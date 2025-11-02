Украинские военные в Красноармейске начали массово сдаваться в плен

Tекст: Елизавета Шишкова

Украинские военнослужащие, находившиеся в окружении в Красноармейске (Покровске), начали сдаваться российским силам, передает ТАСС.

Минобороны России предоставило показания одного из пленных – Вячеслава Кревенко. Он заявил, что командование давно покинуло военнослужащих, вследствие чего он с сослуживцем пытался организовать оборону в частном доме, но позднее решил сложить оружие. По его словам, «командир нас давно бросил», а сопротивление перестало иметь смысл из-за предательства офицеров.

«Потом решили, что лучше сдаться. Потому что нет смысла сопротивляться. Нас предал командир. Смысла вообще не было», – сказал Кревенко.

Ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины Станислав Ткаченко рассказал о событиях последней недели перед пленением в Красноармейске.

Подразделения группировки «Центр» за последние сутки сорвали семь атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения в Красноармейске.

На Красноармейском направлении Донецкой народной республики продолжаются сложные городские столкновения, где подразделения России ведут наступательные действия даже в сложных погодных условиях.