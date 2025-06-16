Карлсон: Война с Ираном ослабит Америку и может привести к краху «империи» США

Журналист Карлсон заявил, что война с Ираном приведет к краху «империи» США

Tекст: Вера Басилая

Возможная война с Ираном может привести к краху американской империи, а также завершить президентство Дональда Трампа, считает известный американский журналист и политический комментатор Такер Карлсон, передает РИА «Новости».

Карлсон заявил, что опасается дальнейшего ослабления своей страны. Он отметил, что такой конфликт станет «идеальным способом посадить авианосец Америка на мель у берегов Ирана», что, по его мнению, также приведет к окончанию президентства Трампа.

Журналист выразил сомнение в способности Соединенных Штатов вести масштабную войну на Ближнем Востоке. По мнению Карлсона, армия США сейчас полностью не готова к настоящему крупному конфликту.

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