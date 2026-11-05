Боевики обстреляли из гранатометов штаб дорожной полиции на севере Сирии

Tекст: Валерия Городецкая

Боевики открыли огонь из гранатометов по административному зданию, произошел взрыв, пишет ТАСС со ссылкой на Sham TV. В результате атаки есть пострадавшие, их количество уточняется. Зданию нанесен материальный ущерб.

Силы безопасности оцепили район происшествия для проведения следственных действий и поиска нападавших. Город Маарет-эн-Нууман расположен в провинции Идлиб на стратегической автостраде M5 Дамаск – Алеппо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ливанское движение «Хезболла» отвергло заявления о причастности к подготовке теракта против нефтеперерабатывающего завода в городе Хомс.

В понедельник сирийские спецслужбы сообщили о предотвращении нападения на сирийский нефтеперерабатывающий завод в Хомсе.

В прошлом месяце военно-воздушные силы Иордании нанесли удары по укрытиям террористических организаций на юге Сирии в качестве возмездия за теракт у церкви в Эль-Караке.