    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Все религии учат одному и тому же?

    Пожарная команда, в которую входят православный, мусульманин, иудей, баптист и атеист, может прекрасно справляться со своими обязанностями, а все ее члены – быть замечательными специалистами. Чтобы вместе тушить пожар, не обязательно вместе молиться.

    8 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Великий пост и квантовая реальность

    Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.

    12 комментариев
    10 марта 2026, 14:47 • Новости дня

    Пожар вспыхнул в промышленной зоне в Абу-Даби после удара беспилотника

    Tекст: Валерия Городецкая

    В промышленной зоне, находящейся в районе Эр-Рувайс в Абу-Даби, возник пожар.

    Согласно заявлению пресс-службы властей эмирата, причиной возгорания стал удар иранского беспилотника, передает ТАСС. Пожарные оперативно приступили к ликвидации огня.

    Власти сообщили, что в результате инцидента пострадавших не зафиксировано.

    Ранее при падении обломков после работы ПВО в Абу-Даби пострадали два человека.

    В воскресенье агентство France Press сообщило о взрывах в Абу-Даби.

    10 марта 2026, 02:04 • Новости дня
    Иран выдвинул условие доступа в Ормузский пролив
    Иран выдвинул условие доступа в Ормузский пролив
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о готовности предоставить странам право прохода через Ормузский пролив в обмен на высылку американских и израильских послов.

    «Любая арабская или европейская страна, которая вышлет израильских и американских послов со своей территории, с завтрашнего дня получит полную свободу и право проходить через Ормузский пролив», – приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы КСИР со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию.

    Такая мера, по мнению КСИР, должна усилить давление на США и Израиль в регионе.

    Пролив считается стратегически важным для мировой торговли нефтью, через него проходит значительная часть мировых поставок сырья. Официальные лица Ирана ранее неоднократно заявляли о возможности введения ограничений на проход для иностранных судов в ответ на действия западных государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блокада Ормузского пролива, по мнению экспертов, может вынудить США и Израиль капитулировать. Президент России Владимир Путин сообщил о риске полной остановки добычи нефти, поставляемой через Ормузский пролив в ближайший месяц.

    Комментарии (11)
    9 марта 2026, 17:49 • Новости дня
    Британия поменяла планы по поводу использования своего авианосца на Ближнем Востоке
    Британия поменяла планы по поводу использования своего авианосца на Ближнем Востоке
    @ RODRIGO MARIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Британский авианосец Prince of Wales не примет участие в операциях на Ближнем Востоке и будет задействован в миссиях НАТО на Крайнем Севере, сообщил журналист газеты Times Стивен Суинфорд со ссылкой на источники.

    Британский авианосец HMS Prince of Wales не будет направлен на Ближний Восток, несмотря на обострение ситуации вокруг Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в газете Times. Журналист Times Стивен Суинфорд сообщил: «HMS Prince of Wales не будет направлен на Ближний Восток… По данным источников, корабль не будет переброшен для усиления военного присутствия Великобритании в регионе».

    По информации источников издания, вместо этого авианосец продолжит выполнение задач в рамках НАТО. В частности, речь идет о миссиях на Крайнем Севере, где Британия принимает активное участие в операциях альянса.

    Как ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что авианосцы Британии, которые страна собиралась отправить на Ближний Восток, по его мнению, больше не требуются, передает ТАСС. По словам президента, Вашингтон не нуждается в союзниках, которые присоединяются к военным действиям уже после того, как США одержали победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия перевела авианосец HMS Prince of Wales на повышенную боевую готовность из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    До этого власти королевства планировали перебросить авианосную группу во главе с кораблем HMS Prince of Wales в Северную Атлантику. СМИ указывали на неспособность Британии самостоятельно развернуть этот авианосец из-за нехватки кораблей сопровождения.


    Комментарии (15)
    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 19:01 • Новости дня
    Рубио озвучил цели операции против Ирана
    Рубио озвучил цели операции против Ирана
    @ Andrew Thomas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский госсекретарь Марко Рубио объявил, что ключевая цель миссии США – полное уничтожение иранских ракет и их инфраструктуры.

