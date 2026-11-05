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    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В США сказали «нет» Силиконовой долине

    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально: «Ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

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    5 ноября 2026, 21:59 • Новости дня

    Боевики обстреляли из гранатометов штаб дорожной полиции на севере Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В городе Маарет-эн-Нууман на севере Сирии боевики обстреляли из гранатометов штаб дорожно-патрульной службы, сообщил телеканал Sham TV.

    Боевики открыли огонь из гранатометов по административному зданию, произошел взрыв, пишет ТАСС со ссылкой на Sham TV. В результате атаки есть пострадавшие, их количество уточняется. Зданию нанесен материальный ущерб.

    Силы безопасности оцепили район происшествия для проведения следственных действий и поиска нападавших. Город Маарет-эн-Нууман расположен в провинции Идлиб на стратегической автостраде M5 Дамаск – Алеппо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ливанское движение «Хезболла» отвергло заявления о причастности к подготовке теракта против нефтеперерабатывающего завода в городе Хомс.

    В понедельник сирийские спецслужбы сообщили о предотвращении нападения на сирийский нефтеперерабатывающий завод в Хомсе.

    В прошлом месяце военно-воздушные силы Иордании нанесли удары по укрытиям террористических организаций на юге Сирии в качестве возмездия за теракт у церкви в Эль-Караке.

    5 ноября 2026, 15:15 • Новости дня
    Хуситы потребовали за прекращение ударов по Саудовской Аравии 51 млрд долларов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Йеменское движение хуситов выставило Саудовской Аравии требование выплатить десятки миллиардов долларов для заключения мирного соглашения и прекращения боевых действий.

    Саудовская Аравия обратилась к йеменским мятежникам с предложением обсудить условия прекращения боевых действий после атак на саудовские нефтяные танкеры в Красном море и захвата территорий у Баб-эль-Мандебского пролива. В ответ хуситы потребовали 51 млрд долларов, пишет The Wall Street Journal.

    Указанная сумма, по замыслу хуситов, должна покрыть ущерб от многолетних саудовских ударов и длительной блокады Йемена. В ходе дальнейших обсуждений назывались и другие цифры, однако цена выхода из конфликта неизменно исчисляется десятками миллиардов долларов.

    Кроме того, хуситы добиваются от королевства официального признания их в качестве законных правителей Йемена. В случае согласия Саудовская Аравия будет вынуждена смириться с присутствием вооруженного Ираном противника на своей южной границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду движение хуситов атаковало баллистической ракетой международный аэропорт в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    В понедельник йеменские мятежники нанесли удары по международным аэропортам на востоке и юге королевства.

    В воскресенье силы противовоздушной обороны арабской коалиции перехватили запущенную из Йемена баллистическую ракету.

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    5 ноября 2026, 16:06 • Новости дня
    Постпред Израиля при ООН возложил на США ответственность за атаку на Иран

    Постпред Израиля при ООН Данон возложил на США ответственность за атаку на Иран

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон заявил, что решение нанести удар по Ирану принимал исключительно Вашингтон, а израильская сторона лишь поддержала этот шаг.

    Израиль не имеет отношения к росту цен на топливо в США в свете противостояния с Ираном и блокады в Ормузском проливе, подчеркнул дипломат. «Мы знаем, что решение атаковать Иран было принято США, это было не наше решение», – заявил Данон, которого цитирует ТАСС.

    По его словам, израильская сторона поддержала действия Вашингтона, посчитав их верными. Дипломат добавил, что со стороны Тегерана продолжают звучать угрозы в адрес американских целей, посольств и личного состава на Ближнем Востоке, поэтому винить во всем Израиль неправильно.

    Комментируя вероятность заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на фоне недовольства американцев затянувшимся противостоянием, Данон указал, что решение данных вопросов остается прерогативой президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп назвал военный конфликт с Ираном главной причиной поражения Республиканской партии на выборах.

    Мировые цены на нефть снизились более чем на 4% в ожидании возможного урегулирования конфликта между Ираном и США.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 16:15 • Новости дня
    Шариатского судью сирийских боевиков осудили в Петербурге

    Суд Петербурга приговорил шариатского судью сирийских террористов к 10 годам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд вынес приговор уроженцу Ленинградской области Дмитрию Леонову (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), который выполнял функции шариатского судьи в террористической группировке в Сирии.

