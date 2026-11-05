Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Боевики обстреляли из гранатометов штаб дорожной полиции на севере Сирии
В городе Маарет-эн-Нууман на севере Сирии боевики обстреляли из гранатометов штаб дорожно-патрульной службы, сообщил телеканал Sham TV.
Боевики открыли огонь из гранатометов по административному зданию, произошел взрыв, пишет ТАСС со ссылкой на Sham TV. В результате атаки есть пострадавшие, их количество уточняется. Зданию нанесен материальный ущерб.
Силы безопасности оцепили район происшествия для проведения следственных действий и поиска нападавших. Город Маарет-эн-Нууман расположен в провинции Идлиб на стратегической автостраде M5 Дамаск – Алеппо.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ливанское движение «Хезболла» отвергло заявления о причастности к подготовке теракта против нефтеперерабатывающего завода в городе Хомс.
В понедельник сирийские спецслужбы сообщили о предотвращении нападения на сирийский нефтеперерабатывающий завод в Хомсе.
В прошлом месяце военно-воздушные силы Иордании нанесли удары по укрытиям террористических организаций на юге Сирии в качестве возмездия за теракт у церкви в Эль-Караке.