    Целью миссии Соединённых Штатов в Иране является уничтожение способности Тегерана запускать ракеты, передает «Известия». Об этом 9 марта заявил американский госсекретарь Марко Рубио во время церемонии поднятия флага в честь Дня освобождения заложников и незаконно задержанных в США.

    «Задача – уничтожить способность этого режима запускать ракеты: уничтожить сами ракеты и их пусковые установки, разрушить заводы, где эти ракеты производятся, и уничтожить их военно-морские силы», – заявил Рубио. Он подчеркнул, что операция проводится с «подавляющей силой и высокой точностью».

    Рубио также назвал иранское правительство террористическим режимом и напомнил, что 27 февраля Иран стал первой страной, которую США официально определили как «государство – спонсор неправомерных задержаний». По его словам, Тегеран использует захват американцев как инструмент давления, и этот цикл должен быть прекращен, поскольку американцев рассматривают как товар для обмена или дальнейшего использования.

    Отметим, что в новых заявлениях Рубио не были озвучены прежние цели Вашингтона по лишению Ирана возможности создать ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп намерен продолжать военную операцию в Иране до достижения ряда целей. Трамп делает упор на уничтожение ракетных сил и военно-морских сил Ирана.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о готовности США идти настолько далеко, насколько этого потребуют интересы США.

    Комментарии (16)
    10 марта 2026, 00:25 • Новости дня
    Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в телефонном интервью CBS News в понедельник заявил, что война США с Ираном «практически завершена», отметив, что мысли об этом пока только «в его голове и ни чьей больше».

    «Я думаю, что война практически завершена. [У Ирана] нет флота, нет связи, у них нет военно-воздушных сил. Их ракеты разлетелись на куски. Их беспилотники уничтожаются повсюду, включая производство беспилотников»», – сказал президент США CBS News из своего гольф-клуба во Флориде.

    Американские военные заявили, что за первую неделю операции они нанесли удары по более чем 3 тыс. иранских целей.

    «Если вы посмотрите, у них ничего не осталось. В военном смысле ничего не осталось», – сказал Трамп.

    Он также отметил, что США «могли бы многое сделать» с Ормузским проливом, и пригрозил Ирану, если тот будет препятствовать движению танкеров. «Они уже использовали все имеющиеся средства, и им лучше не пытаться хитрить, иначе это будет конец этой страны. <...> Если они сделают что-нибудь плохое, это будет конец Ирана, и вы больше никогда не услышите это название», – сказал Трамп.

    По словам главы Белого дома, пролив сейчас открыт, и суда заходят в него, но пока он все еще «думает о том, чтобы захватить его».

    «Мы значительно опережаем график. <...> Война практически завершена», сказал в понедельник Трамп, а Министерство обороны опубликовало в соцсети X сообщение: «Мы только начали сражаться» и «никакой пощады».

    На вопрос о том, считает ли Трамп, что война может скоро закончиться, президент ответил: «Завершение войны – это только в моих мыслях, ни в чьих других».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ранее Трамп обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение четырех недель или закончиться раньше. Politico выяснила, что Пентагон планирует вести войну с Ираном до сентября. В США создали петицию с требованием призвать сына Трампа на войну с Ираном.


    Комментарии (32)
    9 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    Иран нанес удары по базам США и Израиля на Ближнем Востоке
    Иран нанес удары по базам США и Израиля на Ближнем Востоке
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В ответ на недавние атаки Иран осуществил ракетные удары по военным объектам США и Израиля, применив ракеты «Гадр», «Хорремшахр» и «Хейбар-Шекан».

    Иран нанес ракетные удары по пяти «стратегическим» базам США на Ближнем Востоке, а также по базам Израиля в районах Тель-Авива и Хайфы, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В сообщении отмечается, что удары были нанесены с использованием ракет «Гадр», «Хорремшахр» и «Хейбар-Шекан». Особое внимание было уделено району 5-го флота ВМС США.