    Первый Западный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы 35-летнего уроженца Ленинградской области Дмитрия Леонова, который выполнял функции шариатского судьи в террористической группировке в Сирии, сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

    «С учетом позиции государственного обвинителя Леонову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части срока – в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

    Установлено, что в 2012 году Леонов в Сирии принимал участие в незаконном вооруженном формировании в качестве шариатского судьи, разрешая конфликты между членами объединения. Весной 2015 года группировка вступила в состав террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), в интересах которой он продолжил деятельность.

    От правоохранительных органов Леонов скрылся и по поручению Генпрокуратуры России был объявлен в международный розыск. Мужчину задержали в Марокко. В феврале 2026 года он был выдан российским правоохранителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Южный окружной военный суд приговорил двух боевиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) к 19,5 и 20 годам колонии строгого режима за обучение террористической деятельности и участие в ней.

    В сентябре суд приговорил троих украинских военнослужащих полка «Азов» к длительным срокам заключения.

    Летом российский суд вынес приговор военнослужащему украинской армии Руслану Харуку.

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    5 ноября 2026, 15:33 • Новости дня
    Танкер под флагом России отбуксировали в Египет из-за неисправности

    Танкер под флагом России отбуксировали в Порт-Саид из-за поломки двигателя

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нефтяной танкер ALYSSUM под российским флагом отбуксировали в египетский Порт-Саид из-за отказа двигателей в Средиземном море.

    Администрация Суэцкого канала начала спасательную операцию после получения соответствующего запроса от экипажа, передает ТАСС. «Танкер доставлен в район внешнего рейда Порт-Саида для проведения ремонтных и профилактических работ», – заявил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа.

    По данным портала отслеживания судов MarineTraffic, нефтяной танкер следовал под флагом России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце нефтяной танкер под флагом Багамских Островов остановился в Балтийском море из-за поломки двигателя.

    В марте российский танкер сжиженного газа Arctic Pioneer остановился у побережья Египта после сообщения о нападении на другой газовоз.

    В январе агентство Bloomberg сообщило о потере управления нефтяным танкером при входе в Средиземное море.

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    5 ноября 2026, 18:20 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Иран

    Захарова: МИД рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Иран

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам временно воздержаться от поездок в Иран до урегулирования ситуации в регионе, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    «В условиях сохранения рисков новой эскалации вокруг Ирана рекомендации гражданам России остаются прежними. Мы рекомендуем, как и прежде, пока временно воздержаться от поездок в эту страну до урегулирования ситуации», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    Соотечественников, которые уже находятся в Иране, МИД просит проявлять бдительность, избегать скоплений людей, мест массовых мероприятий и районов вблизи военных и правительственных объектов.

    Москва внимательно следит за развитием обстановки в Иране и призывает российских граждан в этой стране строго соблюдать все рекомендации местных властей, подчеркнула официальный представитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о крайней встревоженности России сигналами о планируемых новых силовых акциях против Ирана.

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    5 ноября 2026, 19:32 • Новости дня
    Сотрудники посольства России встретились с задержанными в Турции россиянками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Консульские сотрудники посольства России в Турции добились личной встречи с гражданками России, задержанными в Анкаре по обвинению в нарушении морали, и оказывают им необходимую поддержку.

    Российские дипломаты провели встречу с россиянками, ожидающими депортации из Турции, передает РИА «Новости». «Консульские сотрудники посольства оказывают задержанным российским гражданам необходимую поддержку. Добились 5 ноября организации с ними личной встречи», – сообщили в пресс-службе российского диппредставительства.

    В дипломатической миссии подчеркнули, что посольство в рамках имеющихся возможностей приложит усилия для обеспечения должного соблюдения прав и интересов граждан России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг источник в правоохранительных органах допустил возможность обмана задержанных россиянок при трудоустройстве.

    В среду источник в турецких правоохранительных органах рассказал о планах властей выслать задержанных россиянок из страны.

    Российское посольство сообщило о принятии мер для обеспечения консульского доступа к 34 задержанным в Анкаре гражданкам России.

