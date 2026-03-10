Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.3 комментария
Автобусы с российскими туристами покинули Катар через Саудовскую Аравию
По меньшей мере шесть организованных автобусов с российскими туристами покинули Катар через сухопутную границу с Саудовской Аравией с 8 марта, рассказал первый секретарь посольства России в Дохе Сергей Демин.
«Еще один маршрут, которым пользуются туристы для того, чтобы покинуть Катар, – наземный переход через катарско-саудовскую границу. За последние три дня шесть организованных автобусов с туристами пересекли границу и направились в Россию либо через Саудовскую Аравию, либо через ОАЭ», – пояснил дипломат, передает ТАСС.
По его словам, эти автобусы уже достигли своих пунктов назначения, и большая часть пассажиров успела вылететь домой.
Ранее турфирмы Катара начали возить туристов в Саудовскую Аравию за тысячу долларов.
На прошлой неделе российская авиакомпания начала вывоз туристов с Ближнего Востока, отправив первый прямой семичасовой рейс на лайнере Ту-214 из Маската в Москву.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что около 50 тыс. туристов из России находятся в странах Ближнего Востока.