    Представители КСИР подчеркнули, что удары были мощными и целенаправленными, и подтвердили поражение военных объектов США и Израиля. В заявлении КСИР говорится: «Герои воздушно-космических сил КСИР, запустив ракеты »Гадр«, »Хорремшахр« и »Хейбар-Шекан«, нанесли мощные удары по пяти стратегическим базам США в регионе, в особенности по району 5-го флота ВМС США, а также по военным базам сионистского режима в районе Тель-Авива и Хайфы».

    Ранее сообщалось, что израильские военные приступили к выполнению ограниченной целенаправленной наземной операции против «Хезболлы» в Ливане.

    Накануне Израиль нанес авиаудар по югу Ливана, погибли мирные жители. До этого израильская авиация била по южным районам страны и пригородам Бейрута.


    Комментарии (4)
    9 марта 2026, 18:23 • Новости дня
    Россотрудничество назвало удар Израиля по Русскому дому агрессией
    Россотрудничество назвало удар Израиля по Русскому дому агрессией
    @ vk.com/rsgovru

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара Израиля по Русскому дому в ливанской Набатии здание было разрушено, несмотря на отсутствие в нем военной деятельности, говорится в заявлении Россотрудничества.

    Израиль нанес авиаудар по Русскому дому в ливанском городе Набатия, передает РИА «Новости». В заявлении Россотрудничества подчеркивается, что это было «ничем не спровоцированная агрессия», поскольку в Доме русской культуры не отмечалась никакая военная деятельность. «Удар был ничем не спровоцирован. Расцениваем его разрушение как ничем не спровоцированную агрессию», – говорится в документе.

    Россотрудничество уточнило, что их официальное представительство находится в Бейруте и продолжает работу с учетом текущей ситуации. Ведомство реализует гуманитарные проекты, направленные на помощь пострадавшим.

    В частности, ведется поддержка переселенных лиц: организованы гуманитарные акции и сборы помощи. Сейчас свыше 800 тыс. человек перебрались с юга Ливана в северные районы, где школы, стадионы и муниципальные центры переоборудованы в пункты временного размещения, отмечают в Россотрудничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, здание Русского дома культуры в городе Набатия на юге Ливана было уничтожено в результате авиаударов израильских ВВС.

    Комментарии (9)
    10 марта 2026, 11:37 • Новости дня
    Иран атаковал НПЗ и топливные резервуары в Хайфе
    Иран атаковал НПЗ и топливные резервуары в Хайфе
    @ Jinipix/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военно-воздушные силы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу и топливным резервуарам в Хайфе в ответ на атаку иранских нефтехранилищ.

    Военные Исламской Республики сообщили о поражении нефтеперерабатывающего комплекса и хранилищ горючего, передает РИА «Новости».

    В официальном коммюнике подчеркивается, что операция стала возмездием за нападение беспилотников на иранские нефтехранилища.

    «Военно-воздушные силы армии Ирана в ответ на нападение на нефтехранилища Ирана при помощи беспилотников атаковали завод по переработке нефти и газа, а также топливные резервуары сионистского режима в Хайфе», – гласит заявление военных.

    Уточняется, что огневое поражение целей произошло в течение нескольких последних часов. Тегеран продолжает наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.

    Масштабная эскалация началась 28 февраля, когда под обстрел попала школа для девочек, и погиб аятолла Али Хаменеи. По данным постпреда страны при ООН, число жертв конфликта превысило 1,3 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Израиля атаковали более 2 тыс. целей на территории Ирана. В минувшие выходные в результате ночных ударов по нефтехранилищам в Тегеране погибли четыре работника отрасли. Иранские военные нанесли ракетные удары по стратегическим базам США и Израиля.

    Комментарии (5)
    10 марта 2026, 10:25 • Новости дня
    Вице-премьер Испании назвала Мерца вассалом Трампа

    В Мадриде возмутились молчанием Мерца во время нападок Трампа

    Вице-премьер Испании назвала Мерца вассалом Трампа
    @ Atilano Garcia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Молчаливое поведение канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время тирады Дональда Трампа в Овальном кабинете спровоцировало резкую реакцию Мадрида.

    Вице-премьер Испании Йоланда Диас заявила, что Фридрих Мерц относится к числу политиков, не понимающих суть исторического момента, пишет Politico.