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    5 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание от верховного лидера страны

    IRIB: Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание от Моджтабы Хаменеи

    Tекст: Денис Тельманов

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

    Подробности переданного документа не раскрываются, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское гостелевидение IRIB. «Мохсен Резаи передал господину Путину послание от верховного лидера», – сообщил вещатель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о прошедшей в Кремле встрече президента Владимира Путина с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.

    В среду верховный руководитель Исламской республики аятолла Моджтаба Хаменеи пригрозил США ответом более широкого масштаба в случае повторения агрессии.

    В понедельник Путин и Резаи обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке в ходе телефонного разговора.

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    5 ноября 2026, 17:36 • Новости дня
    Авиакомпания Air Arabia решила удвоить число рейсов из Домодедова в Шарджу

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 12 декабря авиакомпания Air Arabia начнет выполнять два ежедневных рейса из московского аэропорта Домодедово в Шарджу, расширив полетную программу.

    «Новый рейс G9 951 будет вылетать в 15:20 (мск) на Airbus A320neo в одноклассной компоновке на 174 места. Время в пути составит 5 часов 40 минут», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы воздушной гавани.

    В настоящее время перевозчик осуществляет один ежедневный рейс G9 806 с вылетом в 22:55. В аэропорту добавили, что дополнительный перелет расширит возможности для путешествий через Шарджу на Мальдивы, Пхукет, в Коломбо, Бангкок, Джидду, Медину и Дакку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце авиакомпания Air Arabia возобновила рейсы из Москвы в Шарджу.

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    5 ноября 2026, 17:34 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле с секретарем Совбеза Ирана

    Путин встретился в Кремле с секретарем Совбеза Ирана Резаи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о прошедшей в Кремле встрече президента Владимира Путина с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.

    Переговоры российского лидера с представителем исламской республики состоялись в Москве, передает РИА «Новости». «Президент Владимир Путин принял в Кремле находящегося в Москве секретаря высшего совета национальной безопасности исламской республики Иран Мохсена Резаи», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин и Мохсен Резаи обсудили по телефону текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

    В прошлом месяце глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

    Летом Мохсена Резаи утвердили на пост главы высшего совета национальной безопасности исламской республики.

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    5 ноября 2026, 13:51 • Новости дня
    Оман и Иран договорились создать механизм защиты международных торговых путей

    Главы МИД Омана и Ирана призвали создать механизмы защиты торговых путей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министры иностранных дел Омана и Ирана Бадр аль-Бусаиди и Аббас Аракчи обсудили необходимость совместных механизмов для обеспечения безопасности морских коридоров.

    Создание совместных механизмов для обеспечения безопасности международных торговых путей необходимо для предотвращения возобновления войны в регионе, передает РИА «Новости» сообщение государственного агентства Омана ONA по итогам телефонного разговора глав МИД двух стран.

    В ходе беседы аль-Бусаиди и Аракчи «подчеркнули важность перехода от этапа деэскалации к этапу формирования устойчивых договоренностей». Это включает в себя практические меры по защите морских маршрутов и создание технических механизмов для безопасности торговых и энергетических потоков.

    Совместные действия Омана и Ирана направлены на прекращение конфликтов и обеспечение стабильности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Иран и Оман согласовали географические координаты специальных безопасных маршрутов для судов в Ормузском проливе.

    Также глава МИД Ирана Аббас Аракчи получил ответ США на план по открытию пролива.

    Оман отклонил предложение Ирана о совместном взимании платы за проход коммерческих судов.

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    5 ноября 2026, 20:20 • Новости дня
    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН из ОАЭ требования Москвы к претендентам

    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН Нусейбе требования Москвы к претендентам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил кандидату в генсеки ООН из ОАЭ Ланой Нусейбе требования России к претендентам на этот пост.

    «Собеседница представила свою предвыборную программу. Министр разъяснил Лане Нусейбе требования, предъявляемые российской стороной к претендентам на высший ооновский пост», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    В министерстве добавили, что стороны подтвердили приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах.

    Ранее Нусейба выразила готовность поддерживать инициативы по политическому урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявил о праве России потребовать от нового генерального секретаря ООН скорректировать линию секретариата по украинскому кризису.

    До этого стало известно, что экс-вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан сохранила лидерство по итогам седьмого предварительного голосования по кандидатам на пост генерального секретаря организации.

