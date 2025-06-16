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Карлсон: Война с Ираном ослабит Америку и может привести к краху «империи» США
Журналист Карлсон заявил, что война с Ираном приведет к краху «империи» США
Возможная война с Ираном может привести к краху американской «империи» и окончанию президентства Дональда Трампа, заявил американский журналист Такер Карлсон в подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном.
Возможная война с Ираном может привести к краху американской империи, а также завершить президентство Дональда Трампа, считает известный американский журналист и политический комментатор Такер Карлсон, передает РИА «Новости».
Карлсон заявил, что опасается дальнейшего ослабления своей страны. Он отметил, что такой конфликт станет «идеальным способом посадить авианосец Америка на мель у берегов Ирана», что, по его мнению, также приведет к окончанию президентства Трампа.
Журналист выразил сомнение в способности Соединенных Штатов вести масштабную войну на Ближнем Востоке. По мнению Карлсона, армия США сейчас полностью не готова к настоящему крупному конфликту.
Ранее Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.
Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.
В Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном.
В Кремле сообщили, что Россия выразила готовность при необходимости выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложила свои услуги для урегулирования конфликта.