    «Европе сегодня нужно лидерство, а не вассалы, которые отдают дань уважения Трампу», – подчеркнула она.

    Недовольство вызвал инцидент 3 марта в Белом доме, когда Дональд Трамп назвал испанское правительство «ужасным» и пригрозил торговым эмбарго. Президент США был разгневан отказом Мадрида предоставить авиабазы для атак на Иран.

    Мерц во время тирады промолчал, объяснив это позже нежеланием обострять ситуацию публично. Глава МИД Испании Хосе Луис Альбарес осудил такую пассивность, заметив, что Ангела Меркель или Олаф Шольц вступились бы за партнера.

    Попытки немецкого канцлера объясниться с премьером Педро Санчесом провалились, так как он звонил на недействующий номер. Представитель Мерца признал, что лидеры двух стран после визита в Вашингтон так и не поговорили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете молча выслушал угрозы Дональда Трампа ввести торговое эмбарго против Испании.

    При этом ранее немецкий лидер заявлял о невозможности возрождения прежнего евро-американского альянса. Политик призывал Европу не вести себя как «карлик» перед Соединенными Штатами.

    Комментарии (5)
    10 марта 2026, 09:14 • Новости дня
    На поразившей школу в Иране ракете обнаружена американская маркировка
    На поразившей школу в Иране ракете обнаружена американская маркировка
    @ Social Media/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    На фрагментах ракеты, поразившей начальную школу и военно-морскую базу на юге Ирана, обнаружена характерная американская маркировка.

    Газета New York Times заявила, что на обломках ракеты, обнаруженных после удара по школе в Иране, видна маркировка американской ракеты.

    В публикации подчеркивается: «Согласно результатам анализа, проведенного New York Times, на обломках ракеты, предположительно, с места нанесенных 28 февраля смертоносных ударов по военно-морской базе и начальной школе на юге Ирана, есть маркировка американской крылатой ракеты».

    Ранее канал ABC, опираясь на мнение специалистов, изучивших видеозаписи предполагаемого удара, сообщал, что по школе для девочек в Иране мог быть нанесен удар американской ракетой Tomahawk, передает РИА «Новости».

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. В первый день конфликта под удар попала школа для девочек на юге страны, тогда же был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники подтвердили факт нанесения ударов в районе иранской школы для девочек. Министерство обороны США начало расследование обстоятельств произошедшего. Власти Ирана установили личности причастных к атаке пилотов.

    Комментарии (2)
    10 марта 2026, 01:06 • Новости дня
    Стало известно об обиде Стармера на Трампа

    FT связала отказ Лондона в авианосце для США с обидой Стармера на Трампа

    Стало известно об обиде Стармера на Трампа
    @ Pool/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Британия отказалась от планов по отправке авианосца «Принц Уэльский» на Ближний Восток после того, как американский президент Дональд Трамп высмеял Кира Стармера за то, что тот якобы хотел вступить в войну с Ираном после того, как она уже была «выиграна».

    Британские власти заявили, что авианосец, который находится в Портсмуте, не будет отправлен на Ближний Восток, так как на Даунинг-стрит сообщили, что «решения о его использовании нет», пишет Financial Times (FT).

    Эта новость появилась после того, как Минобороны привело корабль и его экипаж в состояние повышенной готовности к выходу в море в течение пяти дней.

    «Авианосец «Принц Уэльский» всегда находился в состоянии повышенной готовности, и мы повышаем уровень готовности авианосца, сокращая время, необходимое для выхода в море в рамках любого развертывания», – заявили в британском Министерстве обороны в субботу.

    Некоторые чиновники в Лондоне заявляли, что отправка авианосца на Ближний Восток никогда не планировалась и вместо этого его готовят к операциям НАТО, в том числе к развёртыванию в Арктике.

    Однако другие британские чиновники настаивали на том, что внезапное изменение режима готовности было введено на прошлой неделе, чтобы у правительства была возможность направить военный корабль в восточную часть Средиземного моря или за его пределы.