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    5 ноября 2026, 15:57 • Новости дня
    Минимальный возраст для управления электросамокатами установили в ОАЭ

    WAM: В ОАЭ разрешили управлять электросамокатами с 15 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) установлен минимальный возраст в 15 лет для получения разрешения на управление электросамокатами, сообщает эмиратское агентство WAM.

    Согласно новому федеральному закону о дорожном движении ОАЭ, который вступает в силу 1 января 2027 года, для управления электровелосипедами, электросамокатами и мопедами потребуется специальное разрешение, передает РИА «Новости» со ссылкой на WAM.

    «Правила предусматривают, что заявитель на получение разрешения должен быть не моложе 15 лет, а срок действия разрешения составляет три года», – отмечает агентство.

    Уточняется, что использовать эти транспортные средства можно будет только на определенных маршрутах и дорогах, установленных местными властями в каждом эмирате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Следственный комитет выступил с инициативой полностью запретить управление средствами индивидуальной мобильности для подростков.

    В апреле в Петербурге предложили разрешить использовать электросамокаты только лицам старше 16 лет.

    В 2024 году Минтранс заявил о подготовке изменений в правила дорожного движения для увеличения минимального возраста управления электросамокатами до 16 лет.

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    5 ноября 2026, 18:50 • Новости дня
    Армия Ирана сообщила о подрыве двух танкеров на минах

    Tекст: Валерия Городецкая

    В восточной части Ормузского пролива на минах подорвались еще два нефтяных танкера, сообщили Военно-морские силы Ирана.

    «Сегодня днем еще два нефтяных танкера получили повреждения, наткнувшись на мины в небезопасной зоне в восточной части Ормузского пролива», – говорится в заявлении армии, которое приводит РИА «Новости».

    Отмечается, что причиной возгорания стало игнорирование предупреждений со стороны Корпуса стражей исламской революции, а также проход в запретную зону без согласования с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве нефтяного танкера на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

    В пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили о двух супертанкерах, загоревшихся в ходе попытки пересечь Ормузский пролив.

    В среду Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве четырех нефтяных танкеров на морских минах в Ормузском проливе.

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    5 ноября 2026, 12:07 • Новости дня
    Ливанские военные застрелили сирийскую беженку при незаконном переходе границы

    Ливанская армия застрелила сирийскую беженку при нарушении границы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военнослужащие армии Ливана открыли предупредительный огонь по группе пытавшихся незаконно пересечь границу сирийцев, в результате чего погибла женщина и получил ранения ребенок, сообщили СМИ.

    Инцидент произошел в горной местности в районе Эрсаля на сирийско-ливанской границе, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Syria TV.

    Группа беженцев из Сирии пыталась нелегально попасть на территорию Ливана. Военнослужащие открыли предупредительный огонь, в результате чего была убита женщина. Также ранения получил ребенок, которого доставили в больницу в Баальбеке.

    Остальные нарушители границы были задержаны ливанскими военными. Отмечается, что происшествие случилось на фоне жестких мер властей Ливана по пресечению незаконного проникновения сирийских беженцев в страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минздрав Ливана сообщил о ранении сирийских беженцев при атаке израильской боевой авиации на востоке страны.

    В мае авианалет Израиля на населенный пункт в окрестностях Сайды привел к гибели целой семьи беженцев.

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    5 ноября 2026, 08:20 • Новости дня
    Иран сообщил о двух загоревшихся при проходе через Ормузский пролив танкерах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе попытки пересечь Ормузский пролив загорелись два супертанкера, сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    «Прошлой ночью в результате двух отдельных инцидентов крупный нефтяной танкер, пытавшийся пройти по несогласованному маршруту в южной части Ормузского пролива, подорвался на мине и был вынужден остановиться. <…> На другом супертанкере [в восточной части пролива] произошел крупный пожар», – цитирует сообщение ТАСС.

    По этим данным, оба танкера пытались пройти по несогласованному с Ираном маршруту.

    Ко второму танкеру подошел буксир, он пытался потушить возгорание, через некоторое время буксир загорелся сам.

    Напомним, в среду к югу от Ормузского пролива четыре танкера подорвались на минах. Также там были задержаны еще два судна силами КСИР.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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