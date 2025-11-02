С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.0 комментариев
Захарова ответила Пашиняну на обвинения КГБ в проблемах армян и турок
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в том, что КГБ виноват в исторических проблемах турок и армян.
Захарова напомнила, что Комитет государственной безопасности (КГБ) был образован в 1954 году, а геноцид армян в Османской империи начался в 1915 году. По ее словам, эти события разделяют почти 40 лет.
Захарова напомнила, что Комитет государственной безопасности (КГБ) был образован в 1954 году, а геноцид армян в Османской империи начался в 1915 году. По ее словам, эти события разделяют почти 40 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ереване началась подготовка к пересмотру отношения к геноциду, устроенному более ста лет назад Османской империей. Власти Армении заявили о возможном изменении официальной трактовки этих исторических событий. Обсуждения ведутся на фоне попыток нормализации отношений между Арменией и Турцией.