    В субботу Трамп высмеял эту идею в своем посте в социальных сетях, написав: «Соединенное Королевство, наш некогда великий союзник, а может, и величайший из всех, наконец всерьез задумалось об отправке двух авианосцев на Ближний Восток. Но не беспокойтесь, премьер-министр Стармер, они нам больше не нужны. Но мы их не забудем. Нам не нужны люди, которые присоединяются к войне после того, как мы уже победили!»

    При этом помощники Стармера опровергли информацию о том, что президент США как-то повлиял на изменение планов по развертыванию авианосца «Принц Уэльский», и заявили, что 20-минутный разговор двух лидеров в воскресенье был «конструктивным».

    Один из союзников премьер-министра заявил, что оба лидера пытаются восстановить отношения после недели критики со стороны Белого дома из-за отказа Британии активнее поддерживать американо-израильские удары по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия перевела авианосец HMS Prince of Wales на повышенную боевую готовность из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. До этого власти королевства планировали перебросить авианосную группу во главе с кораблем Prince of Wales в Северную Атлантику. СМИ указывали на неспособность Британии самостоятельно развернуть этот авианосец из-за нехватки кораблей сопровождения.

    Комментарии (2)
    10 марта 2026, 06:11 • Новости дня
    WSJ: Советники призывали Трампа завершить войну с Ираном
    WSJ: Советники призывали Трампа завершить войну с Ираном
    @ Arileza Sotakbar/AP/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Советники американского президента Дональда Трампа призывают его найти выход из войны в Иране скорее, опасаясь политической реакции на ситуацию с нефтью, узнала газета WSJ.

    «Президент Трамп заявил, что рассчитывает на скорейшее окончание войны в Иране, в то время как некоторые из его советников в частном порядке призывали его скорее найти решение на фоне резкого роста цен на нефть и опасений, что затяжной конфликт может вызвать политическую реакцию», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Выступая перед журналистами во Флориде в понедельник, Трамп охарактеризовал военную миссию как в достигшую своих целей в целом.

    «Мы значительно опережаем график», – сказал он, добавив, что, по его мнению, все закончится «очень скоро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блокада Ормузского пролива, по мнению экспертов, может вынудить США и Израиль капитулировать. Иран пообещал странам доступ к Ормузскому проливу за высылку послов США и Израиля. Американский президент объявил отмену санкций в отношении некоторых стран ради цен на нефть.


    Комментарии (3)
    10 марта 2026, 10:55 • Новости дня
    На Тегеран обрушился ядовитый черный дождь после ударов по нефтебазам

    Удары по нефтяным объектам Ирана спровоцировали выпадение черного дождя

    На Тегеран обрушился ядовитый черный дождь после ударов по нефтебазам
    @ Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Горящие резервуары с топливом спровоцировали экологическую катастрофу в иранской столице, вызвав обильное выпадение густой сажи и кислотных ливней на улицы города.

    Масштабные пожары на четырех нефтехранилищах вспыхнули 7 и 8 марта в результате атак США и Израиля, передает New Scientist. Густой дым заволок небо над Тегераном и провинцией Альборз. Вскоре на переживающий засуху город выпали темные капли с копотью и химикатами.

    Ученые предупреждают об угрозе для окружающей среды и здоровья людей. Исследователь из Университета Лестера Анна Ханселл заявила: «Это будет довольно неприятная токсичная влага». Нефть содержит серу и азот, образующие при горении кислоты, которые оседают на землю с осадками.

    Смог может многократно превзойти по масштабам знаменитый лондонский туман 1952 года, считают британские специалисты. Употребление такой воды грозит отравлениями и проблемами с желудком. Наибольшую опасность представляет вдыхание мелких частиц гари, способных проникать глубоко в легкие.

    Токсичные вещества способны накапливаться, отравляя водоемы и сельскохозяйственные угодья. Мелкие примеси могут разноситься ветром на тысячи километров, достигая других государств Ближнего Востока. Жителям Ирана рекомендуют оставаться дома или использовать защитные маски на улице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иранский Красный Полумесяц предупредил об угрозе кислотных дождей после ударов по объектам инфраструктуры. Американские и израильские военные атаковали четыре резервуара с нефтью в провинциях Тегеран и Альборз.

