, инициатором выступила Франция.

    Павел Дуров заявил о попытках французских спецслужб добиться цензуры молдавских Telegram-каналов накануне выборов в Молдавии. Дуров подчеркнул, что Telegram пока не поддается давлению и не планирует вводить цензуру.

    Позже Дуров сообщил о запуске децентрализованной вычислительной сети Cocoon, которая дает возможность использовать искусственный интеллект без раскрытия личных данных.

    6 декабря 2025, 17:23
    Истребители ФРГ заступили на дежурство на востоке Польши

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пять немецких истребителей Eurofighter Typhoon теперь защищают восточный фланг НАТО с авиабазы в Мальборке, находящейся недалеко от Калининградской области.

    Германские истребители Eurofighter Typhoon начали боевое дежурство на авиабазе Мальборк в Польше, примерно в 80 км от границы с Калининградской областью России.

    Об этом в соцсети X рассказал глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, к выполнению миссии НАТО по защите восточного фланга альянса приступили пять самолетов, сообщает ТАСС.

    Истребители будут нести боевое дежурство на 22-й базе тактической авиации в Мальборке в рамках миссии НАТО. Задача германских летчиков рассчитана предварительно до марта.

    Вместе с самолетами в Польшу Бундесвер направляет 150 специалистов, включая пилотов, технический персонал и военную полицию. Цель миссии – усилить воздушную безопасность региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют выделить 377 млрд евро в 2026 году на закупки и развитие почти 320 военных проектов, включая БМП Puma и системы Skyranger.

    Также министерство обороны ФРГ опровергло сообщения о намерении приобрести у Соединенных Штатов 15 истребителей F-35.

    Напомним, в Мальборке в 2022 году демонтировали памятник в честь Красной армии, установленный в 1945 году.

    Бойцы ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Димитрове
    Удары ВСУ по Новороссийску повысили цены на энергорынке
    МИД заявил о потере ЕС 1,6 трлн евро из-за санкций
    МАГАТЭ: Саркофаг Чернобыльской АЭС утратил функции обеспечения безопасности
    В Белоруссии заявили о национализации крупных предприятий
    Россияне столкнулись с «синим экраном смерти» после обновления Windows 11
    Сын убил отца ради квартиры в центре Москвы

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Польский гонор настиг Германию в неудобный момент

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск поссорились. Их переговоры в столице ФРГ должны были быть посвящены актуальным проблемам НАТО, но превратился в препирательство о том, должны ли немцы заплатить полякам репарации за Вторую мировую войну. России такое развитие событий на руку. Подробности

    Боец ММА проиграл в «спарринге» с памятником ветеранам МЧС

    Уголовное дело об осквернении в Москве памятника ветеранам МЧС взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором боец ММА Заур Исмаилов вступил в «спарринг» с изваянием. Сам спортсмен не увидел в своих действиях ничего предосудительного. По мнению экспертов, этот случай говорит не только о дефиците исторического просвещения и воспитания в субкультуре ММА, но и о других аспектах, которые требуют внимания. Подробности

    США огорчили Европу своей стратегией безопасности

    Радикальные изменения обозначены в подходе Соединенных Штатов к обеспечению своей безопасности. По крайней мере, именно такие заявления и декларации содержатся в новой Стратегии нацбезопасности США. В чем именно они заключаются, как это касается союзников Вашингтона в Европе – и их текущего противостояния с Россией? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