    Комментарии (8)
    9 марта 2026, 18:26 • Новости дня
    КСИР Ирана подтвердил новую волну ударов по Израилю

    Tекст: Ольга Иванова

    Корпус стражей исламской революции нанес удары по целям в северной и центральной части Израиля с применением ракет.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил новую волну ударов по целям в Израиле, сообщает РИА «Новости». В официальном заявлении КСИР говорится: «Была проведена 32-я волна операции «Правдивое обещание – 4» против целей на севере и в центральной части оккупированных территорий (так в Иране называют Израиль – ред.) с использованием разрушительных ракет «Гадр» и «Хорремшахр».

    Операция прошла под кодовым названием «Слушаю и повинуюсь, Хаменеи», что, по информации иранских СМИ, связано с избранием 9 марта Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана. КСИР не уточнил, какие именно объекты были поражены, однако подчеркнул, что удары направлены против военных целей на территории Израиля.

    Это уже 32-я волна подобной операции, которую Иран проводит в рамках своей ответной стратегии на развитие ситуации на Ближнем Востоке. Ранее КСИР неоднократно заявлял о готовности продолжать удары, если поступят соответствующие распоряжения руководства страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центральной части Израиля объявили воздушную тревогу из-за запуска ракет с территории Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил проведение 30-й волны ударов по объектам США и Израиля.

    Ранее сообщалось, что в ответ на недавние атаки Иран осуществил ракетные удары по военным объектам США и Израиля, применив ракеты «Гадр», «Хорремшахр» и «Хейбар-Шекан».

    Комментарии (2)
    9 марта 2026, 16:42 • Новости дня
    MWM: Европа начала готовиться принять поток раненых из Ирана

    MWM: Европа готовилась принять поток раненых из Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    В крупнейшем американском госпитале в Европе экстренно усиливают готовность из-за большого числа раненых, поступающих после конфликта на Ближнем Востоке, пишет Military Watch Magazine.

    Региональный медицинский центр Ландштуля, крупнейший американский госпиталь в Европе, готовится к приему большого числа раненых из-за обострения конфликта в Иране, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Military Watch Magazine. По данным издания, медцентр экстренно обратился с просьбой о сдаче крови, что указывает на масштабность подготовки к возможной чрезвычайной ситуации.

    В публикации отмечается, что в госпитале уже приостановили работу родильного отделения, чтобы сосредоточиться на оказании помощи раненым, поступающим с Ближнего Востока. Призывы о сдаче крови и изменения в работе центра стали прямой реакцией на события, разворачивающиеся вокруг конфликта с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США сообщило о гибели седьмого американского военного, участвовавшего в иранской кампании. Ранения он получил во время первых атак на Иран.

    Власти Ирана сообщили о гибели более 100 моряков в результате потопления фрегата IRIS Dena у берегов Шри-Ланки после удара американской подводной лодки. Глава Белого дома решил лично встретить тела погибших в Иране американских военных. Полицейский из Нью-Йорка скончался во время военной операции против Ирана.

    Комментарии (3)
    9 марта 2026, 23:05 • Новости дня
    Журналист Карлсон оставил в соцсетях мистический призыв к спасению мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский журналист Такер Карлсон оставил в соцсетях 9 марта загадочную надпись с призывом молиться за весь мир.

    «Молитесь, чтобы чары рассеялись и мир был спасен», – гласит пост журналиста в Telegram-канале и соцсети Х.

    Напомним, в феврале Такер Карлсон заявил о временном изъятии паспорта и задержании израильскими властями после интервью с послом США Майком Хакаби в Тель-Авиве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон в подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном высказывались о том, что возможная война с Ираном может привести к краху американской «империи» и окончанию президентства Дональда Трампа. В ответ Трамп призвал объяснить «чокнутому Карлсону» невозможность ядерного оружия для Ирана.

    Комментарии (0)
    Война с Ираном ставит целые страны на грань выживания

Через несколько дней после начала агрессии США и Израиля против Ирана мир начинает сталкиваться с глобальным энергетическим кризисом. Похоже, мы стоим на пороге глобальной перестройки всего мирового рынка углеводородов. Как именно она будет выглядеть – и какова в такой ситуации роль и России, и потребителей нашей нефти?

